INTERVIU Gabriela Nistor, Banca Transilvania: Vom pune la dispoziția clienților un simulator în care pot vedea cum le va fi afectată rata / Au apelat la noi în jur de 30.000 de clienți persoane fizice în această perioadă

Citește interviul integral cu Gabriela Nistor mai jos:

posesori de credite cu și fară garanție imobiliară (inclusiv Prima Casă), exceptând produsele de tip revolving (overdraft, card de credit);

veniturile le-au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemie;

creditul la care solicită amânarea nu înregistrează restanțe la data începerii stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) sau le-au achitat până la data solicitării facilitații de amânare;

creditul a fost acordat până în data de 30 martie a.c.

creditul nu a ajuns la maturitate și nu este declarată scadența anticipată;

depun o solicitare în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG (30 martie), adică până în 14 mai 2020.

Pentru creditele CU garanție imobiliară, facilitatea de amânare la plată a ratelor se va realiza întocmai prevederilor OUG 37/2020. În cazul în care, maturitatea rămasă a creditului este mai mică de 60 de luni, dobândă acumulată pe perioada de amânare se va eșalona cu rata dobânzii de 0% pe întreaga perioadă rămasă.

Pentru creditele FĂRĂ garanție imobiliară, spre deosebire de Ordonanță vom aborda o variantă mai apropiată de client. Astfel, deși OUG 37/2020 prevede posibilitatea capitalizării sumelor amânate la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare (deci “dobândă la dobândă”), noi, BT, am ales să recuperăm aceste dobânzi aplicând tot rata dobânzii egală cu 0% pe care o vom eșalona pe maturitatea rămasă a creditului.

