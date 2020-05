van Groningen, Raiffeisen Bank: De fapt, nu suntem o democrație. Am luat anumite lucruri dintr-o democrație: că cine câștigă alegerile, în următorii 4 ani face ce vrea. Asta nu e democrație

”Intelegem ca e o perioada de populism. Cred că există și alte teme mai importante decât legislația dedicată sistemului bancar. Riscăm infrigementul pentru că nu am adoptat legislația privind spălarea banilor, de exemplu. Noi vom respecta această lege (a dării în plată, recent promulgată-n.red). Evident că o vom respecta, iar acolo unde vor apărea neînțelegeri le vom rezolva prin Justiție”, a spus joi Steven van Groningen, CEO al Raiffeisen Bank, la întâlnirea cu jurnaliștii, prilejuită de prezentarea rezultatelor financiare ale băncii.

Întrebat cum se face că un singur parlamentar a pus la punct ditamai sistemul financiar local, van Groningen a explicat: ”Vedem acum că mecanismul de consultare dintre sectorul public- Parlament- sectorul privat nu funcționează. De ce? Fiindcă nu avem o structură în care să ne întâlnim regulat. De fapt, nu suntem o democrație. Am luat anumite lucruri dintr o democrație: Că cine câștigă alegerile, în următorii 4 ani face ce vrea. Asta nu e democrație”.





Ce a mai spus Steven van Groningen joi:

Dar poate asta se dorește. Pare că asta e direcția în care se merge. Ca românii să-și deschidă un cont digital într o altă țară. Atunci toată economisirile se duc în alte țări și când avem nevoie de credit apelam la bănci și instituții financiare din alte țări. Dacă asta este ce se dorește, atunci da! Dar aici e nevoie de dezbateri. Trebuie să avem o discuție serioasă pe marginea proiectelor de legi, să vedem ce problemă rezolvă acea lege, ce impact economic are. Să discutăm proiectul cu toți partenerii sociali. Sper să ieșim din criză cu un dialog mai puternic între structurile care există dar nu sunt folosite- structurile patronale, cele sindicale și Consiliului Economic și Social.





Despre predicțiile privind PIB și cursul de schimb



Mircea Busuioceanu: ”Sunt multe previziuni care arată o creștere negativă în 2020. Prognoza noastră oficială vizează de o contracție de undeva la 7% urmată de o creștere anul viitor probabil aproape de 5% în așa fel încât la finalul anului 2021 sau poate anul 2022 să ne ducă la nivelul pe care l-am văzut în 2019.







Evident că e un grad mare de incertitudine la acest moment pentru previziunile macro și cred că e un teritoriu un pic explorat acela al efectelor unei crize de sănătate în economie pe lângă ceea ce puteam să anticipăm din cauze pur economice.







Legat de evoluția cursului de schimb economiștii noștri așteaptă o depreciere lentă a leului, probabil de câteva puncte procentuale. Cred că putem să vorbim despre o corecție a aprecierii în termeni reali a leului pe care am văzut-o în ultimii ani, însă nu ne așteptăm la o evoluție dramatică din punctul de vedere al deprecierii monedei”.

Despre programul IMM Invest

”Avem undeva în jurul de 3.800 de aplicații pe care le-am primit. Nu avem deocamdată nici cereri aprobate nici rejectate pentru că suntem în perioada de prelucrare a lor. Recomandarea noastră este aceea ca aplicanții să aibă în vedere faptul ca sunt banii publici. Cu alte cuvinte planurile lor să fie realiste și în linie cu businessul care a fost până acum. Am observat faptul că mulți clienți aplică pentru sume mult superioare față de businessul lor obișnuit. Și e greu de gandit că în perioada următoare vom avea o creștere de 4 ori a businessului.



Portofoliul total de credite al bancii a ajuns in T1 2020, la 29,2 miliarde de lei, o crestere de 10%, an la an. Imprumuturile noi la termen, acordate clientilor bancii au crescut cu 20%, cresterea fiind echilibrata pe toate segmentele de clienti. Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienti au avansat cu 21% (an la an), depasind 40 de miliarde de lei, la 31 martie 2020, proband inca o data increderea de care se bucura banca din partea clientilor sai.







