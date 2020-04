VIDEO La ce trebuie să fii atent dacă ești antreprenor și apelezi la șomajul tehnic suportat de stat. Clarificări cu privire la prevederile ordonanței de la consultantul fiscal Cornel Grama

​Întâlnire online









În lista de persoane care să beneficieze de șomaj tehnic pe care o completează antreprenorul se trece numărul de zile lucrătoare

Antreprenorii trebuie să aibă grijă la declarația pe propria răspundere

Angajatorul trebuie să plătească contribuțiile după ce primește banii de la agenția de șomaj

La cum e legea acum, probleme sunt cu angajații din construcții

Pot beneficia și angajatii ONG-urilor

Poate beneficia și un angajat care e pensionar

Se aplică și altor categorii precum PFA, ÎI sau drepturi de autor



Statul trebuie să lămurească dacă un administrator de societate comercială, asociat unic poate beneficia

Statul ar trebui să ajute angajatorii să nu mai trimită lumea în șomaj tehnic. Să încurajeze să angajeze personal și pentru aceasta să acorde niște facilități.

Reporter: De ieri se trimit actele. Cum a fost depunerea actelor?

Reporter: În lista de persoane se trece numărul de zile aferente, adică zile calendaristice sau lucrătoare?

Reporter: Trebuie să se depună până în 10 aprilie...

