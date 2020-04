Site-ul pentru credite cu dobândă subvenționată nu funcționează. Nancu spune că e atac informatic. Florin Cîțu are suspiciuni despre cine e în spate

În mod normal, în această dimineață de la ora 10:00 ar fi fost posibil ca IMM-urile să se înscrie pe site-ul dedicat pentru a obține credite cu dobândă subvenționată. Acesta nu funcționează. Fondul de Garantare, într-un comunicat, vede un posibil atac cibernetic, iar Florin Cîțu pare că are suspiciuni despre cine e spate.











De un lucru va asigur pe toti. Pe perioada cat site-ul nu functioneaza nu se inregistreaza nimeni in acest program.





Ce spune un comunicat al Fondului de Garantare:





Portalul imminvest.ro a inregistrat o rata de inscriere de peste 200 aplicatii pe secunda inca din primele momente de la deschiderea aplicatiei, fiind intr-o crestere exponentiala. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicatiei.







In etapa de dezvoltare si testare au fost verificate si validate atat conditiile de securitate, cat si conditiile functionale, in cazul unei sarcini ridicate. Toate aceste elemente ne ridica suspiciuni intemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat. In acest moment, echipa de suport tehnic a aplicatiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice.



Echipele noastre fac eforturi deosebite pentru a remedia situatia si ii asiguram pe toti antreprenorii, ca in cel mai scurt timp, procesul de inscriere va fi reluat in parametri optimi.



Subliniem ca principiul de inscriere in program nu este, primul venit, primul servit, iar aplicatia va ramane deschisa pana la sfarsitul acestui an. De asemenea ii asiguram pe antreprenori ca suntem pregatiti sa lucram in regim de permanenta, pentru a procesa toate solicitarile primite in termenul promis.



Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram de intregul nostru suport.



La început, Dumitru Nancu spunea că site-ul este blocat pentru că sunt 150 de cereri pe secundă. Ceva mai târziu a revenit și a spus:, a avut acum puțin timp o postare pe subiect în care face o acuzație:„Probabil aceleasi personaje care arunca cu noroi in tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu si nici romanii onesti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne asteptam la o asemenea ticalosie.”Nicio problema. Continuam. Mergem inainte. Aflam cine este in spatele acestui atac si ii voi prezenta public.