VIDEO Căsătoriile în vremea coronavirusului. În Asia au început să fie promovate cele prin videoconferință

Căsătoriile au fost afectate de coronavirus. În România, de exemplu, firmele care organizau astfel de evenimente acum nu își pot desfășura activitatea. La fel și alte sectoare care au legătură cu acesta. Chiar dacă unele restricții se vor ridica, e posibil să vedem o limitare a numărului de persoane care pot participa la nunți. În Asia, au început să fie promovate căsătoriile prin intermediul internetului. Nu mai este nevoie de prezența fizică invitaților, iar în anumite cazuri nunta va fi una restrânsă. Avem câteva exemple: Malaezia, Coreea de Sud și China, la Wuhan (unde un cuplu pare că va face o nuntă restrânsă).







Malaezia





„Este interesant că a durat mai puțin de 15 minute. Acest efort este în linie cu deciziile Consiliului Național Fatwa pentru Afaceri Religioase din Malaezia care a acceptat ca ceremonia să fie făcută online”, spune Datuk Seri Zulkifli, ministrul de facto al Afacerilor Islamice, într-o postare pe Facebook.



În clipul postat, mirele Mohammad Don a stat în sufragerie, departe membrii celor două familii. Mireas, Aishah, a stat în sufrageria familiei ei, cu ministrul și cu tatăl ei.



Coreea de Sud





În China, la Wuhan









În China, la Wuhan





Cel mai recent, în Malaezia a avut loc, sâmbătă, prima ceremonie prin intermediul videoconferinței, potrivit AsiaOne În Coreea de Sud, un cuplu a găsit o metodă să se căsătorească, sub atenția a 50 de invitați. Contabilul Ha Ji-soo, în vârstă de 36 de ani, și Park Ji-ye, de 29 de ani, s-au căsătorit în Seul, pe 4 aprilie, în ceea ce se numește: prima nuntă transmisă video din Coreea de Sud, potrivit The Straits Times Părinții lui Ha au urmărit evenimentul din Incheon, în timp ce mama domnișoarei Park s-a logat din Yangpyeong, la Est Seul.Prietenii cuplului s-au urmărit, de asemenea, cele 45 de minute ale ceremoniei.„Nunțile normale sunt o ocazie formală în care invitații vin să mănânce și să plece, nu țin foarte mult la celebrare”, a spus Ha celor de la The Straits Times.„Prin nunțile online, oamenii se concentrează asupra celebrării. Am fost impresionat când mama miresei ne-a citit o scrisoare”, a mai afirmat el.Nunta a fost parte a unei campanii realizată de compania KT Corporation care folosește tehnologia comunicațiilor pentru a ajuta oamenii să treacă peste problemele cauzate de pandemie.Managerul de marketing al companiei, Seo Je-hak a spus că a primit multe întrebări încât consideră că astfel de nunți vor deveni o tendință.Un cuplu din Wuhan trebuia să se căsătorească pe 20 februarie, dar nu a mai putut face asta din cauza restricțiilor. Peng, un recepționistă în vârstă de 24 de ani și Yao (28 de ani), care lucrează la aeroport, au fost despărțiți pe durata izolării.Job-ul i-a permis lui Yao să poată părăsi casa pentru a munci, iar ei au reușit să vorbească prin intermediul jocurilor sau a aplicației de mesagerie WeChat.Au reușit să se revadă la finalul lunii martie, când Peng a putut să se întoarcă la muncă.Cuplul urmează să aibă nunta în luna mai. Va fi una simplă, totuși, având în vedere că adunările mari de oameni nu sunt acceptate, iar hotelurile nu au voie să accepte rezervări. Vor avea nunta în casa familiei Yao.„Dacă vor permite condițiile, vreau să-i ofer ce e mai bun”, spune el.