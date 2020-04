Cîţu: Investiţiile, plata salariilor, a pensiilor vor avea o problemă dacă execuţia bugetară este proastă

Execuţia bugetară este foarte importantă pentru cheltuielile pe care le avem şi, dacă aceasta nu este bună, investiţiile, plata salariilor, a pensiilor vor avea o problemă, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Realitatea Plus.





Întrebat dacă vor fi majorate pensiile în septembrie, acesta a reiterat că banii sunt în buget, dar totul va depinde de execuţia bugetară.





"La pensii sunt două elemente pe care le luăm în calcul. Am cuprins în buget creşterea pensiilor, pentru că era legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, totul depinde de execuţia bugetară. Vom vedea cum va fi situaţia atunci. Acum două luni nu ştiam că o să avem un deficit de 6,7% în această perioadă. Avem un deficit, trebuie să-l finanţăm. Să vedem cum evoluează lucrurile şi atunci, poate, se va lua o decizie. În acest moment nu avem de ce să discutăm despre pensii, pentru că la rectificare nu s-au luat banii de acolo. Nu este un subiect care ar trebui discutat azi. Toate cheltuielile au un semn de întrebare asupra lor. Dacă execuţia bugetară nu este bună, investiţiile vor avea un semn de întrebare asupra lor, la plata salariilor va fi o problemă şi acolo. Plata pensiilor care sunt azi va avea o problemă, dacă avem o execuţie proastă. Deci, execuţia bugetară este foarte importantă pentru a plăti cheltuielile pe care le avem azi", a explicat Cîţu.





Referitor la o posibilă creştere de taxe şi impozite, ministrul Finanţelor a spus că "ar fi o greşeală fatală", la fel cum şi o scădere a acestora ar fi o greşeală, potrivit Agerpres.

​Minstrul de Finanțe este opțimist. Florin Cîțu spune că „economia României va ieși din această criză mai bine decât ne așteptam”, iar impactul crizei coronavirusului, așa cum arată datele, a fost mai mic decât în alte țări. Într-o intervenție la Digi 24, ministrul a precizat că în privința încasărilor „suntem puțin sub anul trecut”, fără a furniza date suplimentare.Economia României va ieşi din această criză mai bine decât ne aşteptăm. M-am uitat la ce s-a întâmplat în ultima lună, mă uit şi la cum au răspuns companiile după ce am făcut acel apel să îşi plătească taxele, dacă au bani în cont, şi se vede în aprilie că se plătesc taxele. Vă spun că 90% din companiile din România sunt IMM-uri. Am văzut în această perioadă, cu ajutorul nostru, că îşi fac reconversia imediat la situaţia de faţă. Vedem companii care produc măşti, produc biocide. Companii care încearcă să producă ventilatoare. Au răspuns foarte bine şi de aceea vă spun am încredere în economia romanească, am încredere că după această perioadă va fi o economie mult mai puternică", a spus Cîţu.