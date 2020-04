Codirlașu crede că economia globală va crește puternic anul viitor. Purcărea spune că fi, de fapt, din efectul de bază. Așteptările CFA în materie de măsuri fiscale și curs de schimb

La rândul său, Mihai Purcărea a spus: Sunt de acord cu ce a zis Adrian, că la anul vom avea o revenire puternică, dar cred că va fi din efectul de bază pentru că vom avea o scădere puternică anul acesta. Personal cred că perioada de creștere economică va fi similară cu ce am văzut între 2009 – 2020, respectiv o perioadă de creștere economică lungă, însă de o amplitudine foarte mică.







Mai puțin trafic, mai puțin consum în afara casei, mai multe comenzi online

„O mare parte din economie se va muta în remote working, cu toate consecințele pe consum care decurg de aici. Deci mai puțin trafic, mai puțin consum în afara casei, mai multe comenzi online. Până când nu apare un vaccin, comportamentul de consum va fi impactat. Vor menține distanțarea socială, mai redusă decât acum, dar va fi menținută până la apariția unui vaccin”, a mai arătat el.





Curs de 5 lei/euro anul acesta dacă ratingul României scade

El a spus că vede o depreciere de 3-4% pe an, în jurul ratei inflației pentru anul acesta, dar „pe un șoc extern puternic, probabil cumulat cu un downgrade (scădere a ratingului n.r.) al României, e posibil un curs de 5 lei/euro în acest an”.





Așteptări pe zona fiscalității

„Va fi recesiune în 2020 globală. Probabil una dintre cele mai grele recesiuni globale din istoria recentă. Economia va crește puternic anul viitor, anticipând că anul viitor va apărea vaccinul. Pentru Ebola a durat un an și jumătate”, a spus Codirlașu.„Acest virus a modificat comportamentul la nivel de societate, atât în privința modului de lucru cât și în privința modului de consum. Nu numai în România, ci la nivel global, companiile investesc enorm în remote working (lucru la distanță n.r.) și în automatizare de procese. Se va schimba substanțial modul de lucru. În special mai mult remote work și mai multă automatizare”, spune Adrian Codirlașu.Aceste investiții, spune el, se fac de companii în toată lumea, fiind forțate de această criză, și le vor utiliza și când se va termina criza.„Până acum, leul a evoluat foarte bine comparativ cu celelalte monede din regiune. A fost extrem de stabil, în condițiile în care celelalte monede din regiune s-au depreciat accentuat din cauza crizei. Cred că leul este pe un trend istoric de depreciere față de euro din cauza dezechilibrelor macro, mă refer aici la deficitele gemene”, a precizat președintele CFA România.Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România, a vorbit despre așteptările privind fiscalitatea.„Cred că se are în vedere să se vină cu stimulente pentru angajați, pentru a nu genera un impact fiscal foarte mare pe care nu ni-l permitem în acest moment. Probabil s-ar putea avea în vedere o mutare a paradigmei dinspre impozitarea muncii spre impozitarea capitalului: o reformă în sensul acesta, de a muta povara fiscală în zona capitalului.• Ar putea să apară creșteri de taxe în zona de impozit pe proprietatea. Nivelul este foarte scăzut și probabil că ar mai suportă niște creșteri.„În rest, spațiul de manevră este destul de mic. Orice diminuare însemnă și venituri mai mici. De la niște taxe foarte mici, să mai reduci încă un pic nu mai are sens, iar la impozitarea muncii (dacă s-ar scădea nivelul n.r.) e nevoie de resurse de acoperire a găurilor”, afirmă SmedoiuEa a spus că și-ar dori să vadă o alocare de fonduri suplimentare pe zona de granturi.„Lăsând la o parte programul IMM, pe zona de companii mari în acest moment nu există aproape nicio variantă. Dacă vorbim de relansare, companiile mari angajează cei mai mulți oameni. Să se suplimenteze fondurile pentru programul de granturi pe zona de investiții. Cred că firmele au proiecte care merită să fie derulate în continuare, care pot crea locuri de muncă”, afirmă vicepreședintele CFA România.• M-aș aștepta să văd și digitalizare pentru reforma administrației, reducerea evaziunii fiscale. Sper că va exista un focus pe zona asta.