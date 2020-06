​Business report Îmbulzeala de pe Autostrada Soarelui şi scrisoarea de la S&P. RCA doar cu inspecție de risc. Șeful Tarom a demisionat. România, singurul stat UE în care vechimea medie în muncă a scăzut

Adrian Vasilescu, BNR: Îmbulzeala de pe Autostrada Soarelui şi scrisoarea de la S&P. Există vreun motiv temeinic, pentru cei ce s-au avântat sâmbătă dimineaţa în exodul spre litoral, după două luni şi jumătate de izolare, să-şi imagineze că înaintea întâlnirii cu marea nu vor avea parte de un duş rece pe Autostrada Soarelui? Desigur, nu! Fapt ce a şi fost demonstrat, proba indubitabilă fiind imensele cozi de automobile, care s-au târât ore lungi pe drumul spre mare, spectacol repetat şi la întoarcere. Exista, în schimb, o speranţă – poate că întemeiată din moment ce s-a împlinit – că vestea pe care o aşteptam în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la Standard & Poor’s, una dintre agenţiile care acordă ratinguri suverane, va fi bună. Dar vestea asta, bună, a venit inserată într-o scrisoare lungă, de şapte pagini, reprezentând o fotografie neretuşată a marilor probleme cu care se confruntă în momentul de faţă economia românească. Firesc era ca ambele evenimente, având aceleaşi cauze, să fie analizate, prezentate şi dezbătute împreună. N-a fost însă aşa. Deşi, ceea ce am văzut în această mică vacanţă, pe drumurile ce duc la munte sau la mare, este expresia concentrată a unuia dintre deficitele la care se referă pe larg documentul de la S&P. Deficitul de investiţii, scrie Adrian Vasilescu în ZF.ro. Există vreun motiv temeinic, pentru cei ce s-au avântat sâmbătă dimineaţa în exodul spre litoral, după două luni şi jumătate de izolare, să-şi imagineze că înaintea întâlnirii cu marea nu vor avea parte de un duş rece pe Autostrada Soarelui? Desigur, nu! Fapt ce a şi fost demonstrat, proba indubitabilă fiind imensele cozi de automobile, care s-au târât ore lungi pe drumul spre mare, spectacol repetat şi la întoarcere. Exista, în schimb, o speranţă – poate că întemeiată din moment ce s-a împlinit – că vestea pe care o aşteptam în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la Standard & Poor’s, una dintre agenţiile care acordă ratinguri suverane, va fi bună. Dar vestea asta, bună, a venit inserată într-o scrisoare lungă, de şapte pagini, reprezentând o fotografie neretuşată a marilor probleme cu care se confruntă în momentul de faţă economia românească. Firesc era ca ambele evenimente, având aceleaşi cauze, să fie analizate, prezentate şi dezbătute împreună. N-a fost însă aşa. Deşi, ceea ce am văzut în această mică vacanţă, pe drumurile ce duc la munte sau la mare, este expresia concentrată a unuia dintre deficitele la care se referă pe larg documentul de la S&P. Deficitul de investiţii, scrie Adrian Vasilescu

​Adrian Vasilescu, BNR: Îmbulzeala de pe Autostrada Soarelui şi scrisoarea de la S&P. ● România, singurul stat UE în care vechimea medie în muncă a scăzut din anul 2000 încoace. ● Șeful Tarom a demisionat. ● Premieră pentru șoferii din România. RCA doar cu inspecție de risc. Groupama, care a introdus sistemul, vrea să elimine frauda. ● Efectele crizei încep să se resimtă: Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 45% în luna mai.România este singurul stat UE în care vechimea medie în muncă a scăzut din anul 2000 încoace, potrivit datelor publicate de Eurostat. De la 36 de ani la finele secolului trecut, durata medie de activitate cu carte de muncă s-a redus la doar 33,8 ani în 2019, ceea ce ne-a trimis sub media europenă și pe locul șase din coadă. Pentru referință, menționăm că două țări au trecut pragul de 40 de ani ( Suedia, 42,0 ani) și Olanda (41,0 ani) iar cele mai mici durate medii de muncă s-au consemnat în Italia (32,0 ani), Croația (32,5 ani) și Grecia (33,2 ani). Media UE a ajuns la 35,9 ani iar statele care au progresat cel mai mult la acest indicator au fost Malta (7,6 ani), Ungaria (6,9 ani) și Estonia (5,6 ani) iar Danemarca (1,7 ani) și Grecia (1,8 ani) au fost pe ultimele locuri, dacă facem abstracție de contraperformanța României,Directorul general al companiei Tarom, George Barbu, a demisionat, marți, iar membrii Consiliului de Administrație l-au mandatat pe Mihăiță Ursu să preia funcția, ca interimar, pentru patru luni. CITEȘTE ȘI Beneficiile soluțiilor de semnătură electronică și chatbot în contextul economic actual Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a transmis că, marți, directorul general al companiei Tarom și-a prezentat demisia, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație. CITEȘTE ȘI Interviu SARTO despre premium în Business - Andrea Catto, Commercial Manager pentru Europa de Sud la flydubai "Membrii Consiliului de Administrație al Tarom au luat act de demisia domnului George Barbu și l-au mandatat pe domnul Ursu Mihăiță să preia funcția de director general interimar pe o perioadă de 4 luni. Menționăm că domnul Ursu Mihăiță era membru al Consiliului de Administrație al Tarom", a arătat sursa citată. UPDATE Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune că era nevoie de cineva din exteriorul companiei pentru a putea face o restructurare, subliniind că are încredere în noul director general interimar,Din data de 5 iunie, toți șoferii care au avut o întrerupere a poliței RCA, de o zi, o săptămâna sau o lună, vor trebui să-și facă inspecția de risc pentru a obține o altă RCA de la Groupama Asigurări. Chiar dacă o astfel de măsură poate duce la îndepărtarea clienților RCA din portofoliul Groupama, compania spune că este o metodă prin care se evită un tipar de fraudă. De la introducerea, în 2017, a posibilității ca asigurarea RCA să fie încheiată și pe alte perioade decât 6 luni sau un an, asigurătorii au susținut că fraudele comise prin înscenarea unor daune au crescut. Scopul măsurii luate de Groupama ar putea fi tocmai eliminarea din portofoliu a polițelor pe o lună sau două.Chiar cu riscul de a-și alunga o parte din clienți, Groupama Asigurări a introdus condiții noi pentru cei care vor să își încheie polițe RCA la această societate și nu au continuitate. Astfel, pentru cei care au avut pauză sau au uitat să își încheie RCA-ul la timp, Groupama a introdus din 5.06.2020 o cerință nouă: dacă există o întrerupere de continuitate, polița RCA se va încheia doar după inspecția de risc a mașinii, fotografierea mașinii de către un inspector de risc al asigurătorului, procedură utilizată până acum de întreaga piață doar în cazul încheierii poliței CASCO,Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut în luna mai cu 45% față de aceeași lună a anului 2019, atingând un volum de 7.155 unități, potrivit datelor furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).n luna mai 2019, numărul de înmatriculări era de 13.011 unități. În perioada ianuarie-mai, numărul înmatriculărilor a fost de 39.455, în scădere cu 31,43% față de același interval de anul trecut. O singură marcă a înregistrat creștere pe primele cinci luni ale anului, respectiv brandul coreean Hyundai,