Cheltuielile operationale ale banii nu au variat mult fata de nivelul inregistrat anul trecut: 367 de milioane de lei (363 milioane de lei la T1 2019). Asa cum era de asteptat, cheltuielile destinate sigurantei sanitare a oamenilor si a spatiilor de lucru sunt pe trend accentuat crescator din martie 2020. De asemenea, in aceasta perioada investitiile si eforturile bancii pentru transformarea digitala s-au intensificat, oferind atat angajatilor cat si clientilor alternative digitale pentru a-si desfasura activitatea, respectiv pentru a accesa serviciile financiare ale bancii.





Raiffeisen Bank a depasit pragul de 700.000 clienti digitali care folosesc aplicatiile Smart Mobile si Raiffeisen Online. Felul in care bancile lucreaza cu clientii se schimba acum si mai rapid. Volumul platilor online efectuate prin cardurile de debit de catre persoanele fizice a crescut cu 70%, in luna martie 2020, fata de martie 2019. Clientii bancii opteaza tot mai mult si pentru plata facturilor prin canalele digitale, tendinta demonstrata in mod special de cresterea cu 40% a numarului de plati electronice catre furnizori. De asemenea si in cazul tranzactionarii cu cardurile bancii la comercianti se pot observa cresteri semnificative, de doua cifre, atat ca numar de tranzactii, cat si ca volum. In noul context de pandemie si pentru ca tranzactionarea prin canale electronice trebuie incurajata, Raiffeisen Bank a luat masura eliminarii comisioanelor de POS pentru comercianti, din 16 martie, pentru o luna si jumatate.







Raiffeisen Bank continua sa fie lider pe piata cardurilor de credit cu 530.000 de carduri active la 31 martie 2020, iar peste 90% dintre sumele tranzactionate prin intermediul acestor carduri sunt utilizate la POS-uri sau pentru cumparaturi online.





“In aceste momente este greu sa vorbim doar de cifre. Este foarte important pentru noi sa ne asiguram ca ne servim in continuare clientii, ca le oferim solutiile potrivite si ca personalul din sediile noastre este bine protejat, dincolo de orice rezultate financiare. Tocmai de aceea, de doua luni lucram intens si luam masuri care sa ajute clientii – de la amanari de rate pana la a nu se mai deplasa pana la unitatea bancara pentru a-si ridica cardul, iar lucrul de acasa pentru o parte semnificativa a angajatilor bancii a devenit deja rutina. Asa cum vedem acum lucrurile, vom continua sa fim preocupati de sanatatea noastra fizica, dar si de sanatatea noastra financiara pentru a putea reveni la o viata normala. Este clar insa ca lumea intrega a invatat si invata lectii noi, in aceasta perioada.” a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO la Raiffeisen Bank.





In contextul pandemiei de coronavirus, Raiffeisen Bank a luat masuri sa-si protejeze angajatii si sa sprijine clientii, furnizorii si statul. Banca a acordat amanari la plata ratele de pana la 3 luni pentru aproximativ 21.000 de credite, iar aceasta a fost o solutie oferita de banca imediat dupa declararea starii de urgenta. Dupa adoptarea OUG37/2020, Raiffeisen Bank a colectat alte 27.000 de cereri de suspendare a ratelor, iar aceste solicitari sunt fie rezolvate (21.000), fie in curs de procesare





Clientii Corporate si IMM au fost contactati pentru a vedea care este situatia lor si pentru a gasi impreuna solutiile potrivite, daca acestea se impun. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitara. Peste 2500 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amanarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte masuri necesare. Banca a inceput creditarea si in programul guvernamental IMM Invest. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen dedicat finantarii start-up-urilor a fost extins prin includerea ideilor care pot aduce o contributie societatii in acesta perioada si avem deja peste 310 proiecte inscrise.







