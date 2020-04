Așteptările celor mai titrați analiști financiari: Curs mediu al euro de 4,99 lei, un derapaj fiscal de 6,7% și un impact al crizei Covid-19 care se va simți puternic până în trimestrul IV

Indicatorul care măsoară încrederea în economie calculat de cei mai titrați analiști financiar-bancari reuniți în Asociația CFA România a coborât în martie la cel mai mic nivel din iulie 2012, potrivit anunțului făcut joi de membrii Asociației. Aceștia și-au înrăutățit prognoza de curs euro la 4,99 lei pentru următoarele 12 luni, și au inclus în estimări impactul economic al cornavirusului. Din acest punct de vedere, analiștii anticipează în bună parte (48% dintre ei) impactul se va resimti puternic pana in trimestrul IV al anului.







Din punctul lor de vedere, deficitul bugetului de stat anticipat pentru 2020 este de 6.5%, estimare apropiată și de cea oficială a Finanțelor.





Membrii CFA România calculează indicatorul de încredere bazându-se pe două componente: una a condițiilor curente (realitatea din economie) și cealaltă e cea privind așteptările de viitor.







Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut, in contextul crizei generate de coronavirus, fata de luna anterioara cu 57,5 puncte (record istoric), pana la valoarea de 13,1 puncte, cea mai mica valoare din august 2012 (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 34,0 puncte). Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 12,8 puncte pana la valoarea de 24,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 4,2 puncte).





Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2021/aprilie 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,79%.





Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a primei de risc a Romaniei, aproximativ 87% dintre participanti prevazand o crestere a pretului CDS cu scadenta de 5 ani. De asemenea, peste 63% dintre participanti considera preturile proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate.





In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 95% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9370, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9954.In luna martie se observa o majorare, chiar dublare a abaterii medii patratice a raspunsurilor la intrebarile cantitative, ceea ce arata o incertitudine ridicata in randul participantilor cu privire la evolutia viitoare a parametrilor economici.In cadrul sondajului pentru luna martie 2020 au fost adaugate si doua intrebari suplimentare, cu privire la:- Impactul economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (48%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul IV al anului;- Deficitul bugetului de stat anticipat pentru 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 6.5%.Indicatorul de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroeconomice.