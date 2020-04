VIDEO Wuhan se dezmorțește greu după carantină. Încă nu sunt blocaje în trafic, iar oamenii nu merg la shopping ca înainte

În prima zi în care s-a redeschis orașul, pe 8 aprilie, am fost în cartierul comercial Han Street, o stradă comercială în aer liber de pe malul râului, unde sunt mărci internaționale de top, precum Nike, Uniqlo și H&M.

















La un moment dat, cineva a încercat să-i taie calea lui Zhang în timp ce schimba brusc benzile. A claxonat și a părut tentat să pornească la goană când, brusc, a izbucnit în râs: „Vedeți acest comportament? Wuhan s-a întors.”





În noaptea în care am ajuns, chiar înainte de ridicarea carantinei, străzile din Wuhan erau în general goale. Ocazional, câte o mașină trecea pe stradă mai tot timpul au fost cele două mașini din convoiul nostru.Televiziunea de stat din China arăta imagini cu mașini care stau la coadă la o cabină de taxare, șoferii aceia urmând să fie printre primii care să părăsească orașul redeschis. A doua zi, când am vizitat locul, circa 8 ore mai târziu, coada dispăruse, fiind înlocuită cu un flux de vehicule.În prima zi, străzile păreau în continuare goale.Pe măsură ce zilele au trecut, mai multe mașini au revenit pe străzi, dar totuși traficul era departe de cel normal. Chiar și traficul pietonal era redus.Când am revenit sâmbăta trecută, mi s-a părut că „noutatea” de a fi afară a dispărut și strada părea pustie. Poate motivul este că a scăzut brusc temperatura și astfel oamenii au stat acasă, de teamă să nu răcească sau să se trezească cu febră.Din păcate, nu pot folosi transportul public, deoarece străinii nu se pot înscrie pentru un „cod de sănătate” Hubei – o aplicație pe telefon care arată că ești sănătos, fiind o condiție necesară pentru a circula cu metroul.La fel ca în multe alte orașe mari, blocajele de trafic din Wuhan sunt inevitabile. Dar în 5 zile nu am întâlnit nici măcar un blocaj.Vorbind cu un șofer de taxi, l-am întrebat cum este să revină pe străzile goale.„Nu le pot recunoaște. Chiar acum am virat greșit și am avut nevoie de GPS pentru a găsi drumul”, spune domnul Zhang.