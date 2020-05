Liviu Sima, antreprenor IT: O parte bună a pandemiei, dincolo de creșterea digitalizării? Oamenii și-au redirecționat atenția către captarea de noi abilități - a crescut consumul de cursuri online (live sau inregistrate)

E usor să spui acum că poate nu ar fi trebuit blocată economia, dar nici unul dintre noi nu putea preconiza câți bolnavi sau câte decese am fi avut dacă nu o blocam. Acum suntem într-o situație relativ ok, spune într-o discuție #deladistanță purtată luni cu HotNews.ro Liviu Sima, fondator al IT Genetics. Antreprenorul a povestit cum i-a afectat pandemia afacerile: cele din zona HoReCa și retailul non-alimentar s-au închis, dar au și fost segmente de business care au ”explodat”. Per total, impactul Covid-19 a însemnat o cincime din businessul său, spune Sima.

Tot efectivul nostru de munca a ramas la post. Inversarea segmentelor de business a dus la creșterea volumului de munca. ​Nu am facut angajari, dar nu am trimis nici oameni în șomaj. I-am redirecționat.

​Proiectele din Horeca au fost suspendate si toti colegii au fost redirectionati in zona de retail online (transport, logistica, curierat). Am canalizat fortele catre aceste domenii.

​Am aplicat la IMMinvest, a fost transferat dosarul catre banca și acum asteptam un raspuns.

Ce am învățat din criză? Sa crestem gradul de flexibilitate al organizatiei, mai ales atunci cand lucrurile se schimba de pe o zi pe alta. Trebuie sa fim flexibili pentru ziua de maine, mai ales că suntem într-o perioadă în care vestile si contextul epidemiologic se schimba destul de repede. La ce am renunțat? Am renuntat la contrastul flexibilitatii, adica la confortul dat de stabilitate, de faptul ca lucrurile vor merge mereu bine.



​Starea de bine te duce către o zonă de confort în care ești bine până când apare o criza și totul în jur se clatina.



​Afacerile care au mai trecut prin crize și știu cum e sau cele care au pus bani deoparte, care au avut resurse extra, ele au reușit să treacă mai ușor prin această pandemie.



Zona de IT&C este unul dintre castigatorii din această bătălie cu pandemia.

Cred ca distantarea sociala a ajutat, se vede asta si in statisticile pe care le avem. Numarul bolnavilor si decedatilor nu este mare in Romania, comparativ cu restul Europei.

​Sper sa relansam economia, este o mare necesitate - in luna aprilie a stagnat si a avut o scadere foarte mare. Un gand optimist ar fi ca in trimestrul al treilea sa revenim la un nivel apropiat de normal. Dar am și un mare semn de intrebare legat de posibila apariție a celui de-al doilea val al pandemiei.

În ceea ce privește businessul nostru, sperăm să revenim la businessul de dinaintea crizei în următoarele câteva luni. Dar nu stiu daca mai putem sa ne tinem de planurile initiale de crestere, prognozele nu mai sunt la fel de optimiste. E un nivel mai mare de precautie in piata. ​Tot ce era pe lista de "dragut de avut/nice to have" este amanat pt o perioada viitoare.



​Cum vor arata birourile dupa criza? Cred ca va fi destul de gol, mai toti angajatorii vor alege telemunca, este cea mai sigura varianta. ​Companiile nu au de ce sa cheme angajatii la birouri. Daca se lucreaza mult in grup, cu siguranta vor implementa masuri de distantare: birouri la distanta, separatoare, controlul temperaturii...



​Criza asta ne-a oferit tuturor foarte mult timp de reflexie. În ceea ce mă privește, perioada asta mi-a adus o recantarire a prioritatilor. Confortul excesiv are efecte si la nivel personal, si la nivel de business. Cred ca toti am trecut printr-o reevaluare personala a nevoilor si a prioritatilor.



Cred ca va ramane un moment de referinta aceasta criza. Peste 5-10 ani vom vorbi despre criza asta, ca despre un reper istoric.

​Lucrurile vor reveni la normal destul de greu, ne-a scazut mult increderea in persoanele pe care le intalnim.​

​Una din ideile care se discută acum e ca Statul se va folosi de pandemie pentru a ne urmari fiecare miscare pe care o facem. Nu stiu daca se va ajunge acolo, dar temerea este reala pt ca posibilitatea este reala. E clar ca tehnic este posibil, dar nu stiu daca se va ajunge acolo.

​In momentul de fata ingrijorarea mea majora este legată de eventualitatea revenirii la masurile anterioare inchiderii. Teama pe care o am este sa apara un nou val si sa o luam de la capat.