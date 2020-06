INS: În primele 3 luni din acest an s-au dat în folosință circa 15.000 de locuințe

În primele 3 luni din acest an au fost date în folosinţă aproape 15.000 de locuințe, mai multe cu 2.205 faţă de trimestrul I 2019, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Creșterea numărului de locuinţe terminate a fost cea mai ridicată în Capitală și în județul Ilfov, (+1683 locuinţe), urmată de regiunea Centru (+658), Sud-Est (+392), Vest (+220) şi Nord-Vest (+22). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-475 locuinţe), Sud-Muntenia (-286) şi Sud-Vest Oltenia (-9). Fondul total de locuințe era la începutul acestui an de puțin peste 9 milioane de unități, arată INS, iar suprafța medie a unei locuințe era de 47,7 m.p., cu o medie în regiunea Vest de 51.2 m.p. și de sub 50 de m.p. în Oltenia.