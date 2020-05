Notificarile privind darea în plată s-ar putea înmulți, odată cu promulgarea legii de către Președinte

Numarul notificarilor de dare in plata s-ar putea inmulti

Numele lui e Nicolae D. ”Am trimis un email chiar în această dimineață băncii că intenționez să mă folosesc de darea în plată. Eu am contractat un credit în euro în iulie 2007, când cursul era de 3,16 lei pentru un euro. Azi, deprecierea e de peste 52,6%, după cum spune legea promulgată de Iohannis. Sincer, mă săturasem de telefoanele pe care le primeam cu o săptămână înainte de termenul de plata a ratei. Soția e în șomaj tehnic, legea asta vine fix pe gustul meu ca să spun ”pa” băncii”, explică el. Și nu e singurul.





”Bună ziua, am luat un credit in franci elvetieni la începutul lui 2008”, ne scrie și Ana M., manager de vânzări la o companie din zona businessului privat. ” M-au prostit spunându-mi cât de stabil e francul... în fine, nici nu mai contează. Ideea e că azi am notificat banca că doresc ruperea relației. Mi-au făcut o surpriză atunci, le fac și eu una azi. Cursul din data creditului e crescut cu mult față de cei 52,6% cât prevăd legiuitorii”, mai spune Ana.





”Multumim d-lui Președinte care ne-a inteles si a promulgat această lege, ne scrie un alt consumator de servicii financiare. Sperăm că nu a avut doar argumente electorale, ne scrie cititorul HotNews care adaugă că va lăsa cheile băncii pentru un apartament de 3 camere ”supra-evaluat”, spune el.





Bancherii și reprezentanții BNR sunt însă de altă părere. ”Reacțiile trebuie să surprindă nuanțele fiecărui caz în parte, întrucât nu dorim să facilităm darea în plată a celor care nu mai doresc să-și achite datoriile”, au transmis pentru HotNews reprezentantii comunitatii bancare.









Știrea se actualizează.