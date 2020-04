Peste 20.000 de clienți ai BCR au amânat 28.000 de credite. Rata de respingere este de 1-2% (oficiali ai băncii)

După ce și-au dublat capacitatea call-centerelor pentru a putea face față celor 16.000 de apeluri pe zi, iar lucrurile au început să intre pe un făgaș aproape de normal, primii doi oameni din BCR au organizat o conferință de presă online prin intermediul platformei Zoom în care au oferit ziariștilor detalii cu privire la relația băncii cu clienții, numărul solicitărilor de amânare a ratelor sau privind modul în care văd evoluția economiei. Inițiativa este o premieră în zona comunicării bancare, mai ales în această perioadă de puternică incertitudine economică și sperăm ca inițiative similare să dezvolte și celelalte instituții de credit.







Ce au mai spus în timpul întâlnirii Sergiu Manea - CEO BCR și Dana Dima Demetrian, vicepresedinte pe sectorul Retail & Private Banking al băncii:





Am reușit să informăm direct 1,2 milioane de români care ne-au contactat prin emailuri, sms, apeluri în contact center. A fost un efort uriaș din punct de vedere al alocării de resurse umane.



Am avut peste 16.000 de apeluri pe zi în contact center. Am dublat sistemele și liniile de comunicații, reducând timpii de așteptare la circa 10 minute, cu excepția zilelor mai speciale- cum sunt cele în care se plătesc pensiile.



Am implementat procese speciale cu Casa de Pensii pentru a transmite solicitările clienților direct Casei de Pensii, care să le pună oamenilor banii pe card în mod direct. La fel am procedat cu cei de la APIA.

Peste 20.000 de clienți au apelat la amânarea la plată a ratelor. Această cifră reprezintă circa 24.000 de credite asociate acestor clienți. Potrivit Danei Dima Demetrian, diferenta dintre numarul de clienti si numarul de credite se datoreaza faptului ca 15-20% dintre clientii bancii care au solicitat amanare la plata ratelor au doua credite: unul imobiliar si unul de consum. Si, din cauza dificultatilor pe care le intampina, au cerut amanare la plata ratelor ambelor credite.

De asemenea, am amânat la plată suma minimă de achitat pentru cardurile de credit și overdraft în cazul a 380.000 de clienți. Aceste credite reprezinta 6% din totalul creditelor (fără cardurile de credit si descoperirile de card) acordate de BCR.

Peste 40% din clienți au optat pentru soluția BCR și 60% pentru cea din OUG 32/2020.

Vor acorda credite celor în șomaj tehnic? Dana Dima: Din perspectiva acordării de credite, modelul de risc pe care îl aplicăm depinde de suma solicitată și a profilului clientului. Decidem în funcție de client, de relația lor cu banca, de relația băncii cu angajatorul...Peste 70% din clienții cu credite de consum în BCR au si asigurarea de somaj asociate creditelor, care îi ajută foarte mult.

Pentru IMM Invest, BCR are alocat de la Fondul de Garantare de 3,4 miliarde lei, care s-ar traduce într-un volum de credite de circa 4 mld lei.

Ziua de 15 mai e o zi optimistă pentru noi. Vom încerca să oferim soluții pentru clienți și dincolo de această zi.

Pe 21 aprilie, 1.457 de angajati BCR lucrau de acasa, iar in total 2.241 au accesat sistemele bancii de la distanta in aceeasi zi.

In prezent, 432 de unitati BCR functioneaza cu doar 50% din echipa. Au fost adoptate si sunt mentinute intens masuri de protectie in unitati: panouri plexi, manusi, masti, substante antiseptice, alaturi de masuri speciale de paza si de reorganizare a fluxului de clienti

BCR a decis sa aloce, in 10 orase, sucursale special, resurse si consilieri dedicati pentru cei care astazi muncesc in linia I: doctori, personal sanitar, militari si politisti

Am implementat deja solutii rapide de amanare pentru 6.000 de clienti

In prezent, inregistram 300 de conturi deschise online 100% zilnic (prin George), volumul dublandu-se in ultima perioada

Peste 30.000 de carduri au fost expediate prin curier catre adresele de domiciliu ale clientilor, pe cheltuiala bancii

In perioada 16 martie – 16 aprilie de cand s-a instalat starea de urgenta, BCR a aprobat pentru clienti coporate finantari noi in valoare de aprox. 500 milioane EUR , reprezentand finantari de investitii, achizitii si capital circulant. Beneficiarii acestor aprobari sunt companii preponderent din sectoarele: energie, agricultura, industria alimentara, produse de consum nonciclice

In cadrul IMM INVEST, BCR a a primit un plafon de 3,4 miliarde de lei. Considerand garantarea de 80% probabil ca vom acorda in jur de 4 miliarde lei credite pentru IMM, dubland practic portofoliul de credite IMM

BCR a mobilizat 2,5 milioane de lei pentru proiectele din educatie, sanatate si tehnologie care contribuie direct sau indirect la combaterea pandemiei COVID-19. 1 milion de lei a fost deja alocat pentru spitale, iar 500.000 de lei in educatie si tehnologie. Vom investi in continuare in comunitate.