Circa 1500 de solicitări sunt aprobate zilnic clienților Raiffeisen care doresc suspendarea ratelor

Raiffeisen Bank a amanat ratele pentru peste 25.000 de clienti persoane fizice cu credite, in contextul impactului pandemiei de COVID19. Recomandarea băncii pentru clienții săi este sa nu ia decizii financiare pripite si sa nu se supuna la șocuri, nici acum si nici in viitorul apropiat. Nouă luni in plus la un credit poate fi o perioada destul de mare, spun aceștia.“Peste 18.000 dintre aceste cereri au venit de la clientii care aveau in contract optiunea de amanare a ratelor, precum si posibilitatea sa o exprime prin intermediul call-center-ului, fara nici o alta formalitate, dat fiind ca acesta este un canal securizat si cu inregistrare a optiunii clientului. Pentru alti circa 7.000 de clienti am gasit solutii potrivite cu situatia concreta pe care ne-au relatat-o. Era normal in contextul in care oamenii sunt ingrijorati ca le scad veniturile sau ca isi pierd locul de munca sa vina catre noi din primul moment cand a fost decretata starea de urgenta, sa vada ce posibilitati sunt daca au nevoie de o amanare a ratelor. Ce facem noi este, pe de o parte sa gasim solutii rapide, inclusiv operationale, care nu sunt deloc simple in pandemie, pe de alta parte sa intelegem bine si situatia concreta a clientului; amanarea ratelor este o solutie temporara, insa trebuie inteles si faptul ca, de pilda, OUG 37/2020 ofera posibilitatea de suspendare a ratelor pana la 9 luni, dar asta nu inseamna ca e necesara o amanare atat de extinsa, si nici ca e potrivita pentru orice situatie”, a explicat Catalin Munteanu, director executiv Aria persoane fizice.“In aprilie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avem un numar de apeluri cu 200% mai mare. Oamenii suna in principal pentru activarea serviciilor de mobile banking, informatii legate de produse si servicii si solicitari de amanari la rate. Lucram cu echipe extinse, in diferite cladiri, caci trebuie sa respectam regulile de protectie sanitara. Am marit capacitatea echipei de call-center si ni se alatura si colegi din reteaua de agentii pentru a micsora timpii de asteptare, pentru ca intelegem ca este un canal foarte important pentru client in aceasta perioada. In acelasi timp, diversificam canalele pe care clientii pot sa ajunga la noi, sa transmita solicitarile sau sa primeasca informatii utile”, a spus Gabriel Chenescu, directorul Centrului Operational al Raiffeisen Bank.