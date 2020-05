Antreprenor optimist: Nevoile de consum nu se vor schimba. Infrastructura nu dispare. Cererea si oferta vor guverna și de aici încolo, iar capitalul se va comporta la fel ca până acum

Restricțiile de circulație și statul în case a dus la contracția afacerilor firmelor de bricolaj, furnizorii de produse din acest segment resimțind puternic efectul pandemiei. ”Noi am început foarte bine acest an. Crescusem cu 30%, dar din 23 martie, data de la care am inceput sa fim afectati, lucrurile au incetinit. Ultima saptamana din martie ne-a anulat toata cresterea din luna respectivă. În aprilie am avut apoi o scadere de 25% fata de aprilie 2019 și de 40% față de ceea ce ne planificasem”, povestește antreprenorul clujean Nagy Karoly care deține firma Promelek, într-o întâlnire online #deladistanță cu HotNews.ro.





”În 2019 deja cresterea pieței de materiale și instalații electrice incetinise, investitorii fiind prudenti in a porni investitii mari. Zona de birouri si comercial a stagnat, rezidentialul a crescut”, mai spune Nagy Karoly.





Zona cu scadere puternică în aprilie a fost zona de consumatori unde afacerile noastre sunt legate direct de consum.. Noi, fiind furnizori ai retelelor mari de bricolaj, evident că scaderea de clienti, reducerea orarului de lucru ne-a facut sa avem o perioada de 2-3 saptamani fara comenzi, explică antreprenorul clujean.







El admite că, atunci când pandemia a izbucnit, nu credea că se va ajunge atât de departe si era convins ca nu ii vor fi afectate grav afacerile. ”În 12 martie insa mi-am intrerupt concediul si am revenit de urgenta la Cluj, cu unul din ultimele zboruri. Noi avem parteneri din China si mi-am dat seama ca se va intampla si la noi. Apoi , mai avem un partener spaniol, de unde am putut ”ghici” ce se va întâmpla la noi, văzând cum evoluează lucrurile la ei. Am instituit sedinte zilnice cu echipa de management, toate informatiile fiind la dispoziția oricărui coleg din firmă. De la 1 aprilie am aplicat o metoda de reducere a orelor de lucru - la 6 ore/zi- cu reducerea corespunzătoare , de 20% a salariilor. Pentru asta am avut o discutie personala cu fiecare membru al echipei și sunt mandru ca am primit acceptul fiecarui coleg”, spune Karoly.





El își păstrează optimismul și spune că lucrurile puteau fi și mai rele. Au rulat diverse scenarii, în cel mai negativ estimând o scădere a veniturilor cu 50%. ”Din fericire, nu am ajuns acolo”, spune el. ”Am acceptat situația și mergem inainte”.







In 2019 problemele erau lipsa de oameni, incertitudinile fiscale, dar și costurile operationale erau o problema, isi amintește Nagy Karoly. ”Astazi grija cea mai mare e legata de sanatate. Aici avem o prima si importanta amenintare. O a doua provocare este adaptarea la noua conjunctura. La "noul normal". Noi suntem o organizatie medie ca mărime, dar totusi 125 oameni sunt suficient de mulți pentru ca organizația sa aiba o inertie. Iar rezistenta la schimbare poate fi o amenintare”, mai spune andreprenorul.







Adaptarea la munca de acasa a mers relativ bine. Sanatatea psihica a echipei a fost și ea o alta preocupare de-a noastră. Munca de acasa este extrem de obositoare pentru multi. Apoi, toate vestile din media si toata aceasta incertitudine privind ziua de maine pot reprezenta și ele amenintari. Eu cred că suntem norocosi ca suntem afectati doar in aceasta masura, spune Karoly.





Printre alte măsuri luate de el, una a fost intensificarea cu clienții si cu furnizorii. ”Am luat masuri de inventariere, de comunicare cu partenerii, sa fim anuntati daca vor exista blocaje de plata. Din fericire nu au fost. Avem 75% din creante platite la termen, pentru restul comunicam cu partenerii. Sigur, trebuie sa platim și noi furnizorii si echipa , cheltuieli cu care suntem la zi. Dar am comunicat transparent ca ar putea exista intarzieri pentru ca nu stiam daca nu vom inregistra si noi incasari intarziate. De asemenea, am comunicat intens cu banca cu care lucram. Am inceput discutiile cu banca din martie ca sa fim siguri ca avem sprijinul lor. Am convenit amanarea la anumite rate, din prudenta. Una peste alta, cashflow-ul e sanatos”, mai spune Nagy Karoly.





Dacă ar fi să dea un sfat unui antreprenor tânăr și fără experiență, Karoly i-ar spune în primul rând să nu intre în panică. ”Panica nu ajuta. Din orice criză putem invata. Bine, nici nu este bine sa fie prea relaxati, să nu se înțeleagă asta. Dar trebuie analizate datele cat mai frecvent posibil. Iar orice decizie trebuie luată pe baza datelor. Un alt sfat ar fi să nu ia decizii strategice pe baza comportamentului de criza. Deciziile trebuie bazate pe date și pe certitudini, adaugă antreprenorul clujean.







Despre măsurile luate de Guvern? ”Autoritatile au luat masuri bune pe zona sanitara. Pe zona economica s-a intarziat un pic, masurile sunt relativ bune. O masura de munca part time, acel Kurzarbeit, ar putea sa ajute antreprenorii care nu pot sa lucreze la capacitate completa. As fi vazut cu mare interes masuri de motivare mai consistente pentru cei care plătesc taxele si impozitele către Stat”, crede antreprenorul.





În opinia sa, ”nevoile de consum si de socializare nu se vor schimba. Infrastructura nu dispare. Cererea si oferta vor guverna viata de business si de aici incolo. Capitalul se va comporta la fel ca si pana acum, va urma calea prin care sa faca profit. Diferite industrii se vor dezvolta in mod diferit. Va exista business și după Covid-19!”, e convins Karoly Nagy.Ce a invatat din pandemie? ”Am invatat ca realitatea te poate plesni direct si ca sunt predispus sa fiu prea optimist, sa cred ca daca am avut un an bun si următorul va fi tot un an bun. Am inceput sa constientizez cat de important este rolul liderului pentru echipă și că la rândul meu, sunt la fel de vulnerabil și indecis uneori in ce priveste ziua de maine. Cel mai important lucru e sa avem capacitatea intelectuala de a gandi urmatorul pas. Si curajul de a-l face”, conchide Karoly Nagy.