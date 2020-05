Ambiguitate la IMM Invest: Un „certificat COVID” cerut de unele bănci. Ce este acest certificat, de fapt

Ce este acest certificat, de fapt

“Ne-a fost sesizat. Era un element de abiguitate în ceea ce privește modul de aprobare, dacă ai fost afectat sau nu, acel certificat Covid. Atunci am eliminat această cerință de a fi aprobat de la caz la caz”, a spus Cîțu.Intrând în legislație, probabil ambiguitatea vine de la Schema de ajutor de stat, la articolul 4, punctul d, unde este vorba despre criterii prin care IMM-urile care pot accesa programul:„nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;”Probabil unele bănci cereau astfel de „certificate”, interpretând acest paragraf în mod diferit.Pentru a afla despre ce este acest certificat, de care mulți nu am auzit, am discutat cu Cristian Păun, președintele CA al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.El a spus că este, de fapt, o declarație pe propria răspundere din care reiese că antreprenorul a fost afectat de criză.Potrivit lui Păun, este impropriu spus certificat și probabil s-a exprimat greșit Florin Cîțu.Chiar a fost o discuție zilele trecute pentru ca această declarație să fie standardizată și să fie niște răspunsuri deschise de tipul: ai fost afectat și cum.„Unul dintre formularele unei bănci mi-a plăcut. Am zis că dacă ei cer astfel de declarații, să facă una care să arate la fel”, spune el.Acum băncile au declarații diferite.Situația la zi arată că circa 1.000 de firme au primit aprobare de la Fond și ar fi vorba de garanții de circa 1 miliard de lei.Potrivit lui Păun, cam 15.000 de companii vor intra în plafonul de 15 miliarde lei.„Estimez că în două săptămâni depășim jumătate din plafon”, spune el, precizând că acum sunt câteva mii de companii în faza finală de aprobare a creditelor.