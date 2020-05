O metodologie cu exprimări vagi, dar cu efecte costisitoare. Cele mai multe polițe de asigurare enumeră la capitolul excluderi pandemiile, caz în care costurile nu sunt acoperite de asigurător

În data de 28 aprilie 2020, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat un document de actualizare actualizat a metodologiei de supraveghere COVID-19. La secțiunea „Deces la pacient confirmat cu COVID-19” a acestei metodologii se specifică următoarele: „Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acută majoră, etc) și la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și momentul decesului.”





”Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportata ca și cauza a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.”





Aceste prevederi, care impun specificarea ca și cauza a decesului pe certificatul de deces infecția cu COVID-19 chiar și pentru cazurile în care COVID-19 se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces va avea drept consecință faptul că, în cazul în care aceste persoane aveau încheiate diverse polițe (de viață, de sănătate, și chiar de călătorie, în cazul în care se aflau pe teritoriul României în acest scop), beneficiarii despăgubirilor cuvenite în caz de deces al asiguratului să nu poată beneficia, în cele mai frecvente cazuri de suma asigurată.





Cele mai multe polițe de asigurare de sănătate sau de viață enumeră la capitolul excluderi epidemii naționale sau pandemii, confirmate de autorități, caz în care costurile nu sunt acoperite de asigurător și pentru care indemnizația de asigurare nu este plătită.





Situația pentru cei îndreptățiți să primească această indemnizație este cu atât mai complicată, cu cât, conform protocolului emis de Ministerul Sănătății, "în cazurile spitalizate pentru care in perioada internării in unitatea sanitara se confirma diagnosticul de infecție cu SARS-COVID19, evoluția fiind urmata de deces, autopsia cadavrului pentru a confirma diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator nu mai este necesara, este de evitat din cauza riscurilor de transmitere a bolii infectocontagioase", se arata in Ordinul 570, publicat in Monitorul Oficial.





Astfel, chiar dacă ceea ce a dus la deces ar putea fi o cu totul altă cauză decât infecția cu COVID-19 (de exemplu, hemoragie internă sau o afecțiune oncologică aflată în stadiul terminal), totuși, COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.







Această nouă metodologie poate crea prejudicii imense pentru persoanele îndreptățite să primească indemnizații de asigurare, deoarece este luată în considerare ca fiind cauza decesului strict infecția cu COVID-19, chiar și în cazul că este vorba doar de o presupunere. Va fi greu de demonstrat, cu alte mijloace de probă, că altă cauză a fost cea care a determinat decesul într-o astfel de situație, în care, de fapt, infecția cu COVID-19 este doar supra venită unei boli preexistente care avea ca finalitate sigură decesul.





De aceea, ar trebui, cel probabil, reconsiderate anumite prevederi din acest protocol, având în vedere că ele nu pot acoperi toate cazurile particulare, iar, efectuarea de expertize și contra expertize anatomo-patologice în condițiile existente este aproape imposibilă. Din păcate, aceste neclarități în întocmirea actului constatator al decesului pot duce la consecințe materiale extrem de neplăcute pentru beneficiarii polițelor de asigurare.





N.Red: Calu Monica este jurist cu peste zece ani de experiență în zona apărării drepturilor consumatorilor, activitatea ei derulându-se atât în România, cât și în cadrul UE. Ea este și președintele Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți.