La hotel, după ridicarea restricțiilor: 72 de ore între oaspeți pe cameră, nou concept de mic dejun și de room service cu ambalaje de unică folosință

Printre schimbările realizate în măsurile de siguranță ale hotelurilor dezvoltate și administrate de Apex Alliance Hotel Management se mai numără:“Cele trei hoteluri, care oferă un număr total de 678 de camere în zone strategice ale Bucureștiului – Centrul Vechi, Aeroportul Internațional Henri Coandă și zona de business din nordul Capitalei, vor fi dezinfectate de o companie certificată înainte de a-și redeschide ușile pentru turiști, prin proceduri avansate de dezinfecție aprobate de instituții abilitate în domeniu”, se arată în document.De asemenea, oaspeții vor avea opțiunea de a-și face singuri curățenie în camere, stând astfel la distanță de angajații hotelului și câștigând puncte în conturile lor de membri, pe care le pot transforma ulterior în reduceri la cazările următoare sau la restaurantele hotelurilor.• În cazul în care oaspeții optează pentru serviciile de curățenie oferite de hotel, angajații care se ocupă de acest lucru vor purta echipament de protecție.“Odată ce se va încheia pandemia, ne așteptăm ca cererea pentru cazare să crească din nou, chiar dacă într-un ritm mai lent. Planul nostru este să reîncepem operațiunile cu același entuziasm și aceeași dedicare ca întotdeauna, dar și cu măsuri excepționale de siguranță prin care ne încredințăm că oaspeții noștri se pot bucura de una dintre cele mai sigure vacanțe în hotelurile noastre”, a declarat Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management.Potrivit acestuia, pandemia COVID-19 va schimba clar industria turismului, mai mult decât orice eveniment important din istoria recentă.„Ne așteptăm ca industria să înceapă să crească în vară dar, în ansamblu, estimăm că sectorul turistic va înregistra o scădere cu 80% în acest an față de 2019. Este o parte a economiei care angajează peste 230.000 de oameni în România și are nevoie de un sprijin puternic din partea guvernului în această perioadă”, a mai afirmat Erasmus.Pe lângă cele trei hoteluri care sunt complet funcționale - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport și Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca - Apex Alliance Hotel Management dezvoltă în prezent alte două unități în București - Autograph by Marriott și Moxy by Marriott, ambele situate în zona Centrului Vechi, oferind peste 300 de camere în total.