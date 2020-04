Smithsonian Magazine: 8 sfaturi ale oamenilor de știință care au petrecut luni de zile în izolare

Fizicianul danez Nadja Albertsen care a petrecut un an in Antarctica

​Găsiți-vă un hobby, faceți-vă un program de care să vă țineți, faceți mișcare și faceți complimente celor din jur- acestea sunt doar câteva din recomandările făcute de oameni de știință care au stat luni întregi izolați în cadrul diverselor programe de cercetare, scrie Smithsonian Magazine. Lumea este închisă. Miliarde de oameni stau în case și ies doar pentru s-și procura alimentele esențiale. Stăm și așteptăm, sperând că această distanțare socială va încetini răspândirea coronavirusului. Nimeni nu este sigur cât va dura această izolare - unii spun că ar putea dura câteva luni. Așadar, cum putem trăi momente frumoase sau productive în această ciudată realitate nouă? Există niște oameni care știu: sunt oamenii de știință care au trăit în spațiu sau în stații de cercetare luni întregi. Am stat de vorbă cu câțiva pentru a le cere sfatul, scrie Smithsonian Magazine.





Fă-ți un program strict



Carmen Possnig, medic austriac, a petrecut un an la stația de cercetare Concordia din Antarctica, folosită de Agenția Spațială Europeană pentru a simula viața în spațiul exterior. Timp de nouă luni de iarnă polară, ea și 12 colegi au locuit împreună pe Podișul Antarctic, efectuând cercetări cu privire la efectele izolării.









Afară era un peisaj selenar înghețat, unde temperatura era sub -73 de grade Celsius. Soarele nu a răsărit circa patru luni. Possnig și colegii ei au trăit „ sindromul iernii polare ”, care îți dă o stare de iritabilitate, insomnie și modificări ale dispoziției provocate de izolare și de clima extremă.





Pentru a se păstra sănătoasă, Possnig își împărțea de cu seară următoarea zi în intervale de jumătate de oră, pe care le umplea cu diverse activități. „Dacă intenționezi să citești știrile doar o jumătate de oră după prânz, nu vei mai pierde toată ziua urmărind tot noianul de informații”, spune ea.







Medicul american Sheyna Gifford a petrecut un an într-un program de simulare spațială din Hawaii (HI-SEAS, finanțat de NASA) pe versanții vulcanului Mauna Loa. Ea, împreună cu cinci colegi au trăit într-o mică cupolă albă, mâncând hrană uscată și congelată și comunicând cu lumea exterioară cu o întârziere de 20 de minute, ca și cum ar fi fost cu adevărat pe Marte. Dacă ieșeau afară, trebuiau să-și îmbrace costumul de astronaut pentru a simula condițiile marțiene. „Încercați să vă petreceți ziua ca un joc. Pe lângă muncă, găsește timp să-i ajuți pe cei de lângă tine. Și alocă-ți un timp în care să nu faci pur și simplu nimic. O zi pe lună stăteam fără să fac nimic câteva ore. A fost ceva extraordinar!”spune Gifford.







Găsește-ți un hobby





La HI-SEAS, după ce Gifford și colegii săi terminau programul de experimente științifice și de întreținere a habitatului, se ocupau cu lucruri artistice, dansau, jucau diverse jocuri și se tundeau unul pe altul.





James Bevington, un alt membru al echipajului HI-SEAS (deși într-un alt an decât Gifford), își aminteștecum găteau unul pentru altul. Într-o seară au re-creat un sandwich-bar Subway pentru cină.





Fă mișcare







„Întrucât timpul petrecut în afară era foarte limitat, trebuia să găsim o alternativă”, spune Possnig despre ea și colegii ei din Antarctica. „Sporturi precum yoga, Zumba, Pilates sau antrenamentele de forță se fac ușor acasă. M-a ajutat să schimb perspectiva în ceea ce privește anumite lucruri, mi-a îmbunătățit starea fizică și am redus stresul, făcându-mă mai relaxat. ”





„Am mers la sală în fiecare zi”, spune Nadja Albertsen, medic danez, care a petrecut un an ca medic de cercetare a Concordiei după ce termenul lui Possnig s-a terminat. „Yoga este, de asemenea, un de-stresor foarte bun.”





Fii tolerant





Astronautul și chimistul Cady Coleman s-au aflat în spațiu de trei ori, a treia oară fiind o misiune de un an pe Stația Spațială Internațională. Înainte de această călătorie, Coleman, care acum face parte din boardul Muzeului Național de Istorie Naturală din Smithsonian, a locuit într-un cort din Antarctica într-o expediție de colectare de meteoriți care a durat șase săptămâni.





