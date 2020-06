Business report PSD insistă ca BNR să repatrieze rezerva de aur de la Londra. Nouă OUG pentru piața gazelor: reguli noi pentru tranzacționare, ofertare și înmagazinare. Dăianu: Raportul CE ne arată că România este într-un proces de divergenţă cu ţările din zona euro

PSD insistă ca BNR să repatrieze rezerva de aur de la Londra.● Autonom, cu 20 mil. euro obligaţiuni la Bursă, primeşte ratingul B+ de la agenţia Fitch Ratings. ● Bogdan Badea, Hidroelectrica: Privesc listarea ca pe o redare a companiei către românii care doresc să-şi plaseze economiile în instrumente financiare cu randament superior depozitelor bancare. ● Nouă OUG pentru piața gazelor: reguli noi pentru tranzacționare, ofertare și înmagazinare- surse. ● Statul nu va putea înstrăina participațiile la companii timp de 2 ani. Pachetele minoritare nu vor mai putea fi listate pe bursă. ●Euro - du-te-ncolo, vino-ncoace. Dăianu: Raportul din acest an ne arată că România este de fapt într-un proces de divergenţă cu ţările din zona euro.







Autonom, cu 20 mil. euro obligaţiuni la Bursă, primeşte ratingul B+ de la agenţia Fitch Ratings. Agenţia Fitch a acordat companiei de închirieri auto Autonom Services, controlată de Marius şi Dan Ştefan, ratingul B+, aceasta fiind singura firmă antreprenorială cu obligaţiuni corpo­rative listate la BVB care primeşte un rating de la agenţia internaţională. Autonom Services a listat în decembrie 2019 obligaţiuni în valoare de 20 de milioane de euro pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti. În urma listării cu succes de anul trecut a obligaţiunilor corporative AUT24E pe Bursa de Valori Bucureşti, am aplicat pentru obţinerea unui rating de la Fitch, la recomandarea partenerilor noştri. Transparenţa şi dorinţa de a fi un model de afaceri autentic au fost elementele care au stat la baza acestei decizii. Suntem încântaţi de publicarea raportului Fitch şi, deşi B+ este un grad speculativ, considerăm că este o realizare importantă pentru investitorii care au participat la plasamentul privat pentru obligaţiunile noastre şi trebuie privit în contextul perioadei şi al mediului în care Autonom îşi desfăşoară activitatea“, a spus Marius Ştefan, coacţionar al grupului Autonom Internaţional, din care face parte Autonom Services, .

. Agenţia Fitch a acordat companiei de închirieri auto Autonom Services, controlată de Marius şi Dan Ştefan, ratingul B+, aceasta fiind singura firmă antreprenorială cu obligaţiuni corpo­rative listate la BVB care primeşte un rating de la agenţia internaţională. Autonom Services a listat în decembrie 2019 obligaţiuni în valoare de 20 de milioane de euro pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti. În urma listării cu succes de anul trecut a obligaţiunilor corporative AUT24E pe Bursa de Valori Bucureşti, am aplicat pentru obţinerea unui rating de la Fitch, la recomandarea partenerilor noştri. Transparenţa şi dorinţa de a fi un model de afaceri autentic au fost elementele care au stat la baza acestei decizii. Suntem încântaţi de publicarea raportului Fitch şi, deşi B+ este un grad speculativ, considerăm că este o realizare importantă pentru investitorii care au participat la plasamentul privat pentru obligaţiunile noastre şi trebuie privit în contextul perioadei şi al mediului în care Autonom îşi desfăşoară activitatea“, a spus Marius Ştefan, coacţionar al grupului Autonom Internaţional, din care face parte Autonom Services, scrie ZF.ro

Euro - du-te-ncolo, vino-ncoace. Dăianu: Raportul din acest an ne arată că România este de fapt într-un proces de divergenţă cu ţările din zona euro. Ţara noastră nu îndeplineşte niciunul dintre cele patru criterii de aderare la zona euro şi adoptare a monedei unice, a evidenţiat Comisia Europeană, în raportul de convergenţă publicat ieri. Raportul din acest an ne arată că România este de fapt într-un proces de divergenţă cu ţările din zona euro, ne-a precizat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Domnia sa susţine că ţara noastră ris­că accentuarea acestui proces de divergenţă şi că guvernanţii nu au luat aminte la câteva reguli de bază care nici măcar nu ţin de aderarea la zona euro. El a mai afirmat că disciplina bugetară şi nevoia de a avea dezechilibre interne şi externe foarte mici sunt cerinţe vitale pentru a rezista în zona euro, un spaţiu incomplet ca design şi mecanisme de corecţie. Daniel Dăianu ne-a declarat: "Este o analiză făcută temeinic de Banca Centrală Europeană şi de Comisie care arată, dând la o parte impactul Covid-19, că noi eram în proces de divergenţă. Şi riscăm să accentuăm acest proces de divergenţă pentru că nu am luat aminte la câteva reguli de bază care nici măcar nu ţin de aderarea la zona euro” , . . Ţara noastră nu îndeplineşte niciunul dintre cele patru criterii de aderare la zona euro şi adoptare a monedei unice, a evidenţiat Comisia Europeană, în raportul de convergenţă publicat ieri. Raportul din acest an ne arată că România este de fapt într-un proces de divergenţă cu ţările din zona euro, ne-a precizat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Domnia sa susţine că ţara noastră ris­că accentuarea acestui proces de divergenţă şi că guvernanţii nu au luat aminte la câteva reguli de bază care nici măcar nu ţin de aderarea la zona euro. El a mai afirmat că disciplina bugetară şi nevoia de a avea dezechilibre interne şi externe foarte mici sunt cerinţe vitale pentru a rezista în zona euro, un spaţiu incomplet ca design şi mecanisme de corecţie. Daniel Dăianu ne-a declarat: "Este o analiză făcută temeinic de Banca Centrală Europeană şi de Comisie care arată, dând la o parte impactul Covid-19, că noi eram în proces de divergenţă. Şi riscăm să accentuăm acest proces de divergenţă pentru că nu am luat aminte la câteva reguli de bază care nici măcar nu ţin de aderarea la zona euro” , scrie bursa.ro









