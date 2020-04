Rectificarea bugetară a coronavirusului. Câți bani primesc ministerele. SRI și STS primesc bani în plus

Bugetul general consolidat ar putea înregistra în acest an un deficit de 6,7% din Produsul Intern Brut revizuit după declanșarea crizei coronavirus, care a condus la un efort suplimentar la nivel bugetar de aproximativ 3% din PIB față de proiecția inițială, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice.: +8.103,9 milioane lei, din care, în principal: +1.889,4 milioane lei pentru indemnizații în urma suspendării activității conform OUG nr.30/2020 și +6.042,4 milioane lei transferul de echilibrare către Bugetul asigurărilor sociale de stat.• M+3.796,4 milioane lei, astfel:+740,0 milioane lei, în principal pentru programe de sănătate, achiziții în regim de urgență de echipamente/materiale sanitare, transferuri de capital pentru susținerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2.+ 250 milioane lei, suplimentarea cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă+ 2.791,4 milioane lei, suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.+3.215,0 milioane lei, din care în principal pentru: + 3.000,0 milioanelei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 200 milioane leipentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.+1.000 milioane lei pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală.+586,2 milioane lei per sold, s-a suplimentat pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2 cu +680 milioane lei, astfel:+200 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2, potrivit prevederilor OUG nr. 1/2020 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.+480 milioane lei pentru stocuri de urgență medicală, în baza prevederilor OUG nr. 11/2020; dotarea structurilor Poliției de Frontieră Române, Poliției Române, Jandarmeriei Române și IGSU, care participă la acțiuni de limitare a răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.:+135,0 milioane lei reprezentând subvenții acordate operatorilor economici din coordonarea acestuia.+100 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare garanțiilor de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderile din sectorul agricol.• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la domiciliu: +34,7 milioane lei pentru achiziția de către direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de echipamente de protecție și materiale de dezinfecție necesare desfășurării activității în condiții de siguranță.• Serviciul de Telecomunicații Speciale: +27,5 milioane lei pentru achiziția de echipamente, inclusiv licențe și aplicații informatice pentru creșterea capacității STS de asigurare a solicitărilor de servicii de comunicații și tehnologia informației primite de la autoritățile și instituțiile statului implicate în combaterea pandemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, precum și pentru proiectarea de către STS de sisteme de comunicații și aplicații necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate.• Serviciul Român de Informații: +13,2 milioane lei pentru susținerea activității unităților sanitare din rețeaua proprie, igienizarea spațiilor de lucru, asigurarea materialelor de protecție pentru personalul care își desfășoară activitatea pe aeroporturi și de transport al corespondenței clasificate.• Ministerul Afacerilor Externe: +6,5 milioane lei în special pentruacoperirea cheltuielilor transportului în România a cetățenilor români aflați în carantină pe teritoriul altor state.• Academia Romana: +5,6 milioane lei per sold, din care 20,9 milioane lei pentru Spitalul Universitar de Urgență Elias și Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu - achiziționare echipamente protecție, curățenie, dezinfectanți, aparate UV, aparatură medicală și echipamente comunicații în urgență.• Ministerul Apărării Naționale: realocări de la cheltuieli de capital la bunuri și servicii și Transferuri între unități ale administrației publice pentru achiziționare echipamente protecție, curățenie, dezinfectanți, aparate UV, aparatură medicală și echipamente comunicații în urgență.Conform comunicatului, rectificarea bugetară propusă Guvernului și aprobată în ședința de joi se bazează pe noua estimare a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză care indică o contracție de1,9% a economiei României în 2020.„În condițiile unui deflator PIB de 4,1%, valoarea nominală a produsului intern brut estimat coboară de 1.082,1 miliarde lei, față de 1.129,2 miliarde lei cât s-a avut în vedere la bugetul inițial.Deficitul bugetului general consolidat crește în sumă absolută de la 40,54 miliarde lei la 72,5 miliarde lei, respectiv cu 32 miliarde lei, pe fondul unei diminuări cu 19,5 miliarde de lei a veniturilor totale și a unei majorări de 12,5 miliarde lei a cheltuielilor totale”, se arată în document.• Influența negativă a veniturilor din economia internă, cauzată în mare parte de facilitățile fiscale acordate, este estimată la 23 de miliarde lei, dar o parte va fi compensată prin intrări suplimentare de 3,9 miliarde lei venituri din fonduri europene pentru decontarea sumelor utilizate în măsurile de combatere acoronavirusului COVID-19.• Cea mai amplă scădere este așteaptată la încasările din contribuții de Asigurări Sociale (8,36 miliarde lei), ca urmare a măsurilor privind șomajul tehnic și a reducerii sau opririi activității în unele sectoare.• Reducerea și închiderea unor activități va impacta și pe încasările din TVA (- 5,6 miliarde lei), accize (- 2,7 miliarde lei) sau impozit pe profit(- 2,3 miliarde lei).