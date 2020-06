Trei sfaturi pentru un tânăr care vrea un împrumut pentru casă, din partea unui vicepreședinte de bancă. Cum vor evolua prețurile caselor în perioada post-pandemie și dobânzile la creditele ipotecare

”Vedem este o piață imobiliară mai mult staționară, în așteptare. Cererea de locuințe însă se corelează cu numărul de locuri de muncă disponibile, iar în orașele mari piața forței de muncă se menține ofertantă. Piața creditului ipotecar a încetinit, dar vedem din luna mai o revenire. E încă devremesă vedem la ce nivel se va stabiliza pe parcursul anului. În general, creditul de retail depinde în mare măsură de perspectivele oamenilor privind locurile de muncă”, explică într-o discuție cu HotNews.ro vicepreședintele Raiffeisen Bank, Vladimir Kalinov. Potrivit acestuia, circa 32.000 de clienți ai băncii au solicitat amânarea plății ratelor, cei mai mulți fiind în grupa de vârstă 30-40 de ani (33%), urmați de cei având 40-50 de ani (23%) și de cei de peste 50 de ani (un sfert dintre ei). Ceilalți sunt tinerii cu vârsta 20-30 ani.









”Spun „circa” pentru ca exista posibilitatea sa mai fie depuse cereri pana pe 15 iunie, desi ritmul este foarte redus acum”, adaugă vicepreședintele Raiffeisen. Aproximativ 50% sunt pentru perioade de 6-9 luni, iar 30% dintre amânările acordate sunt pentru perioade de pana in 3 luni, spune Kalinov.





Dobanzile la creditele in lei ar trebui sa scada in contextul in care BNR a redus rata dobanzii si o va mai reduce





Cum vor evolua dobânzile la creditele în lei? ”Asa cum ne asteptam S&P a mentinut ratingul nemodificat. Dobanzile la creditele in lei ar trebui sa scada in contextul in care BNR a redus rata dobanzii si o va mai reduce. In cazul populatiei, scaderea acestora se va face insa cu intarziere pentru ca sunt legate la IRCC, iar valoarea IRCC se calculeaza pe baza ratelor dobanzii existente in piata monetara cu 2 trimestre in urma. Ratele dobanzii la creditele acordate companiilor vor scadea mai repede, deoarece nu depind de IRCC, ci de conditiile pietei monetare”, explică bancherul român de origine bulgară.







Întrebat cum a evoluat în această perioadă cererea de credite imobiliare? și câte credite noi s-au acordat în primele 4 luni, VP-ul Raiffeisen spune: ”Evident, e o perioadă complet atipică dacă vorbim de primele 4 luni ale anului 2020 față de orice alt an. Vorbim despre 2,5 luni normale, „business as usual” cum spunem noi, și de 1,5 luni de „lockdown”, de stare de urgență. Luați în calcul că un credit imobiliar are o perioadă relativ lungă de la aprobare până la eliberarea banilor, care mai necesită și tot felul de documente la zi și vizite la cartea funciară, la notar, la bancă. Deci în ultima parte din martie și aprilie s-au încheiat tranzacțiile care erau deja pe flux, pentru că noi am lucrat, desigur cu luarea tuturor măsurilor de protecție pentru angajați și clienți. Pe datele din trimestrul I în ansamblu, avem o creștere de 30% față de perioada similară a anului trecut la credite imobiliare. În mai am văzut deja o revenire și a cererii de credite noi”.







Unde greșesc cei mai mulți antreprenori care aplică pentru IMM Invest





Kalinov nu face prognoze cu privire la nivelul viitor al avansului pentru obținerea unui împrumut pentru locuință, dar spune că ”în general, un avans standard este de 15%”. ”Dar in ultimii ani la creditul ipotecar este importanta, pe langa gradul de indatorare si respectiv capacitatea de rambursare a clientului, si lichiditatea pietei imobiliare in localitatea/zona respectiva. Ce vedem in piata este ca avem o lichiditate mai crescuta in orasele mari si zonele metropolitane”, explică bancherul.





Reporterul HotNews l-a mai întrebat pe vicepreședintele Raiffeisen unde greșesc cei mai mulți antreprenori care aplică pentru IMM Invest. Banca are aprobate peste 400 de credite prin programul guvernamental. ”Ce am vazut la IMM Invest este ca majoritarea companiilor au solicitat suma maxima. Insa ca in orice proces de creditare, banca are responsabilitate fata de client, sa analizeze situatia lui economica si financiara concreta, sa vada daca si in ce masura se justifica din punct de vedere economic indatorarea clientului cu suma respectiva. Acestia sunt bani din credit, bani care trebuie rambursati din activitatea economica viitoare.

Bineinteles, ca avem si responsabilitate fata de depunatori, caci banii acestora ii plasam in credite”, spune Kalinov.







După care explică: ”Am auzit comentarii de genul: „de ce mai faceti analiza dosarelor, oricum banii sunt aproape integral garantati de stat”. Nimic mai gresit! Acum vine a treia responsabilitate: cea fata de stat - si aici sunt conditii clare in care aceasta garantie este eligibila, conditii pe care banca trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite. Si sa nu uitam ca „banii statului” sunt bani publici, bani platiti de contribuabili prin taxe si impozite”, spune bancherul.





