Blue Air anunță zboruri suplimentare în luna iunie pentru rutele cu cele mai multe cereri de la pasageri

De la/ spre București Otopeni: Bruxelles, Copenhaga, Dublin, Florența, Koln, Larnaca, Hamburg, Helsinki, Malaga, Stuttgart, Valencia, Cluj Napoca, Iași.

Din/ spre Bacau: Dublin, Londra Luton, Bruxelles, Torino.

Din/ spre Cluj Napoca: București Otopeni, Dublin.

Din/ spre Sibiu: Stuttgart.

„Ne bucurăm să putem răspunde cererilor primite de la pasagerii noștri și să reluam treptat zborurile. După 10 saptămâni la sol și în somaj tehnic, eu, alături de colegii mei piloți și insoțitori de zbor și de întreaga echipă Blue Air, suntem entuziasmați să ne reluam treptat activitatea, chiar dacă la un nivel foarte scăzut.Vestea bună este că, în pofida reducerii semnificative a nivelului de activitate previzionat pentru acest an, saptămâna trecută, după îndelungi discuții cu reprezentanții salariaților și cu acțonariatul, am reușit să găsim împreună o formulă de colaborare care face posibilă păstrarea în echipa Blue Air a tuturor piloților și a însoțitorilor de bord care iși doresc acest lucru. Le mulțumesc pe această cale tuturor pentru dragostea lor de zbor și pentru atașamentul față de companie și pasageri.” – spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.Până la reluarea, la începutul lunii iulie, a programului de zbor regulat, Blue Air operează zboruri la cerere, în conformitate cu cererea înregistrată pentru fiecare destinație și restricțiile de mobilitate stabilite de autorități. Ca urmare a volumului deosebit de mare de cereri de călătorie înregistrate în întreaga rețea de destinații, Blue Air a introdus și a activat zboruri suplimentare în luna iunie, acoperind 21 de destinații din 11 țări.Zborurile active, disponibile pentru rezervare, sunt:Pentru rezervarea acestor zboruri, pasagerii sunt îndemnați să acceseze secțiunea dedicată de pe site-ul Blue Air, Zboruri la Cerere, să identifice zborul dorit și să urmeze pașii indicați pentru rezervarea online. Pentru zborurile la cerere, voucherele nu sunt acceptate ca formă de plată. Pasagerii se pot informa cu privire la lista completă a zborurilor active, consultând în mod regulat această secțiune, ce este permanent actualizată.Blue Air a implementat protocoale riguroase de siguranță la bordul aeronavelor sale. Din luna februarie, Blue Air a fost prima și singura companie aviatică din România ale cărei aeronave au fost dezinfectate zilnic printr-un proces de nebulizare, folosind substanțe care sterilizează întregul spațiu în care sunt distribuite. Acest proces modern de sterilizare și dezinfectare va fi menținut pe termen nelimitat.În plus, aeronavele Blue Air sunt echipate cu filtre de aer HEPA, cu performanțe similare celor utilizate în sălile de operații ale spitalului, având o eficacitate de peste 99,97% în captarea virusurilor și bacteriilor din aerul filtrat.Ca o confirmare a corectitudinii și eficienței măsurilor implementate, niciun membru al echipajelor Blue Air nu a fost infectat cu noul coronavirus, în pofida faptului că în perioada stării de urgență, Blue Air a operat numeroase zboruri charter și de repatriere, inclusiv în țările din zona roșie.Este absolut necesar ca pasagerii Blue Air să poarte măști de protecție pe toată durata călătoriei, să își dezinfecteze frecvent mâinile și să evite deplasările în cabină. Echipajele vor instrui pasagerii cu privire la măsurile de siguranță pentru sănătate și se vor asigura de respectarea acestora.Înainte de a se prezenta la aeroport, pasagerii sunt încurajați să citească măsurile de protecție și prevenție, care pot fi găsite în secțiunea dedicată de pe site-ul Blue Air