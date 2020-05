Munca în Comisiile CES: online e via e-mail, iar observațiile nu se iau în discuție. Membru într-o Comisie: Avizul favorabil e cel mai simplu. Nu trebuie să explici, ai luat bănuțul și ai scăpat de treabă

“Acolo sunt câțiva membri care sunt realmente mai participativi și mai sunt unii puși ca să-și ia niște bănuți (adică dau avize favorabile ca să scape mai repede, iar în anumite ocazii în urma unor comenzi politice n.r.)”, spune el.







Suma: 2.184 lei brut (conform datelor pe luna martie).



Aviz favorabil fără observații, deși unii aveau

„Acum, pentru comoditate, e fără observații: "Câți au spus observații? 1-2? Atunci e favorabil". E o bătaie de joc...”, explică membrul CES.





Avizele pot fi așa:

Problema pe care o au cei din Comisii e că primesc proiectele la avizat și au un termen scurt pentru a da aviz. Asta pentru că, în teorie, acelea ar trebui să fie citite și văzut impactul, respectiv efectele. Apoi, dacă sunt probleme, ar trebui făcute observații pentru a fi modificate anumite prevederi. Altfel, dacă s-ar da avizul repede, „ar însemna că dăm avizul la mișto, să zicem că l-am dat”.„De când cu pandemia, au inventat chestia numită „online”. Asta nu e online. E via e-mail. Deci îți trimite proiectul la ora 1 și dă termen 24 de ore de avizare. Am avut pachete de 25 de legi. Nici dacă aș lucra doar pentru CES nu aș avea când să fac toată chestia asta”, spune el.• Le-am zis să mărească termenul dacă sunt trimise prin email.„A existat situația următoare. Să zicem că o Comisie are 10 membri. 8 membri au trimis aviz favorabil și doi au trimis aviz favorabil cu observații. Au numărat voturile. Au zis că avem 8 cu aviz favorabil și s-a decis că e favorabil avizul. Nu s-a mai luat în discuții că sunt observații”, spune el.Înainte se spunea:-Sunteți de acord cu observațiile?- Da, ni le însușim și noi.- Bun, atunci emitem cu observații.– în care nu e nevoie să mai scrie nimic altceva. Asta e cea mai comodă, că nu trebuie să muncească nimeni. Nu trebuie să explici de ce ai dat aviz favorabil. Ai luat bănuțul și ai scăpat de treabă. Politicianul e mulțumit.Trebuie să spui unde anume vrei să modifici.– trebuie să spui de ce. E și asta relativ comod, că poți pune doar o frază.„În ultima perioadă, din cauza acestor urgențe au început să vină la CES proiecte de acte normative, mai ales de la Guvern, după ce ele au fost adoptate. Noi am avut înțelegere pentru situația asta. Unele chiar trebuiau”, a mai arătat el.