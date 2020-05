INTERVIU Daniel Szekely, Director Executiv Banca Transilvania: Ne bazăm și pe eventuala suplimentare a IMM Invest de către guvern/ Creditele pot fi suplimentate pe parcurs

Încep prin a menționa interesul extrem de mare al antreprenorilor față de programul IMM Invest. În mod cert va fi nevoie de timp pentru procesarea tuturor acestor cereri de către toate părțile implicate. În condiții normale (de dinainte de contextul actual), de la colectarea informațiilor și a documentelor de care avem nevoie în analiza unui credit, aprobarea poate dura de la câteva zile până la maxim 2 săptămâni. Diferențele provin din gradul de complexitate al creditului solicitat și al situației financiare a solicitantului. Însă, în acest moment, în care avem peste 14.000 de solicitări de credit adresate băncii, îi rugam pe clienții noștri să ne acorde înțelegere în ceea ce privește termenul de procesare al cererilor.Îi asigurăm că punem în mișcare toate resursele de care dispunem ca bancă pentru a asigura în timp util accesul la resursele de care au nevoie pentru continuarea / repornirea / dezvoltarea activității. Un alt aspect important este legat de faptul că termenele precizate mai sus se referă la aprobarea băncii, nu și la termenul în care se pot utiliza fondurile provenite din credit. Asta pentru că în afară de aprobarea BT este nevoie și de aprobarea ulterioară a garanției de către FNGCIMM, înainte de semnarea contractelor de credit și utilizarea fondurilor.Aceste decizii sunt foarte greu de luat, credem că fiecare afacere viabilă trebuie susținută, ne dorim să facem asta, o dovadă a acestui deziderat sunt cele peste 50.000 de companii creditate de către Grupul Financiar BT. De asemenea, acest mod de a gândi relația cu antreprenorii ne-a permis să devenim partenerul a peste 200.000 de companii. Revenind, în spiritul programului IMM Invest, credem că trebuie să ne asigurăm de revenirea cât mai rapidă a companiilor care au nevoie de acest ajutor acum pentru a depăși dificultățile prezentului context.Vom evalua urgența fiecărei solicitări împreună cu antreprenorii pe care le conduc și vom prioritiza împreună cu ei. Cu siguranță vom analiza mult mai ușor solicitările companiilor deja creditate de către BT, pe care le cunoaștem, pentru care avem deja o parte din informațiile necesare. Având în vedere succesul programului, ne bazam și pe eventuala suplimentare a acestuia de către guvern.Chiar dacă majoritatea antreprenorilor stiu asta, aș vrea să repet: singurul lucru subvenționat de către stat este dobândă – deocamdată cea aferentă anului 2020. În rest, compania trebuie să demonstreze capacitatea de a rambursa dobânzile lunare începând cu ianuarie 2021 – în cazul liniilor de credit, iar în cazul creditelor cu rate lunare, în plus față de dobândă, să fie capabilă să ramburseze și ratele de principal. Antreprenorii trebuie să-și dimensioneze corect nevoie de capital de lucru și investiții. Sunt antreprenori care au aplicat pe www.imminvest.ro pe sumele maximale. Creditele pot fi suplimentate pe parcurs, deci nu e nevoie acum de solicitări la nivel maximal.Banca vă finanța nevoia care reiese din analiza financiară și din previziunile făcute de către companii. Apoi trebuie să aibă un plan bine pus la punct daca e vorbă de o investiție. Să fie o investiție productivă, una care să genereze valoare adăugată, locuri de muncă, să acopere nevoi din economia reală. Să aibă un plan B, un plan C. Ce vrem să spunem este că acest context e foarte probabil să schimbe comportamente de consum, trenduri de business/sectoare, prin urmare flexibilitatea și adaptabilitatea sunt cele mai importante aspecte pentru viitor.Deocamdată nu au fost cazuri de respingere.Suntem în plin proces de culegere a documentelor și informațiilor de la clienți în vederea analizei de credit.Deocamdată nu am avut asemenea cazuri. Nu există posibilitatea ca asemenea situații să treacă de aprobarea băncii. Ne asumăm efectuarea unei analize financiare, acordarea creditelor cu garanția statului nu este doar o formalitate în vederea accesării acestor credite, este o analiză în adevăratul sens al cuvântului.Nu am avut asemenea cazuri până acum. Cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a da un răspuns documentat la această întrebare, însă vă asiguram că a existat deschidere din partea tuturor parților de a simplifica accesul la acest program, de a asigura accesul companiilor care pot contribui la relansarea economiei.