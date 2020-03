Cele 5 efecte ale crizei: ​accelerarea digitalizării, accelerarea Educației la distanță, mutarea unor afaceri din offline-ul de azi în online ul de mâine, scăderea turismului de business și creșterea consumului de produse locale (antreprenor)

În orice criză e valabil sloganul ”cash is king”. Fiecare antreprenor trebuie să aibă grijă de lichidități și asta este valabil mai ales pentru perioadele de dinaintea crizei, pentru că nu te pregătești de criză în timpul crizei. Trebuie să ai permanent în cap ideea că la un moment dat lucrurile se pot întoarce dinspre o conjunctură pozitivă spre una negativă, spune antreprenorul clujean Bogdan Herea, într-o discuție la distanță cu HotNews.ro și StartupCafe.ro. Clujeanul de 45 de ani, plecat după Revoluție în Franța și re-întors în țară în 2005 a vorbit în cadrul interviului despre impactul coronavirusului asupra firmelor pe care le conduce.



Trebuie avut grijă de cash pentru că în lipsa lui intrăm într-o zonă în care lucrurile se pot bloca foarte rapid, mai spune Herea.







Cât despre efectele acestei crize, Herea crede că ”taifunul ” Covid-19 va duce la o accelerare a digitalizării și a automatizării, ”lucru pe care și Yuval Harari îl descrie în cărțile sale”, precizează Bogdan, care adaugă: Când spun digitalizare, mă refer la una și la nivel administrativ și parlamentar și la nivelul societății .

”Vom mai vedea o accelerare a Educației la distanță iar o parte a offline-ul de azi se va muta în online ul de mâine. Se va schimba modul în care facem afaceri la distanță, ceea ce pentru România ar putea fi un avantaj fiind de țară de outsourcing. Probabil vom vedea o scădere a călătoriilor de business iar lumea va începe să consume mai mult de pe plan local și să călătorească mai mult pe plan local”, consideră antreprenorul clujean. ”Vom mai vedea o accelerare a Educației la distanță iar o parte a offline-ul de azi se va muta în online ul de mâine. Se va schimba modul în care facem afaceri la distanță, ceea ce pentru România ar putea fi un avantaj fiind de țară de outsourcing. Probabil vom vedea o scădere a călătoriilor de business iar lumea va începe să consume mai mult de pe plan local și să călătorească mai mult pe plan local”, consideră antreprenorul clujean.





Vezi aici discutia cu Bogdan Herea:









Bogdan si-a finalizat studiile in 1998, in Franta, la INSA Lion avand o diplomă în inginerie. A fost inginer până în 2005 , când a decis să devina antreprenor si a pus bazele propriei afaceri in domeniul IT, Pitech + Plus. Este și co-fondator a două startupuri - Umanlife si Twakoo- dar și presedintele Clubului francez de afaceri de la Cluj. A fost desemnat „Antreprenorul francez al anului 2012”.



În opinia sa, în momentele de criză antreprenorii trebuie să fie atenți la oportunitățile pe care ți le oferă piața. ”Noi o să fim mult mai agresivi în zona de dezvoltare comercială. Avem un plan în care să aducem business nou din companie”, spune Herea. Antreprenorul clujean mai atrage atenția asupra costurilor indirecte care trebuie ținute sub control. ”







Avem o scădere a activității în toate firmele. Unele sunt mai afectate decât altele pentru că IT-ul este o industrie-suport pentru alte industrii





”Noi în Ardeal avem o relație foarte bună atât cu băncile cât și cu furnizori”, spune Herea, admițând că unele din companii au fost brutal lovite de criză în vreme ce altele mai puțin.







„Este clar că avem o scădere a activității în toate companiile. Sunt domenii mai afectate decât altele pentru că industria de IT este o industrie-suport pentru celelalte industrii. Și atunci, în funcție de scăderea sau de creșterea activității diferitelor industrii, suferim și noi. Cele mai afectate sunt firmele care au activități în domeniul Horeca”, spune Bogdan, adăugând însă că firmele care operează în domeniul enternainingului sau al streamingului ori a educației online merg în continuare foarte bine.



”Personal nu văd ca lucrurile să fie atent măsurate iar deciziile să fie luate cu intensitatea potrivită în România”, spune Herea. El a semnat, alături de mulți alți antreprenori, o scrisoare adresată Președinției și Guvernului, în care se solicită o implicare și un sprijin mult mai intens în favoarea cmediului de afaceri. ”Sprijinul trebuie făcut în perspectivă proiectelor pe care trebuie să le realizăm ca țară . Chiar dacă este o situație nefericită acum, oportunitățile sunt extraordinare. Și nu vorbesc aici doar de digitalizarea statului sau a societății ci și de proiecte în zona de securitate de apărare, de investiții în bugete către companiile locale pentru ca acestea să dezvolte tehnologie...”, mai crede antreprenorul clujean.





Blocajul din economie s-ar putea termina prin luna mai a anului curent





În opinia lui, blocajul din economie s-ar putea termina prin luna mai a anului curent, dar România va trebui să se pună la punct cu planuri pentru o situație similară. ”Acest lockdown necesar este brutal și sufocă din punct de vedere economic. Unele state europene au fost complet nepregătite pentru un eveniment pandemic iar lucrurile trebuie pregătite mult mai bine prin prisma unei pandemii viitoare. Cu echipamente cu unități de tratare intensivă cu protocoale în care să nu ne infectăm unii pe ceilalți . Iar tehnologia ne poate ajutasă ne protejăm și să trăim în continuare, protejând populația sensibilă. Testarea ar trebui să fie una de masă și continuă, tocmai pentru a izola focarele. Acestea sunt lucruri normale și care au fost făcute în țări care erau pregătite - Taiwan, Singapore s.a.”, crede Herea.