Comportamentul cuplurilor, schimbat de coronavirus. Cinci motive pentru care pandemia va scădea numărul de nașteri: De la violența domestică, la distanțare socială (Studiu)

1. Amânarea unei sarcini pe fondul stării de insecuritate existențială provocată de pandemie2. Posibilitatea de transmitere a virusului prin contact sexual, existând studii care raportează prezența virusului în lichidul seminal al unor pacienți din Wuhan3. Lipsa de acces la serviciile medicale pe perioada stării de urgență și la serviciile de sănătate a reproducerii au un potențial efect negativ asupra deciziei de a avea un copil4. Instabilitatea economică cu privire la veniturile familiei și starea de incertitudine cu privire la viitor pot să ducă la amânarea fertilității5. Impunerea măsurilor de distanțare socială, limitarea interacțiunilor sociale, interdicțiile organizării unor evenimente care să implice participarea unui număr mai mare de persoane (petreceri, nunți, concerte, spectacole) și a purtării echipamentului de protecție în spațiu public (mască și mănuși) poate avea efect negativ asupra formării unor noi cupluri, deoarece limitează posibilitățile de socializare și de inter-cunoaștere.Cuplurile pot să decidă amânarea unei sarcini pe fondul stării de insecuritate existențială provocată de pandemie (Stone, 2020), spune ICCV.„De asemenea, faptul că efectele infectării mamei asupra fătului nu sunt pe deplin cunoscute, precum și existența dovezilor de transmitere verticală, adică de la mamă la făt (RCOG, 2020), poate să aibă impact asupra comportamentului reproductiv al cuplurilor. Alți factori de natură biologică ce pot juca un rol în comportamentul reproductiv sunt legați de posibilitatea de transmitere a virusului prin contact sexual, existând studii care raportează prezența virusului în lichidul seminal al unor pacienți din Wuhan (Li et al., 2020)”, menționează sursa citată.• Nu în ultimul rând, lipsa de acces la serviciile medicale pe perioada stării de urgență și la serviciile de sănătate a reproducerii au un potențial efect negativ asupra deciziei de a avea un copil (Stone, 2020; Campbell et al., 2020, Hall et. al., 2020), efect care va fi resimțit pe termen scurt și se va diminua odată cu ridicarea restricțiilor de funcționare a serviciilor medicale.Conform ICCV, dincolo de acești factori care țin de starea de sănătate și de efectele COVID19 asupra organismului uman, există o serie de factori sociali și economici care influențează comportamentul reproductiv în perioada pandemiei.Pe de o parte este vorba de factori cu impact direct asupra deciziei de a avea copii, de exemplu instabilitatea economică cu privire la veniturile familiei și starea de incertitudine cu privire la viitor pot să ducă la amânarea fertilității (Borber-Fazlic et al., 2017; Beine et al. 2020).Pe de altă parte, arată studiul, poate fi vorba de impactul pandemiei asupra formării, stabilității și disoluției cuplurilor.„Impunerea măsurilor de distanțare socială, limitarea interacțiunilor sociale, interdicțiile organizării unor evenimente care să implice participarea unui număr mai mare de persoane (petreceri, nunți, concerte, spectacole) și a purtării echipamentului de protecție în spațiu public (mască și mănuși) poate avea efect negativ asupra formării unor noi cupluri, deoarece limitează posibilitățile de socializare și de inter-cunoaștere. Acest lucru s-ar putea să aibă un efect negativ asupra fertilității, pe termen mediu, perturbările pieței maritale fiind incluse printre factorii care au condus la scăderea fertilității în cazul altor dezastre (BorberFazlic et al., 2017; Mamelund, 2004)” spune ICCV.Nu în ultimul rând, studiile demografice asupra impactului pandemiei COVID19 estimează faptul că măsurile stricte de izolare socială, la care se poate adăuga moartea unui membru al familiei, pot avea impact asupra deciziei conjugale de a avea un copil și asupra planificării nașterii (Delaplace, 2020; Verdery & Greenaway, 2020 ; Stone, 2020).Beine și colaboratorii (2020) arată faptul că timpul petrecut în izolarea poate cauza schimbarea modelelor de gen în cadrul cuplurilor căsătorite, mai ales în rândul cuplurilor tinere care nu au locuit mult timp împreună, cu atât mai mult în rândul cuplurilor unde au avut loc episoade de abuzuri și incidente de violență domestică. Luând exemplul regiunii Wuhan din China, Stone (2020) precizează faptul că efectele distanțării sociale vor conduce mai degrabă la divorțuri, decât la creșterea fertilității în urma pandemiei provocate de COVID19 (”The Global Times”, 2020).