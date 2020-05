SUA: Stare de asediu la Washington după noi manifestaţii lângă Casa Albă. Președintele Trump a fost mutat pentru o oră într-un bunker subteran

În capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretată duminică stare de asediu după noi manifestaţii în apropiere de Casa Albă, a anunţat primarul oraşului, Muriel Bowser, a doua zi după o noapte marcată de revolte în mai multe localităţi din ţară, relatează AFP, potrivit Agerpres. Interdicţia de circulaţie va fi în vigoare de "duminică, orele 23.00, până luni la orele 06.00", a precizat Muriel Bowser pe Twitter, adăugând că a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în oraş în sprijinul forţelor de poliţie. Președintele Trump a fost mutat într-un bunker subteran, scrie The Hill , citând The New York Times. Potrivit CNN, el a rămas acolo aproximativ o oră înainte de a se întoarce la reședința sa.