Curs de schimb mediu de 4,97 lei/euro pentru următoarele 12 luni, inflație de 3,37% și scădere economică de 5,2%, în 2020 (anticipații CFA România)

• Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,3%.





Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.



Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (mai 2021/mai 2020) a înregistrat o valoare medie de 3,37%.“Sunt de remarcat anticipațiile de majorare a primei de risc a României, aproximativ 77% dintre participanți prevăzând o creștere a prețului CDS cu scadenta de 5 ani. De asemenea, peste 65% dintre participanți consideră prețurile proprietăților imobiliare din marile orașe ca fiind supraevaluate”, arată CFA România în comunicat.În cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020 au fost adăugate și patru întrebări suplimentare, cu privire la:• Impactul economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (37,2%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021;• Deficitul bugetului de stat anticipat pentru 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,8%;• Evolutia, in termeni reali a PIB in 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -5,2%;