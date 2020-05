Emil Munteanu, antreprenor în IT și în industria ospitalității: Criza asta a adus ceva bun pentru sectorul public: Această digitalizare forțată care a arătat că dacă este voință, se poate!

”Criza asta a adus ceva bun pentru sectorul public. Această digitalizare forțată care a arătat că dacă este voință, se poate! Eu recunosc că am rămas foarte plăcut surprins când am văzut că la Trezorerie se pot face plăți online. Deci, trebuie doar să vrem!”, spune într-o discuție purtată #deladistanță Emil Munteanu, care conduce două businessuri, unul în IT și altul în sectorul ospitalității. Deși se spune că IT-ul a avut mai puțin de suferit, să știți că nu e chiar așa, adaugă Munteanu. ”Companiile au investit în această perioadă doar strictul necesar. Nici pe departe nu s-au bulucit să investească în soluții de securitate complexe sau în digitalizare. Noi am avut mult de lucru dar nu la nivel de contractare. Mă aștept ca începând cu 1 iunie spre exemplu atât pe zona de securitate IT cât și în cea de digitalizare să devină topicuri foarte fierbinți”, spune antreprenorul.







Ce a mai spus Emil Munteanu în discuția cu HotNews.ro:





Noi avem în derulare două proiecte de îmbunătățirea a hotelului de pe Valea Doftnei, proiecte de câte 35.000 de euro . Pe care le derulăm prin prin AFIR ( programul de finanțare și dezvoltare rurală). Am primit în data de 25 martie o invitație la Ploiești să semnez un act adițional. Am refuzat total. Le-am trimis o adresă oficială prin care le-am spus că nu sunt de accord și că se poate semna prin semnătură digitală. Mi-au spus că ei nu au procedură pentru așa ceva și le-am replicat că nu mă interesează și că trebuie să-și schimbe modul de lucru. După o săptămână s-a putut semna și digital!

Deși se spune că IT-ul a avut mai puțin de suferit, să știți că nu e chiar așa. Companiile au investit în această perioadă doar strictul necesar. Nici pe departe nu s-au bulucit să investească în soluții de securitate complexe sau în digitalizare. Noi am avut mult de lucru dar nu la nivel de contractare. Companiile se pregătesc și își fac planuri pentru cum va fi după această perioadă. Mă aștept ca începând cu 1 iunie spre exemplu atât pe zona de securitate IT cât și în cea de digitalizare să devină topicuri foarte fierbinți. Și spun asta întrucât cu cât e mai răspândită telemunca, cu atât securitatea cibernetică e mai vulnerabilă, iar firmele au nevoie de investiții serioase pentru a fi pus la punct. Ceea ce s-a semnat sau ce am derulat în acest moment a fost minimul necesar însă acest minim necesar nu este și suficient din punct de vedere al securității IT.



Companiile acum încep să și refacă bugetele. Companiile își re-prioritizează proiectele și realizează că pe termen scurt au nevoie de digitalizare- de la platforme de chatboți, document management, semnătura digital care e absolute necesară, digitalizarea proceselor de on-boarding....Noi asta am făcut până acum: awareness și ofertare pentru ceea ce se poate face după 1 iunie când ne vom întoarce la mersul normal al firmei. Cred că nici nu se va mai pune problema să se mai lucreze ca până la izbucnirea crizei. Nu cred că vom mai veni toți la birou din două motive: primul ține de siguranța sanitară iar al doilea de faptul că s-a văzut că se poate lucre și de acasă. Tehnologia ne va ajuta cu siguranță în zona asta.

Pensiunea pe care o operăm pe Valea Doftanei am fost nevoiți să o închidem pentru siguranța colegilor. Am închis chiar cu două zile mai devreme decât prima ordonanță militară. În zona de IT ne-am continuat activitatea. Norocul nostru a fost că am avut ceva proiecte în derulare, contracte semnate la începutul lunii.

Bineînțeles că avem zone pe care a trebuit să le tratăm în mod special adică să mergem la clienți pentru că din diferite motive- avem clienți la care nu avem acces remote la ei din motive de securitate, de exemplu- dar ușor ușor și aceste lucruri se vor schimba, probabil.

