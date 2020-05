Când va fi repornit turismul în România? Varianta scurtă de răspuns: Când va exista asumarea unei decizii la nivelul autorităților. Hotelierii spun că sunt pregătiți

Deși există un set de măsuri propuse de hotelieri cu privire la re-deschiderea turismului, discuțiile cu autoritățile se lovesc de lipsa acestora de a-și asuma o decizie.

”Avem un material cu recomandări pe care le facem tuturor hotelurilor, material care analizează de pildă punctele de risc dintr-o cameră - sunt circa 15 asemenea puncte de risc. Scoatem din camere pernele suplimentare, scoatem toate materialele, scoatem meniul din cameră. Există hoteluri care decid ca o cameră odată folosită să fie ținută liberă cel puțin 24 de ore. Se merge de asemenea mult pe zona de digitalizare, check-in-ul și check-out-ul să fie făcute online pentru a se reduce interacțiunea între angajat și client”, explică Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România. Dar e nevoie și de asumare din partea autorităților, mai spune Ile.





Ile a participat joi la o conferință#deladistanță a Confederației Patronale Concordia, alături de lideri din diverse sectoare ale economiei, conferință având titlul ”Cum repornim economia?”







”Măsurile noastre au fost direcționate în două sensuri: unul privind curățenia repetitivă și alta privind distanțarea socială. Aceste măsuri stau la baza planului pe care noi îl negociem în acest moment cu autoritatea de turism, cu autoritatea sanitară. De ce nu există un calendar al redeschiderii hotelurilor? Pentru că e nevoie de asumare. Există două curente în discuții: unul care ține de zona de frică și preferă să nu ia nicio decizie iar altul care spune să deschidem totul de mâine. Eu cred că ar trebui să găsim o cale de mijloc care să ne permită să deschidem în condiții de responsabilitate. Trebuie asumare! Cred că deja ar fi fost momentul să ne asumăm o decizie. Luni o să mai avem o întâlnire la nivel de Guvern în care sperăm că vom ieși cu calendarul privind propunerile pentru toată industria pentru că nu mai putem aștepta”, mai spune Călin Ile.







Situația turismului e extrem de complicata, adaugă el. ”Eram într-o locomotivă care mergea cu viteza mare si brusc, am intrat in zid. Am fost închiși, iar în ultimele 3 luni avem 6 milioane de înnoptări pierdute și 250 milioane de euro pierderi. Situația e dramatică, mai spune șeful Federației Hoteliere. ”Mulți ne întreabă când redeschidem, pentru că se gândesc la vacanțe, la concedii. Pentru a putea răspunde, ar trebui în primul rând clarificată posibilitatea de a călători. Și asta se rezolvă printr-un cadru legal și prin asumare. Ne lipsește asumarea unui calendar care sa permită deschiderea unităților din turism”, explică hotelierul.





Ile mai spune că cea mai bună dovada a faptului că industria hotelieră e sigură din punct de vedere al sănătății este faptul că nu a existat niciun focar de infecție în cele 40 de hoteluri care au continuat să lucreze în aceasta perioadă -cu persoane în carantină sau cu medici în izolare. ” Azi putem vedea cat de important e turismul in economie. Cate sectoare sufera din cauza nefunctionarii turismului. Pierdem 5% din PIB prin nefuncționarea turismului. Mai înseamnă 100.000 de oameni în șomaj tehnic, cu șanse mici ca toți să revină la muncă. As mai avea o plangere: nu există o predictibilitate, nu se stie ce se va intampla mai departe. Asumarea deciziilor e foarte lenta. Cu o zi inainte de expirarea starii de urgenta nu știm normele care ar putea prevedea prelungirea șomajului tehnic al angajaților!”, mai spune Ile.





Daca sunt si lucruri bune care s-au întâmplat în această pandemie? ”Da, crede Călin Ile. In sfarsit industria tursmului s-a unit. Cele 18 organizatii profesionale s-au unit pentru a gandi cum sa resetam turismul și să supraviețuim. Toate tarile au inchis turismul. Cine va face primul pas, va castiga. Azi, 6% din joburile romanesti vin din turism. La nivel european, 10% din joburi. Merita sa gasim solutii si sa salvam acest sector. Eu sper că turismul nu va mai reveni la forma în care a fost înainte de pandemie. Adică o să învățăm să facem un turism mai de calitate. Dar cred că nu putem gândi ca mai devreme de 9 luni să intrăm pe un trend pozitiv. Următoarele 6-7 luni din an vor fi extrem de dificile. Abia din aprilie anul viitor începem să recuperăm din pierderi. Până atunci e muncă de supraviețuire”, conchide Ile.