Noi am avut până la intrarea în vigoare a Ordonanței 37/2020 a Guvernului un program propriu al BT care prevedea amânarea ratelor la credite cu până la 3 luni, iar la cardurile de credit am prelungit perioada de grație până în mai 2020. Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței am păstrat perioada de grație la cardurile de credit, însă am oprit programul nostru propriu de amânare de rate pe 3 luni, susținând și noi masurile guvernului de amânare de rate pe o perioadă mai lungă. În plus, am prevăzut că pentru creditele de nevoi personale să nu capitalizăm dobânda (să nu percepem “dobândă la dobândă”) și am reintrodus și un program propriu, pentru clienții care nu se încadrează în mod expres pe prevederile de eligibilitate ale ordonanței și sunt afectați de actualul context. Mecanismul pentru acest program propriu este însă similar cu cel din ordonanță, adică amânare până la final de an, recuperarea ulterioară a dobânzilor accumulate în perioada de amânare, însă fară a calcula “dobândă la dobândă”. Astfel, în momentul de față BT are două oferte pentru clienții afectați direct sau indirect de COVID-19, în funcție de modalitatea în care se încadrează pentru OUG 37. Clienții eligibili pe OUG 37 sunt:Considerând aceste criterii de eligibilitate, clienții care se înscriu pe ele vor putea accesa:În paralel cu programul public al Guvernului, BT va derula și un program propriu, prin același mecanism și pentru clienții care nu se încadrează în mod expres în prevederile OUG, au restanțe, dar nu mai vechi de 1 martie a.c., și nu le-au putut achita din cauză că au fost afectaţi de actualul context. De asemenea, cardurile de credit beneficiază în continuare de perioada de grație până în 25 mai a.c., iar vorbim aici de peste o jumătate de milion de carduri.Fiecare client își cunoaște situația proprie, a sa și a familiei, în actualul context. E mai puțin important procentul efectiv de scădere a veniturilor, contează mai mult venitul rămas disponibil și durata pe care el estimează că va fi afectat, precum și dacă doar el, sau și veniturile celorlalți membri ai familiei sunt afectate. Dacă clientul sau familia acestuia consideră că veniturile disponibile rămase nu vor putea susține rata, el poate solicita amânarea acestora până la sfârșitul anului. Cu siguranță că procentul de diminuare a veniturilor joacă un rol important aici, însă se adaugă și alți factori pe care fiecare trebuie să îi ia în considerare.Atunci când un client dorește să aplice pentru amânarea ratelor la credite el pune în balanță situația lui și a familiei, procentul scăderii veniturilor, dar și cât de lungă va fi perioada în care va fi afectat. De asemenea, tipul creditului și cum îi va fi afectată rata lunară după expirarea perioadei de amânare va fi un factor important în decizia lui. Iată de ce, noi vom pune în scurt timp la dispoziția clienților un mic simulator în care clientul să vadă cum va fi afectată rata sa în viitor. Iar în cazul în care el are într-adevăr nevoie deoarece trece printr-o perioadă dificilă, suspendarea amânării ratelor de plată reprezintă cu adevărat o mână de ajutor pentru gestionarea venitului lunar, afectat de contextul prin care trecem. Însă întotdeauna trebuie să punem în balanță acest beneficiu pe termen scurt cu prelungirea perioadei contractuale în paralel cu recuperarea dobânzilor pe perioada amânată.Presupunând că acest client are o dobândă de 9% la creditul său de consum, în lei, ar însemnă că în momentul de față rata lui este de 190 euro (echivalent lei) și că, la jumătatea creditului, mai are de returnat aproximativ 9.100 euro (echivalent lei). În urma amânării cu 9 luni, rata lunară, în aceleași condiții de dobândă, ar fi 200 euro (echivalent lei). Această rată va fi valabilă până la data noii maturități. Practic, clientului care apelează la amânare îi va crește rata cu 10 euro.Presupunând că acest client are o dobândă de 5% la creditul său cu ipoteca imobiliară, în lei, ar însemna că în momentul de față rata lui este de 292 euro (echivalent lei) și că, după 120 de luni mai are de returnat aproximativ 36.900 euro (echivalent lei). În urma amânării cu 9 luni, rata lunară, în aceleași condiții de dobândă, ar fi 315 euro (echivalent lei), deci cu 23 de euro mai mult față de rata actuală. Aceasta rată va fi valabilă 60 de luni, până când se recuperează dobândă acumulată în perioada de amânare.Au apelat la noi în jur de 30.000 de clienți persoane fizice. Până în momentul de față, o treime a beneficiat de amânări a ratelor - atât ca parte din programul BT (valabil intre 14 martie până la apariția normelor metodologice OUG, adică 6 aprilie), cât și pe OUG. Celelalte solicitări sunt în curs de analiză și procesare.Am avut și cazuri de refuz, extrem de puține și s-au datorat faptului că nu aveau legătură nici directă și nici indirectă cu pandemia. De exemplu, un client voia să își cumpere un garaj și să își amâne ratele din acest motiv. Partea bună din aceste propuneri este că ne bucuram că oamenii au planuri, iar planurile înseamnă optimism, speranță, dar aceste cazuri nu se pot încadra pe prevederile ordonanței deoarece amânarea trebuie să fie în contextul COVID 19.Primim în jur de 2.000 de solicitări pe zi, cumulate pe toate canalele – mă refer aici la cele oficiale ca să spun așa, și anume siteul băncii, Call Center și aplicația BT Visual Help. Cei care ne scriu în social media sunt ajutați prin punerea în contact cu colegii de la Call Center sau prin indicarea celorlalte canale prin care pot aplica deoarece avem nevoie de mai multe detalii de la clienți, pentru a le cunoaște situația, iar acestea nu pot fi solicitate prin Facebook, de exemplu. Deocamdată am reușit să acomodăm cu resurse proprii și, având în vedere numărul tot mai mare de solicitări, am reorientat temporar colegi din alte arii operaționale ale băncii, care acum au activitate mai redusă având în vedere contextul, spre activitatea de Call Center, pentru a ajuta clienții. Numărul mare de solicitări care vin într-un timp scurt au pus presiune pe capacitatea de răspuns, mai ales că exista cerințe legale privind autentificarea clienților care solicită amânarea. Tocmai de aceea, îi rugăm pe clienți să aibă răbdare și înțelegere - vom răspunde la toate solicitările și niciun client care a solicitat amânarea nu va fi dezavantajat.Contextul actual este un mare accelerator al procesului de digitalizare (inclusiv în bănci) – am făcut eforturi mari să oferim fluxuri online pentru clienți, astfel încât să îi scutim de deplasări la bancă. Totuși, noi suntem o bancă de rețea – și o mare parte din activitate se derulează prin unitățile noastre. În plus, totul s-a întâmplat brusc. A fost un plus faptul că avem walletul nostru (BTPay), care poate fi activat online, fară niciun drum la bancă. La fel, avem automatizări foarte bune în Call Center. Am accelerat proiectele în lucru (care era deja pornite în diferite stadii) și câteva dintre ele le-am lansat, iar altele sunt în pregătire. Încurajam cât mai mult banking-ul la distanță, prin self-banking, iar toate opțiunile sunt prezentate pe site-ul nostru, pe pagina BT Help.NEOcont e una dintre noutățile cu care am venit în aceasta perioadă, un proiect care a fost prioritizat și lansat la începutul lunii, pentru a ajuta persoanele care au nevoie de un cont bancar, fară a mai face un drum la BT. Prin NEOcont o persoană își poate deschide de la distanță un cont curent BT în lei și poate alege să primească acasă, prin curier, un card de debit. De asemenea, oferim la acest pachet și aplicația BTPay. Pentru deschiderea și administrarea contului, respectiv pentru emiterea cardurilor care pot fi comandate prin NEOcont nu percepem niciun comision.Acum câteva zile am lansat noi facilitați pentru BT Pay, pentru banking de acasă. Clienții noștri pot adaugă în aplicație inclusiv carduri emise în Romania de alte bănci și de fintech-uri, pot folosi cardurile BT în format digital înainte de a intra în posesia celor fizice și au acces facil la informații despre fiecare card în parte, necesare în cazul plaților online. Noua versiune a aplicației este disponibilă gradual, iar utilizatorii vor vedea în App Store și Google Play informarea cu privire la actualizări.De asemenea, clienții noștri pot deschide un cont de PFA de la distanță, fară să mai vină la bancă. Acest lucru se face prin aplicația BT Visual Help, iar primul pas este să sune la 0264 30 80 00.NEOcont a fost foarte bine primit, avem peste 100 de deschideri de cont zilnice, de la distanță. În aceeași linie, vedem o creștere a numărului de activări pentru serviciile de internet și mobile banking.