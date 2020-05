Cui foloseste amnistia fiscală dată de autorități?

Cu alte cuvinte vor face obiectul amnistiei, conform actualului cadru normativ, datoriile bugetare ale operatorilor economici ce inregistreaza datorii bugetare aferente perioadei de pana la data de 31 Ianuarie 2020 si nu cei ce au datorii scadente nascute pe perioada pandemiei - februarie la zi, sau pe perioada starii de urgenta 14 Martie 2020 - 14 Mai 2020. Sunt ferm convins ca si operatorii economici cu datorii aferente peroadei pana la la 31 Ianuarie 2020 sunt afectati de criza aparuta ulterior, insa nu aceste datorii fac obiectul amnistiei.

Amnistia propusa de autoritati e buna de principiu, insa ajuta putin operatorii economici afectati de reducerea activitatii generată de pandemia generata de virusul SARS COV 2, scrie consultantul fiscal Adrian Bența. ”Potrivit comunicatelor de presa si articolelor de presa din ultimele zile, se va adopta o amnistie fiscala in sensul anularii dobanzilor si penalitatilor pentru obligatiile restante la data de 31 martie 2020, cu conditia platii debitului principal pana la data de 15 decembrie 2020. Pe cale de consecintă executarea silita nu va fi operabila pentru aceste datorii. Sa vedem insa in caz concret cine sunt operatorii economici ce au datorii scadente bugetare la 31 Martie 2020. Sunt cumva acei operatori economici ce au datorii la buget generate in perioada pandemiei, iar anterior nu au avut obligatii restante? Raspunsul este NU”, explică acesta.Fac cumva obiectul amnistiei acei operatori economici ce au platit la termen taxele scadente anterior crizie medicale iar cand a inceput pandemia nu pot achita impozite? Raspunsul este NU!Sa incepem prin raportare la cadrul normativ existent: In data de 21 Martie 2020 a fost publicata OUG nr. 29/2020 ce aduce o prorogare a scadentei tuturor obligatiilor ce ar fi avut termen de plata dupa adoptarea ordonantei, pana la 30 de zile de la terminarea starii de urgenta!Deci, cine are datorii scadente la 31 Martie 2020?Pentru obligatiile fiscale ale lunii Februarie 2020 scadenta principalelor impozite (TVA, impozit pe salarii, asigurari sociale) pentru cei cu plata lunara ar fi fost in data de 25 Martie 2020. Aceste datorii nu sunt scadente la 31 Martie 2020 tocmai pentru ca a fost adoptata OUG nr. 29/2020 cu prorogarea tremenului.Pentru agentii economici mai mici cu datorii aferente la trimestru I din anul 2020, obligatia platii impozitelor ar fi fost in 25 Aprilie 2020 - termen prorogat.Sa facem un pas inapoi - scadenta obligatiilor bugetare pentru luna Ianuarie 2020 este in data de 25 februarie 2020 pentru agentii economici cu plata lunara a taxelor. Deci,Prin urmare, daca vrem cu adevarat sa ajutam operatorii economici afectati de pandemie, amnistia trebuie sa se refere la obligatii cu scadenta la buget cu data de 14 Iunie 2020, ce reprezinta termenul de 30 de zile de la treminarea starii de urgenta conform legislatiei existente.Asteptam adaptarea acestei amnistii si pentru operatorii economici ce au platit la scadenta taxele in perioada anterioara criziei medicale iar ulterior pe perioada crizie nu pot sa achite taxele la scadenta din cauza acestei acestui virus.