.Listarea Hidroelectrica a fost şi rămâne unul dintre obiectivele principale ale conducerii companiei şi, în ultima perioadă, au existat interacţiuni cu potenţiali investitori inclusiv la evenimente organizate în centre financiare, cum ar fi Londra sau New York, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica. “Listarea Hidroelectrica a fost şi rămâne unul dintre obiectivele principale ale conducerii, pe care ni l-am propus de foarte multă vreme. Nu cred că acest obiectiv are vreo culoare politică, ci face parte din ceea ce înseamnă evoluţia în ceea ce priveşte managementul companiilor de stat. Aţi văzut ceea ce a însemnat stilul de management bazat pe decizii discreţionare ale unor factori politici şi care au condus în final aproape la falimentul Hidroelectrica. Din perspectiva listării, noi ne propusesem un obiectiv extrem de ambiţios, şi anume listarea Hidroelectrica în acest an. Am accelerat şi a fost o muncă susţinută în cadrul comisiei constituite la nivelul Ministerului Energiei pentru pregătirea procedurilor de selecţie pentru Equity Adviser şi consultantul juridic internaţional, care împreună, mai departe, să contribuie la selectarea consorţiului care ne va asista în procesul de listare”, a afirmat Badea, potrivit financialintelligence.ro . Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență cu măsuri pentru piața gazelor naturale, atât în contextul liberalizării de la 1 iulie, cât și al evoluțiilor ulterioare, iar modificările sunt de substanță. Potrivit unor surse din piața de energie, încă se lucrează la această ordonanță, dar suntem în măsură să vă prezentăm câteva modificări care vor apărea. Dispar obligațiile de piață centralizată După cum se știe, în momentul de față, cei doi producători de gaze din România sunt obligați, prin legi, să vândă pe platformele de tranzacționare din România 50% din producția anuală realizată. Problema este însă că această obligație mai veche se suprapune peste una nouă, și anume deja celebrul “gas release program”, prin care aceiași doi producători, Petrom și Romgaz, trebuie să pună pe piață până la 30% din producție, timp de doi ani și jumătate, la preț de plecare la licitație stabilit de ANRE pe baza prețurilor de la Central European Gas Hub (CEGH), scrie economica.net . Acuzații privind interese economice. Considerând că efectele negative în plan economic determinate de starea de urgență și de criza COVID-19 se vor prelungi pe o perioadă mai lungă, PSD a inițiat un proiect de lege care impune interdicția de a înstrăina orice participație a statului la companiile și societățile naționale, bănci și diverse alte societăți, pentru o perioadă de 2 ani, după cum a relatat anterior Profit.ro. Parlamentul, prin votul final al Camerei Deputaților, a adoptat astăzi proiectul, care va fi transmis acum spre promulgare președintelui României. Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat că proiectul va fi atacat la Curtea Constituțională. Proiectul a fost inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae, cu susținerea mai multor colegi de partid. Inițiatorii susțin că, potrivit Constituției României, statul este obligat să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, dar în contextul pandemiei de coronavirus aceste interese pot fi afectate, scrie profit.ro . PSD continuă să susţină proiectul iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae prin care Banca Naţională este obligată să repatrieze rezerva de aur ţinută la Londra, deşi preşedintele Klaus Iohannis l-a întors în Parlament, solicitând reevaluarea iniţiativei. Senatul a decis miercuri, cu votul majorităţii PSD, să respingă solicitarea preşedintelui de reexaminare a proiectului şi să îl trimită mai departe în forma iniţială, fără modificări. Anterior, şi membrii comisiei de buget din Senat, unde PSD are majoritate, au decis să respingă criticile preşedintelui şi să trimită proiectul mai departe spre adoptare. Proiectul va ajunge acum pentru dezbatere la Camera Deputaţilor. Legea repatrierii aurului prevede ca România să mai păstreze doar 5,185 tone de aur în străinătate, iar BNR să repatrieze peste 56 de tone, respectiv 91,5% din cantitatea actuală aflată în străinătate, la Banca Angliei. Parlamentul a mai adoptat o dată acest proiect, anul trecut, în aprilie. PNL şi USR au contestat legea la Curtea Constituţională, însă sesizarea a fost respinsă, potrivit adevarul.ro