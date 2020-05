Schimb de replici între Dan Șucu și Steven van Groningen pe tema dobânzilor. Șucu: Soluția pe care o vedem noi este micșorarea substanțială a dobânzii la împrumuturi/ van Groningen: Dobânzile foarte joase nu compensează pentru un nivel scăzut de încredere al consumatorului

“Am o mică problemă. Ca să pot să vând în rate mașini, ca Dacia să poată să producă, ca să se poată vinde apartamente, prețul creditării, din păcate, este mult prea mare în acest moment. Dacă nu vinzi apartamente, nu există locuri de muncă în construcții sau în fabricile de materiale de construcții, nu există vânzări de mobilă în fabricile care vând mobilă sau covoare, corpuri de iluminat, draperii, lenjerii și tot ceea ce este nevoie într-o casă”, a spus Șucu, într-o conferință online.Potrivit acestuia, la veniturile din martie, rata la bancă pentru casă putea să fie 40% din venit.“Acum, cu salariile diminuate, dar cu dobânzile aproape la același nivel, aceasta poate să urce spre 60%. Devine prohibitivă. Soluția pe care o vedem noi pentru client nu este amânarea ratelor, pe care băncile au văzut că au îmbrățișat-o, ci micșorarea substanțială a dobânzii la împrumuturi. Ceea ce contează cel mai mult este optimismul și încrederea clientului. Aceastea reprezintă un lucru extrem de valoros. Ca orice lucru valoros, nu vine gratis. Trebuie să muncești pentru el și să lupți pentru el. Nu putem să luptăm unii dintre noi și alții să nu o facem”, a afirmat reprezentantul FPRC.“Evident, prețul creditului este important. Nu este un factor de neglijat. Am văzut și în criza anterioară: Dobânzile foarte joase nu compensează pentru un nivel scăzut de încredere al consumatorului”.• Sunt de acord că e foarte important să creștem încrederea consumatorului, dar am văzut că dacă dobânda e joasă și nu are încredere, tot nu consumă. Dimpotrivă, cei care economisesc au nevoie de mai mulți bani, economisesc și mai mult și consumă și mai puțin.• E complicat dar pot să vă pun întrebarea: Dacă dobânzile sunt mari în România, atunci cum facem să reducem costurile în România pentru credit?• Vă invit să reflectați asupra ultimelor 10 inițiative parlamentare dacă astea au un impact pozitiv sau negativ pe costul creditului în România. Nu cred că răspunsul e foarte greu.