Ce în deranjează ca membru al comunității bancare? Legile și proiectele de legi care afectează industria în care operează. Pentru că atunci când o industrie este afectată (indiferent că e cea bancară sau oricare alta) reglementările se transmit în economie. ”Fara indoiala, spune Kalinov, impredictibilitatea legislativa greveaza orice companie, fie ca este bancara, fie ca este din orice industrie. Oricum, reglementarile cu impact major pe sistemul bancar se transmit in economie, care se bazeaza in proportie foarte mare pe finantarea bancara. De asemenea, orice element de risc semnificativ inseamna costuri de creditare mai mari. Prin urmare, nu e in logica economica sa restrangi capacitatea de creditare a unui sector chemat sa sustina dezvoltarea economica”, explică VP-ul Raiffeisen Bank. De ce apar asemenea inițiative legislative? ”Pot presupune ca se doreste strangerea de voturi. Sunt inițiative populiste, nu populare, deși sunt prezentate paradoxal ca aducând un beneficiu pentru mulți - adica populare. În fapt prin consecintele economice, beneficiarii reali sunt putini. Majoritatea platitorilor de taxe sufera mai intotdeauna un impact negativ, fie ca vorbim de companii sau persoane”, mai spune Kalinov.



”Sincer, adaugă acesta, în contextul pandemiei, te-ai fi asteptat la mai multa responsabilitate in zona politica, daca vreti un moratoriu asupra initiativelor populiste si solidaritate in depasirea dificultatilor create de criza sanitara. Mai ales ca posibilitatile de interventie ale statului roman sunt ingustate de deficitele mari pre-existente si de forta financiara la nivelul economiei mult sub statele dezvoltate vest-europene. ”In ceea ce priveste comunitatea bancara, consider ca s-a comportat foarte bine, in sensul de a sprijini cu toate mijloacele noastre si expertiza profesionala repornirea economiei si reducerea impactului negativ al pandemiei. Cred ca am fost cu totii extrem de clari in declaratii si actiune: suntem parte din solutie, nu suntem parte din problema”, arată bancherul de origine bulgară.





Trei sfaturi pentru un tânăr care vrea un împrumut pentru locuință





O casă este poate achiziția care trebuie cel mai bine cumpănită. Nu doar din punct de vedere financiar. Deci calculul despre cum să obțin mai repede creditul ar fi ultimul pe lista.





Să va explic: să zicem că suntem un cuplu tânăr. Întâi e o întrebare despre ce ne trebuie acum că locuința, din punctul de vedere al spațiului, ce funcționalități -iată, în criză pandemică vedem necesitatea unor spații de lucru funcționale un timp mai îndelungat -și, da, ce are nevoie absolută fiecare dintre noi și ce nu suportă fiecare într-un spațiu unde stăm zi de zi. Unde ne vedem peste 5 sau 10 ani și ce se mai poate întâmplă între timp?







O să ziceți că nimeni nu poate prevedea azi ce va fi în 10 ani, din orice punct de vedere. Exact. Dacă azi îmi cumpăr o casă pentru ce îmi trebuie și îmi permit azi, cum fac dacă peste 2-3 ani se schimbă datele problemei?







Deci sfatul #1: nu va uitați la ceva peste potențialul cât de cât previzibil: adică peste prețul pieței, peste sau la limită posibilităților financiare, necorelat cu stilul de viață, cu ce-ți place să faci frecvent, chiar zilnic. Pentru că în loc să te bucuri că ai o casă a ta, efortul perceput (financiar, distante, vecinătăți și alte inconveniente) va fi prea mare.

Sfatul #2: daca peste un an- doi vrei sa vinzi, pentru ca de exemplu ai gasit un job mai interesant in alta parte, creste familia etc, se vinde repede sau nu? Adica vezi cam care e potentialul zonei. Plus ca daca privesti casa si ca pe o investitie pe termen lung, e bine sa ai un activ caruia ii creste valoarea in timp. Sfatul #3 - financiarele:

1. incepe sa economisesti devreme, pentru avans, dar si ca mod de viata; altfel iei in calcul tot ceea ce conteaza pentru tine la o casa atunci cand ai deja niste bani stransi, iti deschide mai multe optiuni





2. fa-ti calculele bine, pune toate costurile in tabel, nu doar pretul, ci si reparatiile si renovarile, mobilarea, intretinerea, transportul.





3. Creditul: fa calculele comparativ la mai multe banci; alege de preferinta o rata fixa de dobanda pe cativa ani, pare azi mai scump, dar e mai stabil; pune rata lunara in contextul bugetului personal: scrie explicit la ce renunti (daca este cazul) ca sa poti plati rata si vezi daca rezultatul e in regula pentru viata ta.





3 bis: nu alege banca dupa criteriul „hai sa vad care imi da creditul mai mare” – tot tu il platesti, si pe cel mai mare, si pe cel mai mic.