Încă un semnal, din zona guvernamentală, că pensiile NU vor crește cu 40%. Stamule: Nivelul de creștere va fi stabilit după ce vedem veniturile în trimestrul 2. Ne așteptăm la o cădere a încasărilor

“Deficitul pe care l-a prognozat Comisia Europeană este în jurul momentului septembrie și creșterea pensiilor. Am anunțat deja o creștere a pensiilor, însă nivelul de creștere se va stabili după ce vom vedea care sunt încasările pe trimestrul 2. Estimările noastre sunt că vom avea o cădere a încasărilor, mai ales că în luna aprilie foarte multe activități au fost închise”, a spus Stamule, într-o conferință online organizată de Ziarul Bursa.• După ce vom vedea în a doua jumătate a lunii iunie care este situația reală a încasărilor pe trimestrul 2, vom putea să spunem ce va fi cu creșterile de cheltuieli sociale în semestrul 2.“Astăzi în lege este trecută creșterea de 40%. Pentru a modifica legea trebuie să vedem care vor fi veniturile bugetare. Acum nu că nu vrem să creștem sau că vrem să tăiem. Pur și simplu, în funcție de veniturile bugetare o să luăm o decizie politică, bineînțeles”, a mai afirmat el.„Deficitul, când am început anul, includea la cheltuieli suma totală pentru pensii. Asta înseamnă că noi trebuia să ne împrumutăm în piață de diferența de 3,7% din PIB, implicit și pentru pensii. Acum vorbim de un deficit de 6,7% din PIB. Dublu. Banii la cheltuieli sunt acolo, dar problema este că trebuie să finanțezi aceste cheltuieli. Voi prezenta premierului și guvernului câteva scenarii, maxim 3, cu ce se poate face în acest an cu cheltuielile. Aici nu este vorba numai de pensii. Avem multe cheltuieli care trebuiesc reevaluate”, a spus Cîțu.El a precizat că „este o presiune pe finanțare în România”.„Toată lumea se uită la noi și ne spune că sunt costuri foarte mari în buget. Doar anul acesta pensiile înseamnă o suplimentare de 5 miliarde lei. Băncile sau cei care ne finanțează ne pun o primă de risc: „E adevărat că voi sunteți un Guvern responsabil, dar cu cât crești cheltuielile mai mult, probabilitatea să aveți probleme în viitor e mai mare și atunci vrem să vedem responsabilitate”, a afirmat Cîțu.• De aceea o să prezint Guvernului câteva scenarii în care arăt și ce se poate face, cât se pot crește și care sunt riscurile aferente. Toată lumea trebuie să știe care sunt riscurile și ce poate să se întâmple cu economia în perioada următoare dacă luăm o anumită decizie.