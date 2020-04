Măsuri luate pentru firmele din portofoliu de Roca Investments. Trei lucruri care NU au funcționat exact așa cum și-au dorit. Cum se pregătește pentru viitor

Trei lucruri care nu au funcționat exact așa și-au dorit

Pepinieră de manageri

“Am implementat un set comun de măsuri care să susțină companiile în această perioadă în care cash-ul devine mult mai important decât profitabilitatea în structura financiară a fiecărei companii”, a declarat Alexandra Bran, membru bord și CFO.Prima măsură, spune ea, poate cea mai importantă, a fost cea de a crea un fond de intervenție în valoare de 20% din investiția inițială în companiile din portofoliu.• Asta pentru a nu suferi niciun blocaj operațional și pentru a nu rata nicio oportunitate care se ivește în această perioadă.“Împreună cu membrii board-ului de investiții ROCA am reușit să implementăm rapid această măsură și să fim alături de companiile din portofoliu, fiind pregătiți să ne adaptăm la noul context economic”, a explicat Bran.Potrivit acesteia, alături de directorii financiari din fiecare companie din portofoliu, au construit mai multe scenarii de stres astfel încât să înțeleagă ce deviație au față de obiectivele pe care și le-au setat la început de an și bugete aferente, să acționeze printr-un set de măsuri pentru a contracara efectele negative pe care le-ar putea avea în momentul de față în noul context.• Același model folosim și la nivel de ROCA și îl revizuim lunar.Alături colegii din grupul Impetum am creat niște echipe comune de analiză care sunt formate din specialiști diferiți pentru a ne uita constant la modificările legislative și la ordonanțele care apar, atât la nivel local, cât și la nivel european pentru a le interpreta rapid și a înțelege dacă avem oportunități pentru companiile din portofoliu sau pentru noi ca și grup și pentru a fi alături de fiecare companie din potofoliu în a le implementa rapid.Rudolf Vizental, CEO la ROCA, spune că nu toate lucrurile au funcționat așa cum și-au dorit de la început.“Nu putem să spunem că totul a mers șnur. E o cultură pe care am dezvoltat-o, aceea de a învăța. E o lecție importantă pe care am înțeles-o în această perioadă. Dacă vrei să faci acest business așa cum trebuie, nu ai voie să te oprești nicicând vin învățat. Tot ceea ce înveți trebuie să începi să aplici de a doua zi. O sursă mare de învățare sunt greșelile pe care le faci, pe care trebuie să le tratezi nu sub formă de pedeapsă, ci să înțelegem ce am învățat din fiecare lucru”, afirmă Vizental.1. Dificultatea pe care am întâmpinat-o în a reuși să împărtășim cultura bazată pe asociere. Dificultatea de a convinge antreprenorii să se asocieze a fost mai pregnantă decât ne-am așteptat. Lumea nu este întotdeauna pregătită pentru procesul de asociere. Este ca și mersul la dentist: preferi să amâni acest lucru.2. Ritmul în care am reușit să facem tranzacții. Dacă lucrurile ar fi stat conform planului nostru, eram undeva la 12-13 tranzacții. Acum suntem la 8.3. Modul în care am ales anumite domenii de activitate sau modul în care am structurat anumite business-uri. Aceasta a fost lecția cea mai dură, dar și cea din care am învățat cel mai mult. Credem că este o experiență foarte bună pentru ceea ce facem în viitor, atât ca și selecție a domeniilor în care investim, cât și a modului în care structurăm tranzacțiile.“Această criză are rolul de a încetini unele procese și de ale accelera pe altele. Depinde de fiecare în ce zonă de poziționăm. Am ales să ne punem într-o zonă de accelerator, fiindcă realizăm că nevoia de capital și de management calificat devine mult mai acută la un număr mult mai mare de companii. Noi încercăm să acționăm în avans și în solidaritate”, spune Vizantal.• În perioada imediat următoare dorim să avem un proces de majorare de capital. În prima fază pentru proprii acționari, iar în a doua pentru acționari noi. Să deschidem compania pentru a atrage noi investitori. Ne-am propus ca până la finele acestui an să avem 10 noi tranzacții în domenii de activitate pe care le considerăm noi strategice, să descvoltăm această idee de sectoare de activitate strategice care, din opinia noastră, ar trebui să fie un întreg program național de a susține dezvoltarea unor piloni de dezvoltare economică.“Apoi vorbim de noua noastră pepinieră de manageri. Este programul Roca Management Accelerator pe care l-am pornit în urmă cu 2-3 luni. Aici preluăm sub umbrela nostră absolvenți români ai facultăților din străinătate, îi introducem într-un program accelerat de a învăța practică în companiile din portofoliu, pentru a pregăti această resursă atât de deficitară în România de nouă generație de management cu ADN de antreprenori”, a afirmat CEO-ul ROCA.El a amintit că, anul trecut, ROCA a avut o performanță de 57% randament al investițiilor.ROCA Investments oferă soluții de investiție, parteneriat și management pentru revitalizarea și consolidarea afacerilor românești care traversează momente de dificultate, făcându-le partenerilor două promisiuni unice, relevante și sustenabile: perspectiva diferită prin care definește riscul și implicarea directă în business.