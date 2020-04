Majoritatea retailerilor de produse nealimentare a apelat la șomaj tehnic. Piața ar putea să-și revină ușor din ultimul trimestru (studiu)

“Efectele pe termen mediu și lung sunt încă dificil de evaluat, în special luând în considerare incertitudinile privind posibile alte măsuri care ar putea fi aplicate de autorități după 15 mai. Cu toate acestea, proprietarii din retail au luat deja măsuri de suport pentru chiriașii afectați de ordonanțele militare, precum suspendarea plății chiriei pe perioada de inactivitate, urmând să se decidă ulterior o modalitate de compensare, sau închiderea parțială a centrelor comerciale pentru a scădea costurile pentru servicii comune suportate de chiriași”, se arată în document.88% dintre retaileri au aplicat pentru măsura privind șomajul tehnic“Reacția retailerilor la decizia guvernului de a restricționa activitatea retailerilor ne-esențiali în centre comerciale a fost imediată și planurile pentru a minimiza impactul negativ al contextului actual au fost puse rapid în aplicare”, menționează sursa citată.Ca urmare, 62% dintre chiriași au suspendat sau amânat plățile chiriilor și utilităților, iar 52% au solicitat o reducere a chiriilor atunci când magazinele vor fi redeschise, potrivit studiului Colliers International efectuat printre chiriașii din retail activi în principal în arii precum fashion, HoReCa, cosmetice, servicii, divertisment sau frumusețe.• În plus, pentru a susține revenirea afacerilor, 88% au aplicat pentru măsura privind șomajul tehnic, 48% se vor baza pe opțiunea de amânare a plății taxelor oferit de stat și 33% vor suspenda plata ratelor la credite până la finalul anului.“De cealaltă parte, 67% dintre retaileri se concentrează pe canale alternative de vânzări pentru a compensa pierderile generate de lipsa de activitate a magazinelor clasice, dar numai o parte din pierdere este așteptată să fie recuperată prin aceste canale. Aproximativ 36% așteaptă o creștere a vânzărilor online în acest an, dintre care jumătate mizează pe o creștere de cel puțin 20%. Totuși, 22% dintre retaileri cred că inclusiv vânzările online vor înregistra o scădere, pe fondul apetitului scăzut pentru consum”, spune studiul.• 62% dintre proprietari au suspendat temporar plata chiriei pentru retailerii care au închis magazinele.• Pentru a-și susține chiriașii în timpul crizei provocate de epidemia de Covid-19, 62% dintre proprietari au agreat să încaseze doar taxele de servicii aferente spațiilor comerciale, pentru a păstra centrele curate, sigure și echipamentele tehnice în stare bună pe perioada de inactivitate.Piața de retail este așteptată să-și revină ușor începând cu trimestrul 4 din 2020„Primele semne de revenire în piața de retail sunt așteptate începând cu trimestrul patru al acestui an, dar rezultate mai consistente vor fi vizibile în 2021, ceea ce arată că atât retailerii, cât și proprietarii sunt încrezători într-o recuperare relativ rapidă”, spune compania.Simina Niculiță, Partner & Head of Retail Agency la Colliers International, spune că dacă veniturile majorității angajaților nu vor fi semnificativ afectate, iar magazinele vor fi deschise începând cu 1 iunie, vom vedea în primul rând o revenire psihologică pe termen mediu.“O recuperare lentă ar trebui să fie resimțită din toamnă și continuată în perioada Crăciunului, care este de regulă cea mai importantă din an pentru retail. Cu alte cuvinte, dacă puterea de cumpărare a populației nu va scădea, tendința pe termen scurt va fi de economisire, dar începând cu luna septembrie, consumul ar trebui să revină încet, încet la normal în segmentele obișnuite de retail, precum fashion, HoReCa, cosmetice, jucării sau birotică și papetărie”, afirmă ea.• 67% dintre proprietarii de spații de retail și 51% dintre chiriași se așteaptă să revină la un nivel satisfăcător al afacerilor, în raport cu nivelurile de dinainte de epidemia de Covid-19, până la finalul anului viitor.Studiul a fost realizat printre 84 de chiriași și 21 de proprietari din sectorul de retail din România.