Deocamdată nu sunt probleme pentru că nu avem încă feedback de la agențiile de șomaj. Deocamdată se transmit doar documentele pe mail. Astăzi am înțeles că va fi funcțională o platformă creată prin autoritatea pentru digitalizarea României. Urmează să vedem cât de ușor va fi cu această platformă. Acum documentele se trimit pe adresele de email ale agențiilor de șomaj din țară.Se trece numărul de zile lucrătoare pentru care angajatul beneficiază de indemnizația de șomaj. Efectiv câte zile lucrătoare au fost de exemplu în martie, din 16 martie de cât a intrat starea de urgență. Din 16 martie până în 31 martie se ia numărul de zile lucrătoare.Da, și pentru perioada 1 aprilie – 16 aprilie se depune la începutul lunii mai. Dacă se prelungește starea de urgență, o să fie o perioadă mai mare.Unde trebuie sa aibă grija antreprenorul care vrea sa beneficieze de șomaj tehnic? Mă refer la completarea documentelor.La declarația pe propria răspundere trebuie să aibă grijă pentru că este sub incidența Codului penal cu privire la falsul în declarații. Ce trebuie să-și asume el? Trei condiții trebuie să îndeplinească: Activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar, total sau parțial.Deci nu mai este nicio condiție suplimentară, gen cifră de afaceri, încasări mai mici cu 10-15-20% decât lunile anterioare, nici condiții de capacitate financiară unde erau tot felul de chichițe, ca să zic asa. Aici își asumă că activitatea a fost redusă, întreruptă temporar, total sau parțial.Se fac speculații că poate să vină un organ de control și poate să impună alte condiții suplimentare. În lege sunt aceste trei condiții. Celelalte condiții suplimentare care i-ar fi imputabile ulterior, că avea bani în casă, că avea bani în bancă, că avea mașini pe firmă, că avea apartamente, că le putea închiria și facă bani să-și plătească salariații și tot felul de bazaconii dintr-astea sunt fără temei legal.Un angajat al unei firme care este și pensionar, poate beneficia?Pensia este un drept garantat al acestui cetățean care după o viață de muncă are dreptul la pensie. Ulterior să spunem că s-a angajat. Ordonanța de urgență face referire doar la calitatea de salariat. În declarația respectivă nu trebuie să se menționeze, să declare cineva pe propria răspundere că beneficiază și de alte venituri. Altă condiție suplimentară la salariați nu există, doar cu privire la alte contracte de muncă, nu și la pensie.Cei cu contracte part-time pot beneficia?Aici sunt două alineate în Ordonanța de urgență 32/2020. În cazul în care salariatul are mai multe contracte individuale de muncă în care cel puțin unul din ele este cu normă întreagă activ, nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic.La alineatul 10 zice că în cazul în care toate contractele lui de muncă sunt suspendate, are posibilitatea să aleagă unul din ele, cel mai avantajos, pentru care să primească șomaj tehnic.Coroborând astea două, dacă el are un contract part-time și are un contract de muncă cu 8 ore care se suspendă și ia șomaj tehnic, ordonanța nu interzice să rămână cu cel part-time activ.Un angajat al unui ONG poate beneficia?Se aplică la orice angajator. Ordonanța face referire doar la angajatori. Deci poate să fie ONG, societate comercială, PFA.Angajatorul trebuie să plătească contribuțiile?: Angajatorul trebuie să plătească contribuțiile după ce primește banii de la agenția de șomaj. De exemplu, în martie face cererea respectivă, primește banii în aprilie și contribuțiile se vor plăti ulterior, după ce se primesc banii cu termenul de plată 25 a lunii următoare celei s-au virat banii, adică 25 mai pentru șomajul tehnic aferent perioadei din martie.Atunci cum e cu cei din construcții? Adica ei erau scutiți din 2019 de impozit pe venit, sanatate si contributia de la pilonul II prin celebra ordonanta 114.Deocamdată în Ordonanță nu se face nicio referire specială la sectorul de construcții. Prin urmare, interpretăm legea așa cum este. Dacă venitul lui salarial (indemnizația de șomaj tehnic este un venit salarial) scade sub 3.000 lei, OUG 114 spune că nu beneficiază de aceste facilități. Am înțeles că se așteaptă norme și clarificări în acest sens.Deocamdată, așa cum este, ei nu beneficiază pentru că dacă are salariul de încadrare 3.000 lei, evident 75% este mai mic și atunci scade sub salariul minim din ordonanță.De la ministrul Muncii am inteles ca Inspectia Muncii o va lăsa “mai moale” cu verificarile în această perioadă. Există posibilitatea...Da, în perioada asta nu se fac controale, dar ulterior vor fi eventuale verificări prin sondaj.: Există cumva posibilitatea de păcălire a legii de către angajator? Aici ma refer la o situatie in care un angajat, de exemplu, să fie pus in somaj tehnic, iar apoi să muncească pentru același angajator.: Se poate dovedi că a fost alocat în perioada în care este în șomaj tehnic, eventual prin unele documente pe care le semnează sau prin tot felul de acte care lasă urme ale acelui salariat care a fost angajat în fapt. Asta este muncă la negru, conform legii și este sancționabilă cu 20.000 lei amendă. Trebuie mare grijă. Dacă salariatul beneficiază de șomaj tehnic, acesta să nu presteze munca.Exista temerea, printre antreprenori, ca banii ar putea sa nu fie virati la timp de stat și preferă să-i bage în șomaj normal pe salariați...Legea spune că în 15 zile se virează banii. Acum e posibil să nu se respecte chiar 15 zile, dar banii fiind bugetați, iar guvernanții se așteaptă ca un număr mare de angajatori să ceară fonduri, ei s-au pregătit deja pentru acesta.Acum, prin noua ordontanta, sunt si alte categorii care beneficiaza, gen PFA, Întreprinderi dinvidiale etc. Pentru acestea e mai simpla procedura?La articolul XV sunt încadrați alți profesioniști. Conform definiției invocate în ordonanța 32, conform Conform Codului Civil. Acolo intră o serie de alte categorii, printre care Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale, persoane cu drepturi de autor, contracte de activitate sportivă. Aceștia beneficiază de 75% din salariul mediu brut care este 5429 lei, deci de 4.072 lei. Asta e pentru o lună întreagă, dar dacă este din 16 până pe 31 martie sunt numai 12 zile și se face proporțional.Daca un PFA castiga mai putin în lunile de dinainte, de exemplu, se poate sa ia mai multi bani în somaj tehnic? Adica vorbim de 75% din salariul mediu brut. Bine, va lua pentru zilele în care și-a intrerupt activitatea, dar va lua mai mult?Da, e posibil. În declarația pe propria răspundere pe care trebuie să o completeze acei profesioniști, declară că activitatea desfășurată a fost întreruptă începând cu data de... Adică să nu aibă încasări venituri și așa mai departe. Asta presupune, nu venituri, câte o să am, mai puțin etc.E ceva ce vă nemulțumeste la noua variantă a OUG?Actul nu este perfect, el este perfectibil în sensul că pe part-time am interpretat exact legea cum este. Sunt voci și am auzit multe discuții pe grupurile de specialitate. Chiar eu am sunat la multe agenții de șomaj în țară. Unele agenții mi-au zis că beneficiază de șomaj tehnic dacă are un contract part-time activ. Altele că nu știu, că așteaptă lămuriri de la Minister, altele că nu. Am făcut asta ca să văd dacă au o părere unitară la nivel de țară. Se pare că nu există. Ar fi bine să vină niște lămuriri, clarificări, norme că altfel se lasă loc la interpretări.Un alt lucru. Referitor la alți profesioniști. Conform definiției din Codul civil, se încadrează orice persoană care exploatează, administrează o întreprindere. Dacă noi luăm textul de lege, adminsitratorul asociat al unei firme care nu are contract individual de muncă, exploatează, adminstrează societatea respectivă. Normal ar trebui să se încadreze și acesta la alți profesioniști, conform Codului civil. Am întrebat la agențiile de inspecție și plăți sociale mi-au zis: Nu știm, să așteptăm, să vedem lămuriri! Alții zic că nu. Și aici sunt o serie de discuții.Un administrator de societate comercială, asociat unic, are o firmă și s-a închis complet din cauza pandemiei. Practic afacerea este moartă. Eu zic că și acesta este afectat de condițiile actuale, de criza asta și ar trebui și el să beneficieze pentru că a avut o afacere ca înainte a avut o serie de activități comerciale, a plătit taxe la buget, dar în condițiile actuale nu mai poate desfășura activitatea. Am înțeles că și pentru aceasta se așteaptă norme, lămuriri și așa mai departe.Ce măsuri ar trebui să ia statul pentru a ajuta mediul de afaceri?Statul ar trebui să ajute angajatorii să nu mai trimită lumea în șomaj tehnic. Să încurajeze să angajeze personal și pentru aceasta să acorde niște facilități. Dacă eu angajez persoane în această perioadă, să fiu scutit de anumite taxe, contribuții pentru acei salariați. Altfel, e foarte ușor să-i trecem în șomaj tehnic și să așteptăm banii de la stat.