Despre pensiunea de pe Valea Doftanei: Cel mai important lucru este sănătatea. Atât pentru clienții noștri cât și pentru colegii noștri. Lucrăm la un set de proceduri pe care să le implementăm. Mi am propus. și în proporție 90 la sută vom începe cu data de 29 mai. Nu am vrut să deschidem de prima dată pentru că am vrut să vedem exact și cererile din piață și ceea ce vor clienții ...Sunt destul de multe întrebări despre cum vor fi aranjate camerele, cum va fi făcută curățenia, cine spală lenjeria, unde și cum se va lua masa, cum triem clienții....Suntem asaltați cam de 2-3 săptămâni cu telefoane din partea clienților. Foarte mulți sunt clienți vechi care vor să revină. Cu siguranță turismul nu va mai fi la fel. Adică va trebui să facem eforturi mult mai mari, să acoperim mai multe servicii pentru un client. Arhitectura noastră ne permite de pildă ca pe timp de vară masa să fie luată în cameră, fiecare cameră având terasa proprie. Ne uităm să cumpărăm eventual lămpi cu ultraviolet. Vot fi în fiecare spațiu comun dozatoare cu dezinfectanți.

Ne am propus pentru moment să nu schimbăm prețul. Pentru am vrut să respectăm clienții, mai ales că unii și-au făcut rezervări pentru august și au plătit déjà niște bani în avans. Pentru noi vor fi niște costuri suplimentare, clar. Însă e dificil să transferi aceste costuri pe seama clienților și noi nu vrem să facem asta. Pentru început am hotărât să menținem prețurile existente, însă pe parcurs, dacă aceste consumabile vor fi foarte foarte greu de suportat, ne vom gândi cum să le gestionăm. Înțelesesem că există și o inițiativă a Statului pentru a suporta o parte din aceste consumabile...Vom vedea.

Am aplicat la IMM Invest cu ambele companii. Într-o săptămână am primit aprobarea preliminară, acum suntem în discuții cu banca.

Ce mă îngrijorează? Noi lucrăm cu două tipologii de consumatori. La Atra, nu cred că vom mai putea să vindem același tip de servicii pe care le vindeam înainte și cred că va trebui să ne adaptăm puțin, măcar pentru 3-6 luni de zile. Mă îngrijorează această criză soială care este inevitabilă. Mă aștept să apară un număr de șomeri mai mare, iar firmele vor tăia din stimulente- vauchere, bonuri de vacanță șamd.

Pentru Power Net, cred că nicio companie din România sau din lume nu poate să mai crească în următoarea perioadă fără să își implementeze soluții de digitalizare. E inevitabil acest aspect. Indiferent că este o fabrică sau indiferent că ești nu știu companie de consultanță.

Este mult mai simplu printr-o soluție de chatbot să poți să îți iei de acasă o adeverință de salariat , ca s dau un exemplu.

Noi nu mai avem spre exemplu una din limba noastră de business la trei erau evenimentele corporate că erau team building uri că erau management meeting că erau niște lansări de produse. Genul acesta de evenimente care pe noi ne ajutau în mod special pentru zilele din timpul săptămânii de luni până vineri. Linia asta de business pentru noi va fi zero până la sfârșitul anului. Vrem să găsim soluții pentru a dezvolta businessul în direcții în care să poată funcționa.

Sunt foarte căutate acest gen de vile în care să stea una- două familii și poate chiar să lucreze de acolo. Avem deja cereri pentru închirieri și ne gândim să putem dezvoltăm o altă linie de business în direcția asta.

Eu cred că la un moment dat se va reveni la normal. Poate nu chiar așa cum era înainte dar nu cred că noi vom rezista foarte mult fără socializare, fără contacte interumane.

Nu am renunțat la niciun alt proiect pe care-l aveam, ba chiar avem în derulare și două proiecte pentru fonduri europene pentru diaspora startup pentru finanțarea antreprenorilor din diaspora. Derulăm în continuare proiectele suntem la nivel de 80%, derularea lor se va face până în noiembrie 2020. Pe fiecare proiect în parte avem 26 de companii. Avem 16 finanțări în acest moment companii care au fost deschise în 2019 au trecut printr un program de mentorat iar acum sunt în programul de sustenabilitate.

Cred ca orice criză are învățămintele ei. În zona de IT mă aștept să avem o cerere mult mai mare și să avem un boom pe următoarele trei șase luni iar pe zona de ospitalitate sincer cred că depinde doar de noi. Trebuie să ne adaptăm cerințelor clienților. Trebuie să ne adaptăm cerințelor impuse de autorități pentru a fi cât mai în siguranță.

Ascultă mai jos discuția cu Emil Munteanu: