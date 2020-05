​Business report Cum ar trebui să arate o digitalizare coerentă a administrației. Costurile "noii normalități" de la birou. Patronii anunţă costuri mai mici la terase. Cât au pierdut hotelurile din România în doar trei luni de criză

​După mai bine de 14 ani, activitatea Renault Technologie Roumanie ar putea avea de suferit.● Cum ar trebui să arate o digitalizare coerentă a administrației: interviu cu Mihai Matei, președintele ANIS. ● Coronavirusul a muşcat peste 150 de milioane de lei din profitul net al băncilor numai în trimestrul I 2020. ● Costurile "noii normalități" de la birou, atuul operatorilor de spații flexibile după coronavirus. ● Patronii anunţă costuri mai mici la terase. ● Cât au pierdut hotelurile din România în doar trei luni de criză Covid-19.

. Digitalizarea ”pe repede înainte” la care ne-a constrâns criza Covid riscă să se transforme într-o improvizație, dacă nu se pleacă de la crearea unei infrastructuri inteligente atât în ce privește instituțiile, cât și cetățeanul. O spune Mihai Matei, vicepreședinte al Asociației Patronatelor din Industria de Software si servicii – ANIS. Potrivit lui Mihai Matei, două ar trebui să fie direcțiile pe care să se așeze o strategie serioasă și eficientă de digitalizare: Prima îl privește pe cetățean: așa cum el are o identitate fixă în viața exterioară (cod numeric personal, carte de identitate etc), tot așa el ar trebui să primească o identitate digitală, care să-i fie protejată așa cum sunt datele curente privind identitatea sa. A doua direcție o reprezintă maniera în care statul investește în digitalizare. Statul ar trebui să se ocupe de realizarea infrastructurii și a centrelor de date, lăsând la latitudinea pieței crearea softurilor locale sau pe instituții, spune Matei într-un interviu acordat revistei Cursdeguvernare.ro

. În ultimele luni, am avut ocazia să înțelegem ce înseamnă munca de acasă și de ce nu pare să fie o opțiune viabilă pe termen mediu și lung. Unul dintre argumente stă în faptul că distincția între viața personală și cea profesională a cam dispărut, deși este atâta nevoie de a le separa. Suplimentar, costurile "noii normalități" de distanțare socială de la birou au stimulat companiile să privească diferit soluții flexible, ce combină nevoia biroului cu posibilitatea lucratului "from anywhere". "Perioada traversată a schimbat destul de mult concepția de “birou”, însă a păstrat viu spiritul de comunitate și, extrem de important, a consolidat un trend început anul trecut: întreprinderi mici și mijlocii care preferă hub-ul în locul unui spațiu individual de muncă", a declarat Vlad Craioveanu, managing partner Impact Hub Bucharest, pentru wall-street.ro