Și până acum un IMM putea aplica direct la o bancă pentru obținerea unui împrumut. Garantarea creditelor în proporție de 80% sau 90% este un aspect extrem de important. Practic, prin aceasta garanție solicitanții sunt degrevați de sarcina de a oferi garanții reale în vederea contractării unui credit.Statul preia un procent semnificativ din riscul aferent acestor credite. Acest avantaj e din punctul nostru de vedere mai important decât cel legat de subvenționarea dobânzilor aferente anului 2020. De asemenea, statul impune un nivel scăzut al prețurilor practicate de către bănci pentru aceste credite, astfel rezultând o dobândă avantajoasă, fară perceperea altor comisioane de acordare, gestiune sau rambursare anticipată.Dobânda este ROBOR3M+2,5% pe an pentru credite de capital de lucru și ROBOR3M+2% pe an pentru credite de investiții.A fost una dintre cele mai des invocate probleme din partea IMM-urilor. CE are un ghid pe această temă, dar acest ghid nu are caracter de lege. Cu siguranță se poate face acest lucru, însă precum este sugerat în întrebare, decizia este și la nivel de CE. Este aspectul cel mai dificil în cadrul procesului de înscriere pe www.imminvest.ro.Existența acestui aspect nu constituie motiv de respingere a dosarului.Culegerea multor informații și anumite interpretări ale acestora sunt într-adevăr automatizate, însă decizia este luată pe criterii clare, stabilite prin procedurile interne ale băncii, supervizate de către membri echipelor noastre comerciale și de analiză/risc.Categoric da. Banca la care s-a apelat în prima instanță vă insera refuzul ei pe www.imminvest.ro, mai apoi solicitantul vă reface cererea alegând altă bancă parteneră.Deja au fost transmise către bănci peste 44.000 de solicitări din cele peste 80.000 înscrise pe imminvest.ro. FNGCIMM lucrează la turație maxima, ne așteptam că toate solicitările să fie rezolvate de către ei în scurt timp. Șansele celor înscriși sunt egale din acest punct de vedere.Pașii de obținere a acestui credit pot fi regăsiți și pe site-ul băncii. Odată ce un antreprenor a primit avizul de principiu de la FNGCIMM pe www.imminvest.ro, banca va fi automat notificată. Tot banca vă lua legătură cu clienții în scurt timp pentru a solicita documentele și informațiile de care avem nevoie în procesul de analiză. În orice moment clienții pot contacta (recomandarea este să o facem telefonic până la ieșirea din starea de urgență) persoana care se ocupă de contul lor în BT. În cazul în care clienții nu cunosc persoana de legătură din unitatea BT la care au deschis contul, îi rugam să sune pur și simplu în Call Center-ul băncii pentru a primi datele de contact ale acestora.Le mulțumim tuturor celor care au ales BT că și banca finanțatoare. Le stăm la dispoziție celor care au întrebări cu toate echipele noastre din sucursale și agenții care se ocupa de companii, cu echipa noastră de CallCenter, în plus, în cazul unor situații speciale, îi rog să mă contacteze direct pe adresa daniel.szekely@btrl.ro.În final aș dori să reiterez rugămintea noastră către antreprenorii care au aplicat în cadrul acestui program: de a înțelege volumul ridicat de solicitări pe programul IMM Invest, de a avea răbdare pentru că procesarea tuturor acestor solicitări va fi un proces de durată, chiar dacă suntem pregătiți cu o analiză specifică, mai rapidă. Și, nu în ultimul rand, să le mulțumesc tuturor celor care au ales BT ca banca parteneră în cadrul acestui program!