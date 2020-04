FPTR: Rata șomajului în hotelurile și restaurantele din țară a ajuns deja la 60%

Astfel, rata somajul în hoteluri și restaurante a ajuns la 60% și, în condițiile de acum, riscă să urce până la 90% în perioada următoare, potrivit estimărilor Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).„Pe lângă acești șomeri, un număr de aproximativ 50.000 de persoane de pe litoral se afla într-o situație dramatică, deoarece au încetat somajul la 1 aprilie și nu mai au nicio sursă de venit. Aceștia au contracte de muncă pe perioada determinată de 6 luni și nu vor mai beneficia în anul 2020 de indemnizație de șomaj, deoarece nu vor îndeplini condiția stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni, având în vedere ca nu pot fi angajați pentru că hotelurile de pe litoral au activitatea sistată", a declarat Dragos Răducan, prim-vicepreședintele executiv FPTR.Mai mult, numeroși salariați sezonieri vor rămâne în acest an fără niciun venit, salariu sau indemnizație de somaj, deoarece societățile de turism care funcționează sezonier nu îsi vor mai desfășura activitatea în condiții normale, iar salariații sezonieri este posibil să nu mai fie angajați deloc sau, în cel mai bun caz, doar pentru o perioadă mai scurtă.Federația Patronatelor din Turismul Românesc a cerut în regim de urgență emiterea unui act normativ pentru stabilirea in mod exceptional, pentru acest an, a unui stagiu de cotizare de 8 luni (în loc de 12 luni) pentru angajații sezonieri, astfel încât toți salariații din turism care lucrează în unități sezoniere să poată beneficia în acest an de somaj.„Cele mai recente date publicate de Ministerul Muncii arată că peste 1 milion de români se află în șomaj la data de 6 aprilie. Dintre aceștia, 952.929 au contracte individuale de muncă suspendate și 187.548 au contractele individuale de muncă încetate. Din totalul de 952.929 contracte individuale de muncă suspendate, 12,4% reprezintă șomerii din domeniile de activitate hoteluri și restaurante, adica 118.277 de persoane ducând astfel rata somajului în această ramură la 60%. La sfârșitul anului 2019 în domeniile de activitate hoteluri și restaurante erau angajați un număr de 194.519”, arată sursa citată.