„Lecția pe care am învățat-o acolo, și care a fost foarte utilă, a fost că nu îți poți alege membrii echipei și că a-ți petrece timpul sperând să ai alți colegi de echipă este o pierdere de timp”, spune ea. Cuvinte utile, poate, pentru aceia dintre noi care sunt blocați în casă cu o colega de cameră sau cu soacra.











„Trebuie să înțelegeți că starea de spirit se transmite de la unul la altul”, spune Bevington. ”Puteți vedea acest lucru foarte bine când întreaga rețea de socializare e formată din tine și alți cinci oameni - dacă o persoană se trezește cu o dispoziție proastă, s-ar putea ca în curând toți să fiți cuprinși de reaua lui dispoziție”





Ia fiecare zi așa cum e și nu te gândi prea mult la ce va fi în viitor

„Încercați să apreciați lucrurile bune, complimentați pe cei apropiați și amintiți-vă că se va sfârși - că nu va dura pentru totdeauna”, spune Albertsen.







Păstrați legătura cu cei apropiați





Fiul lui Coleman avea 10 ani când eaa plecat pentru un an pe stația spațială internațională. Băiatului îi lipsea Crăciunul petrecut alături de mama lui. Îi lipsea ziua de naștere. Pentru a ține aproape, ea îi citea zilnic prin telefon din spațiu. De asemenea, îl ajuta cu temele prin telefon.





Gifford recomandă să discuți cu șase persoane pe zi. Acestea pot fi oameni pe care îi cunoaști, oameni cu interese similaresau oameni de care vă simțiți apropiați. „Pune-le întrebări”, spune ea. „Oferă-le câteva cuvinte de încurajare. Învață-i și învață ceva de la ei. ”





„Țineți legătura cu alte persoane pe cât posibil”, este de acord și Albertsen. „Vorbiți unul cu altul, distrează-te sau poartă conversații serioase. Folosiți orice mijloace necesare, cum ar fi Skype sau Whatsapp. "





Ai grijă, în afară de tine, de un animăluț sau de o plantă...











Nu pune totul la suflet





Bunica ei s-a îmbolnăvit și a murit în timp cât ea era plecată. Gifford a trebuit să-și ia rămas bun printr-un la un mesaj video care a ajuns cu întârziere. Un alt membru al echipajului, un biolog francez, a urmărit cu groază cum orașul său natal din Paris a fost atacat de teroriști, aceștia ucigând 130 de oameni. El a așteptat ore întregi pentru a putea da un telefon și a vedea dacă familia sa este sau nu în siguranță.





Coleman era și ea în spațiu când a aflat că soțul ei a uitat să îi dea fiului lor cadoul pregătit de ea pentru Crăciun. pe care i-l lăsase înainte de plecare. Nu prea avea ce face de la 250 de mile deasupra Pământului. „Este probabil singura dată când am urlat acolo pe stația spațială. Încearcă să te concentrezi asupra lucrurilor pe care le ai sub control”, spune ea.







Cei mai mulți dintre oamenii de știință cu care am vorbit au subliniat importanța planificării zilnice a lucrurilor pe care le faci pentru a evita monotonia și a rămâne motivat.„În Antarctica, am petrecut luni întregi construind un zid de cățărare”, spune Possnig. „Mi-am îmbunătățit abilitățile de a cânta lapian, am învățat să construiesc armuri romane din bucăți de tencuială, am învățat să vorbesc franceza și italiana și am început să scriu o carte.”„Este o situație extremă și nu toată lumea este capabilă să-i facă față cu bine”, spune Possnig. „Micul tic al colegului de cameră, căruia până atunci nu-i dădeai importanță, poate acum provoca brusc o ceartă. Acesta este motivul pentru care este important să discutăm despre ce îl enervează pe celălalt. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, și întotdeauna discuția trebuie purtată într-o manieră prietenoasă și deschisă. "„Momentele de dispoziție redusă sau pierderea motivației fac parte din izolare”, spune Possnig. „Încercarea de a mă ancora în prezent m-a ajutat să rezolv provocările care apăreau pe măsură ce mă loveam de ele. Mă gândeam la ce pot face acum, în următoarele ore? Cu fiecare zi care trecea îmi creștea încrederea în sine și sentimentul că pot face față izolării. "„Dacă nu aveți un animal de companie, creșteți o plantă”, spune Gifford. „E important să ai pe cineva care se bazează pe tine pentru a trăi. Te poate ajuta să vezi cât de mult contează fiecare viață.„Colegii mei de echipaj și cu mine am vorbit despre unul dintre cele mai grele lucruri care apar atunci când ești izolat și cum te disperă nu lucrurile pe care nu ai voie să le faci, cât cele pe care nu poți să le faci", Spune Gifford.