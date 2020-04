BNR: Raportul credite-depozite la minime istorice în luna martie

Ce mai arată raportul BT:



■ In dinamica an/an M3 a accelerat de la 10% in februarie la 13.3% in martie: activele externe nete si cele interne nete au urcat cu 13.7%, respectiv 12.9%. In contrapartida, creditul neguvernamental total a urcat pentru a treia luna la rand in martie, cu un ritm lunar de 0.6%, la 272.6 miliarde RON (nivel record).■ Se evidentiaza cresterea soldului creditului neguvernamental denominat in RON cu un ritm lunar de 0.8% la 183 miliarde RON: componenta populatie s-a majorat cu 0.9% luna/luna la 111.4 miliarde RON, iar segmentul companii a urcat cu o dinamica lunara de 0.5% la 71.6 miliarde RON.■ De asemenea, soldul creditului neguvernamental denominat in valuta a consemnat un avans lunar de 0.1% la 89.5 miliarde RON: cresterea componentei companii cu 0.5% luna/luna la 55.7 miliarde RON a contrabalansat declinul segmentului populatie cu o dinamica lunara de 0.6% la 33.8 miliarde RON.■ Ritmul anual al creditului neguvernamental a decelerat de la 7.6% in februarie la 6.9% in martie (minimul din ianuarie).■ Se observa decelerarea dinamicii anuale a creditului neguvernamental denominat in RON de la 9.8% in februarie la 9.2% in martie (minimul din aprilie 2015): ritmurile anuale ale componentelor populatie si companii in temperare la 14%, respectiv 2.4%.■ De asemenea, creditul neguvernamental denominat in valuta a decelerat de la 3.4% an/an in februarie la 2.6% an/an in martie, dat fiind ca majorarea componentei companii cu 11.3% an/an a contrabalansat ajustarea inregistrata de segmentul populatie cu 9.2% an/an.■ Prin urmare, in T1 creditul neguvernamental a urcat cu 7.1% an/an, evidentiindu-se majorarea creditului denominat in RON cu 9.6% an/an: componentele populatie si companii au crescut cu 14.1% an/an, respectiv 3.4% an/an.■ Totodata, soldul creditului neguvernamental denominat in valuta a consemnat un avans de 2.4% an/an in intervalul ianuarie-martie: majorarea componentei companii cu 11.1% an/an a contrabalansat declinul inregistrat de segmentul populatie cu 9.2% an/an.■ In abordarea alternativa, soldul creditului acordat populatiei a crescut cu 1.5% ytd la 145.2 miliarde RON in martie, evolutie sustinuta de nivelul redus al costurilor reale de finantare si de climatul pozitiv din sfera pietei fortei de munca si la nivelul sectorului bancar inainte de incidenta pandemiei. Se evidentiaza majorarea creditului pentru locuinte cu 2.4% ytd la 83.1 miliarde RON. De asemenea, creditul de consum a urcat cu 0.4% ytd la 60.3 miliarde RON.■ Totodata, soldul creditului directionat companiilor a consemnat un avans de 2.2% ytd la 127.3 miliarde RON in martie, ca urmare a majorarii componentei valutare cu 6.6% ytd, in contextul evolutiei favorabile a investitiilor productive in debutul anului si perspectivelor de persistenta a costurilor reale de finantare in EUR la un nivel redus pe termen mediu.■ Ponderea creditului in RON in totalul creditului neguvernamental s-a majorat de la 67% in februarie la 67.2% in martie.■ De asemenea, statisticile BNR indica cresterea soldului depozitelor neguvernamentale cu 2.2% luna/luna si cu 13.6% an/an la 375.7 miliarde RON in martie, pe fondul intensificarii perceptiei de risc si deprecierii RON. Se evidentiaza majorarea soldului depozitelor in valuta cu 6.4% luna/luna si cu 20% an/an la 136.5 miliarde RON. Depozitele in RON au stagnat luna/luna, dar au urcat cu 10.2% an/an la 239.2 miliarde RON.■ Prin urmare, raportul credite-depozite s-a redus de la 73.7% in februarie la 72.5% in martie (nivelul minim din ultimele decenii).■ In scenariul central ne asteptam ca in intervalul 2020-2022 creditul neguvernamental si depozitele neguvernamentale sa inregistreze dinamici medii anuale de 3.9%, respectiv 6.4%.