Industria sexuală din Japonia continuă, în ciuda coronavirusului. Angajatele sunt în continuare în barurile „speciale”

Serviciile sexuale continua in Japonia in vremea coronavirusului

În marile orașe din Japonia există baruri speciale, denumite pinsaro, în care se oferă servicii sexuale. Proprietarii acelor localuri cheamă, în continuare, angajatele la muncă, conform unui material realizat South China Morning Post. Japonia are un număr mare de persoane singure, mai ales la oraș. Sunt ore lungi de muncă și costuri mari, astfel că accesul la industria serviciilor pentru adulți îndeplinește dorințele sexuale și romantice pentru mulți dintre cei tineri și cei de vârstă mijlocie din Japonia, pentru care singurătatea este singura opțiune.











55 dolari pentru 40 minute













Fetele din eșalonul superior







Presa locală spune că rata celor care trăiesc singuri continuă, jumătate din populația Japoniei va fi singură până în 2035. Acum, una din patru gospodării este ocupată de o singură persoană.De când premierul japonez Shinzo Abe a anunțat stare de urgență națională din cauza pandemiei coronavirusului, pe 7 aprilie, marile orașe au fost „în centrul furtunii”.În Tokyo, marile magazine s-au închis, viața de noapte se confruntă cu momente grele, iar multe restaurante oferă produsele la pachet, ca alternativă la băutura și gustările pe care le luau clienții după muncă în barurile izakaya.În Tokyo, industria pentru adulți se bazează pe contactul „față în față”. Salariații stresați pot intra într-un club pentru a discuta cu o tânără contra cost, sau pentru a închiria o cabină timp de 40 minute în pinsaro, sau bar pentru sex oral, pentru 6.000 yeni (55 dolari).Spre deosebire de alte țări unde au fost luate măsuri mai stricte, autoritățile japoneze au solicitat multor afaceri să se închidă. Asta a lăsat lucrătorii din industria sexuală și proprietarii afacerilor „în zona gri”: Stau deschiși pentru a-și păstra clienții riscându-și viața? Sau închid de tot și înregistrează pierderi?„Ne-am asigurat că patronii se spală pe mâini și își igienizează inclusiv hainele înainte de a intra în local”, spune Britney Hane, o americancă de 20 de ani care trăiește în Japonia de cinci ani și lucrează într-un club de noapte din Osaka.Ea mai spune că: Virusul a fost confirmat la o persoană care lucrează în supermarketul de unde mă aprovizionez, dar chiar și așa, nu îmi e teamă. Japonia pare să fie una dintre țările care fac cel mai puțin și cred că asta mă face să nu îmi fie chiar așa de frică. Sunt îngrijorată de bătrâni, pentru că Japonia are foarte mulți.Proprietarul barului unde lucrează Jane, care nu a dorit să-și spună numele, spune că multe persoane și-au pierdut locurile de muncă, iar multe afaceri vor falimenta.„Ori vom muri de coronavirus, ori vom muri economic”, spune el., care are o prietenă ce lucrează în industria asta, spune că multe dintre fetele care lucrează în pinsaro și vin în capitală din alte părți trăiesc în locuințele puse la dispoziție de proprietarul barului, ceea ce înseamnă că nu au destulă autonomie.Majoritatea pinsaro au o singură cameră deschisă, cu cabine, unde clienții sunt deserviți, prin rotație, de „gazde”. Yu spune că li se dau clienților, nimic altceva, decât un prosop umed cu care să-și curețe organele genitale înainte de începerea serviciului.„Prietena mea încearcă să-și ia zile libere. Ea este în eșalonul superior fetelor de la bar, așa că are clienți fideli și libertatea de a face asta”.Multe dintre noile fete, sau cele care s-au mutat în Tokyo pentru a face bani, nu sunt atât de norocoase și nu pot alege pe cine să servească.