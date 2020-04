Trei sfaturi esențiale ale unui antreprenor cu experiență către antreprenorii mai tineri pentru a trece mai ușor prin criză

​”În criza trecută, cea din 2008-2009, aveam vreo 15 firme. La momentul respectiv am făcut o evaluare foarte clară a fiecăreia, să vedem care sunt șansele reale ale respectivelor companii. Să vedem care dintre firme vor ajunge la mal, cum vor ajunge la mal și de câți bani și câte resurse financiare va fi nevoie pentru a le ține pe linia de plutire”, a povestit Dragoș Roșca, unul dintre cei mai cunoscuți investitori locali. Fiecare companie e de fapt o multitudine de proiecte, de idei. Fiecare companie are zone care funcționează mai bine și zone care funcționează mai prost, are produse care funcționează mai bine și produse care funcționează mai prost, are produse care fac bani și produse care pierd bani. Acum este un moment ca fiecare să vă uitați cu mare atenție și să decideți când e momentul să tai capul unui produs care vă consumă deja foarte multe resurse. Sau a unei activități”, spune Dragoș Roșca.





Sfatul număru unu: Ce e balast dați la o parte! Tăiați fără remușcări. Dacă trebuie să vindeți părți din business, nu ezitați





A fost o perioadă în care nimeni nu îmi dădea bani- nici băncile și nici alți investitori. Așa că a trebuit să vindem ce aveam mai valoros. Dar, am mai observat ceva: chiar și în criză, ceea ce e valoros se vinde foarte bine. Dacă vânzarea bijuteriilor coroanei este ceva ce vă poate salva afacerile, faceți asta fără remușcări!, mai spune Dragoș Roșca.







Este foarte important să faceți un asemenea exercițiu de analiză în propria firmă. Vor veni momente grele! Acum băncile și Statul par mai îngăduitori, dar apetitul pentru a da credite nu va mai fi ca fel de mare și va trebui ca fiecare se găsească soluții individuale. Pe scurt, fă o evaluare internă a tuturor lucrurilor și vezi ce păstrezi, dar mai ales la ce poți să renunți.







Al doilea lucru pe care îl am învățat în criză este că oamenii reacționează extrem de diferit. Și mă refer la manageri. Am văzut manageri care în criză și-au dat demisia și s-au angajat la Stat, unde era mai sigur. Am văzut de asemenea manageri care au preferat să rămână cu salariul tăiat la jumătate alături de firmă ca să ajute la ieșirea firmei din criză.







Oamenii aceștia din urmă sunt cei mai valoroși.







Chiar dacă poate că nu sunt ei cei mai inteligenți, cei mai creativi, cei mai simpatici.







Dar cu ei vă veți face treaba mai departe și cu ei veți construi în continuare firma. Acum este un foarte bun moment să îți re-evaluezi oamenii și să vezi cum reacționează la provocările pe care le au în față.





Al treilea sfat: trebuie să îți schimbi modelul de business





Al treilea lucru pe care l-am învățat din criză este că trebuie să îți schimbi modelul de business. Să începi să faci lucruri noi, să faci altceva...





Țin minte că la începutul crizei noi dețineam magazinele Optiblu, unde eram poziționați pe segmentul mai de lux. După criză, nimeni nu mai căuta produse de lux sau erau foarte puțini cei care căutau așa ceva. Așa că am transformat magazinul Optiblu în magazin de tip discounter. Am venit cu pachetele destinate pensionarilor, cu prețuri la 49 de lei/ochelarii cu tot cu rame și cu consult medical. Care ochelari înainte poate costau 500-600 de lei. Am schimbat afișele din magazin cu gagicile acelea frumoase și bronzate cu afișe care reprezentau doi bătrâni care se îmbrățișau și păreau fericiți. Ca să înțeleagă și ei că magazinele li se adresează și lor.







Ei bine, această strategie ne-a transformat din jucătorul numărul 5 înaintea crizei în jucătorul numărul 1 după criză.



Declarațiile lui Dragoș Roșca au fost făcute cu ocazia Romanian Business Leaders Summit, desfășurat vineri.