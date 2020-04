Marile grupuri de presă anunță tăieri semnificative ale salariilor

Grupurile de presă Financial Times, The Guardian și The Telegraph au anunțat reduceri semnificative de costuri, acestea fiind cele mai recente anunțuri dintr-un val de editori care au tăiat din bugetele de personalul din cauza crizei coronavirusului. Deși publicațiile s-au bucurat de niveluri record ale cititorilor în timpul pandemiei, scăderile puternice din zona publicității, conferințelor și vânzărilor edițiilor tipărite s-au prăbușit, The Guardian estimând un impact de aproape 20 milioane lire sterline în următoarele șase luni.





O primă rundă de măsuri include reduceri de salarii pentru cei aflați la conducere și utilizarea schemelor guvernamentale de păstrare a locurilor de muncă.





Alții, cum sunt Bloomberg, New York Times, Washington Post și Wall Street Journal nu au anunțat încă reduceri de costuri.





John Ridding, directorul executiv al Financial Times, a spus într-un email transmis angajaților că FT, care are 1,1 milioane de cititori plătitori, a atins în ultimele săptămâni „niveluri record de implicare a cititorilor și creșterea abonaților”. Dar a adăugat că „performanțele excepționale” nu pot compensa „șocurile bruște și severe ale veniturilor” în alte segmente ale businessului grupului FT.





Reducerile „importante” ale costurilor fixe ar ajuta FT să evite concedierile, a spus domnul Ridding, adăugând că proprietarul japonez al grupului, Nikkei, a convenit „să protejeze toate locurile de muncă în acest an”.





Salariile celor 80 de manageri și editori vor fi reduse cu 10% pentru restul acestui an, în timp ce plata pentru membrii consiliului de administrație va fi redusă cu 20%. Schema de bonusuri anuale 2020 va fi, de asemenea, suspendată.





FT va reduce temporar contribuțiile la pensie, iar aproximativ 20 de angajați colaboratori vor fi trimiși în concediu plătit.





Domnul Ridding a declarat că va accepta o reducere de 30% a salariului propriu. El a renunțat voluntar la 500.000 de lire sterline din salariul său de 1,7 milioane de lire sterline în 2018, după o revoltă a personalului privind pachetul său salarial.

Senior executivii și membrii consiliului de administrație ai The Guardian vor avea parte de reduceri salariale de 20, respectiv 30 la sută în următoarele șase luni.





Printre cei 11 directori din Guardian care vor primi o reducere de salariu de 20 la sută se numără Annette Thomas, noua executivă a grupului Guardian Media, care primește 600.000 de lire sterline pe an.





„Deși suntem bine plasați de dificultățile meteorologice, datorită strategiei implementate în ultimii patru ani, este clar că va trebui să ne adaptăm așa cum făcut-o întotdeauna, pentru a ne servi cititorii și pentru a face față provocărilor și oportunităților viitoare”, Guardian a spus într-o declarație.





The Guardian a spus că site-ul său web, care poate fi citit gratuit, a avut 2,17 miliarde de vizualizări în martie, o creștere de peste 750 milioane față de recordul precedent stabilit în octombrie 2019.





Editorii din SUA și Europa au aplicat reduceri de anvergură ale costurilor de la izbucnirea virusului, printre aceștia aflându-se ziare precum Daily Mail și Los Angeles Times, grupul de reviste Condé Nast și centre de presă digitale ca BuzzFeed.Între timp, Telegraph își direcționează economiile de costuri către personalul non-editorial, care va lucra 4 zile pe săptămână, cu o reducere de 20% a salariului. „În timp ce observăm în mod evident o creștere extraordinară a abonamentelor, veniturile au tendința de a scădea. . . motiv pentru care fluxul de numerar este important în acest moment ", a declarat Nick Hugh, directorul executiv al Telegraph Media Group, într-o notă adresată personalului.În ciuda creșterii uriașe a traficului din ultimele săptămâni, compania se așteaptă la o scădere a veniturilor din publicitate și vânzări de ziare de 20 de milioane de lire sterline în următoarele șase luni.