Cum menții unită o echipă în epoca muncii de acasă? Cum menții leadershipul în vremea coronacrizei? Petru Păcuraru, HPDI, vine miercuri de la ora 12 la o intâlnire online #deladistanță

Cum motivezi #deladistanță o echipă formată din oameni foarte diferiți care lucrează acum de acasă pentru a-ți atinge obictivele firmei? E mai dificil sau mai ușor să devii lider în perioada crizelor? Care este diferența dintre un lider și un manager? La toate aceste întrebări va răspunde în cadrul unei întâlniri #deladistanță miercuri de la ora 12, Petru Păcuraru, unul dintre pionierii training-ului și coaching-ului de leadership în România.

Păcuraru este managing partner al Human Performance Development International (HPDI), companie specializată în consultanța de leadership, reprezentându-l pe cunoscutul trainer Jim Bagnola în Europa de Sud-Est





Petru Păcuraru a absolvit Academia de Studii Economice, sectiunea Managementul Afacerilor, a urmat un master in Project Management la Kenessaw State University in SUA, precum si cursul Aspen Institute – Young Leaders Program. Este fondator si Managing Partner al HPDI (Human Performance Development International), dar si consultant si coach in Project Management, Motivare, Leadership si Antreprenoriat. In plus, Petru este presedintele Fundatiei Leaders, una dintre cele mai importante organizatii non-guvernamentale din Romania care promoveaza leadership-ul.





In urma cu peste 11 ani, a inceput colaborarea cu Jim Bagnola, unul dintre cei mai cunoscuti speakeri internationali, HPDI fiind reprezentantul exclusiv al trainerului american in Europa de Est. Impreuna cu Jim Bagnola, Petru Pacuraru a fost implicat in servicii de consultanta, programe de Dezvoltare a Competentelor de Leadership, Comunicare, Customer Service, Team Management, Change Management si Coaching pentru mai mult de 30 de companii.