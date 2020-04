Afacerile în Wuhuan, după caratină: dezinfectare și testarea temperaturii clienților în unele magazine de haine deschise, Mall-uri închise, restaurante și magazine de cartier cu puțini clienți

Ea își petrece mare parte a zilei ajutându-l pe soțul ei care are un restaurant în Panlongcheng, o suburbie din apropierea aeroportului.





Sunt semne că retailul se are probleme.

„Ca magazine de cartier, noi depinde de rezidenții din zonă, dar oamenii se tem să mai iasă afară (din cauza virusului)”, spune el.





O jurnalistă a publicației The Straits Times, Elizabeth Law, a făcut un nou reportaj din Wuhan Wang Jing, proprietarul unui restaurant, estimează că a pierdut 3 milioane yuani de când Wuhan a fost închis, mai mult de două luni, pentru a preveni răspândirea virusului.Pe măsură ce autoritățile au ridicat din măsuri în orașul din provincia Hubei, doamna Wang și-a repornit business-ul în vârstă de 11 ani. În perioada izolării, ea a asigurat mâncare pentru echipele medicale din Guandong și, totodată, unor clienți.„În acest moment, noi livrăm prin intermediul aplicațiilor Meituan și Ele.Me dar sunt puține comenzi pentru că nu toată lumea din Wuhan apreciază mâncarea cantoneză”, spune antreprenoarea în vârstă de 66 de ani.Restaurantul, care de obicei poate primi 400 de persoane pe două etaje, este de obicei plin în weekend și are pe lună o cifră de afaceri de 1 milion yuan. Cum nu sunt permise adunările mari de oameni, afacerea a mers greu. Facturile la utilități au rămas neplătite în timp ce ea se străduiește să ofere salariile celor 10 angajați.„Îmi spun că dacă reușim să ne menținem până în iulie sau august, pe urmă va fi bine”, afirmă ea.Industria alimentară și a băuturilor a fost afectată puternic, iar restaurantele care în Anul Nou Chinezesc făceau foarte mulți bani au trebuit să facă rambursări după ce izolarea a fost anunțată pe 23 ianuarie, cu doar două zile înainte de începerea sărbătorilor.Potrivit statisticilor guvernamentale, 73% dintre magazinele care vindeau raci, o gustare populară locală, au reluat operațiunie, în mare parte făcând livrări. Nu se știe clar în ce proporție restul au fost închise de tot.La o plimbare pe strada Han, un popular district de shopping, sâmbătă după amiază, jurnalista a observat că un magazin din trei era deschis, în special cele de branduri precum Levi’s, H&M și Uniqlo. Multe dintre cele locale, precum librării, studiouri foto și un gastropub care promova berea Corona erau încă închise.La Yishion, un outlet de haine, clienții erau puși să-și dezinfecteze mâinile, să scaneze un cod de sănătate și să-și ia temperatura înainte să aibă voie să intre în magazin. O angajată a magazinului spune că este limitat numărul hainelor pe care un client poate să le probeze, iar hainele sunt dezinfectate după. Ea a dezinfectat trei haine în acea zi.Alte persoane din industria modei, precum doamna Qiu Beiwen, nu sunt siguri că se pot întoarce la muncă sau dacă compania va avea vreun viitor.„Este ceva la care încercăm să nu ne gândim având în vedere că încercăm să supraviețuim și trecem de zilele astea”, spune doamna Qiu.Majoritatea mall-urilor pe care T he Straits Times le-a vizitat, erau încă închise sau aveau câteva restaurante și cafenele deschise, care ofereau produsele pentru a fi luate acasă. Lanțurile de cafenele precum Starbucks și Costa au improvizat ghișee la intrare, unde clienții primeau ce au comandat. Comenzile erau făcute pe o aplicație de telefon.Săptămâna trecută mulți comercianți au protestat în fața unui mall din Wuhan cerând o scădere a chiriei.Într-un clipurile video care au fost imediat șterse de pe rețelele de socializare, deținătorii de standuri au fost văzuți stând în fața Grand Ocean Department Store în timp ce ofițerii de poliție se uitau.„Scutiți-ne pe chiria pe un an sau rambursați-ne banii din contractul de închiriere”, au scandat ei.La magazinul său în care vinde băuturi, țigări și diferite produse de mâncare, un antreprenor de 52 de ani , care vrea să fie cunoscut doar ca domnul Sun, este îngrijorat de afacerea sa.