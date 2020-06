​Business report Reguli noi la RCA, după numirea noului președinte ASF. Fără popriri şi executări silite până în 25 octombrie. România, pe ultimul loc la siguranţa rutieră. Datele la care statele europene își redeschid granițele turiștilor

​Reîncep angajările, dar recrutorii caută candidaţi doar pentru anumite domenii. Care sunt acestea? ● Patru semnale de alarmă pentru România în Raportul de convergență 2020. ● Florin Cîţu: Fără popriri şi executări silite până în 25 octombrie. ● România, pe ultimul loc la siguranţa rutieră. ● Părinții nu vor mai fi plătiți de la buget să stea acasă cu copiii, după încheierea anului școlar. ● Reguli noi la RCA, după numirea noului președinte ASF. ● Europa repornește turismul. Care sunt datele la care statele europene își redeschid granițele turiștilor.





​Reîncep angajările, dar recrutorii caută candidaţi doar pentru anumite domenii. Care sunt acestea? Specialiştii în IT, e-commerce şi digital, retail, automatizări şi medicină, au cele mai mari şanse să-şi găsească repede un loc de muncă în următorul an, la polul opus aflându-se candidaţii cu experienţă în jurnalism, în domeniul juridic, în industria de confecţii şi textile sau în imobiliare, care fie vor trebui să aştepte mai mult decât de obicei până când îşi vor găsi un nou job, fie vor trebui să facă reconversie profesională, potrivit datelor platformei de recrutare eJobs, pe baza unui studiu realizat în perioada martie – mai 2020, pe un eşantion de 330 de specialişti de HR din România.”Reîncep angajările, numai că, spre deosebire de anul trecut, nu mai sunt căutate absolut toate categoriile de candidaţi, ci doar anumite profile. Cel puţin pentru o perioadă”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România, .

Pe datele din martie 2020, Raportul de convergență al CE pentru România atrage atenția că dobânda pe termen lung pentru scopuri de convergență se afla la 1,5 puncte procentuale peste reperul de 2,9% obținut pe baza mediei de 0,9% consemnată pentru cele trei state luate în calcul (Portugalia, Cipru și Italia) plus două puncte procentuale. Precum și la o diferență foarte mare, de 510 puncte bază față de reperul constituit de economia germană. Acest indicator a atins un vârf de 4,8% în luna mai 2019, nivel reeditat conjunctural recent în aprilie 2020 pe fondul pandemiei (valoarea a scăzut ulterior, inclusiv prin măsurile luate de Banca Centrală de intervenție pe piața secundară a titlurilor de stat), după ce coborâse la doar 4,04% în februarie. Din fericire, fie și la limită, ne-am păstrat calificativul peste pragul recomandat pentru investiții, deși cu perspectivă negativă, notează cursdeguvernare.ro . Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat joi seară că o parte dintre măsurile de relaxare economică ce urmau să expire la finalul lunii iunie vor fi prelungite până la 25 octombrie. "Măsurile economice le vom lua în şedinţa de astăzi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am să prelungesc câteva dintre măsurile pe care le aveam până la 25 iunie. În ceea ce priveşte popririle, executările silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele până în 25 octombrie şi, în acelaşi timp, şi cu impozitul specific pentru a ajuta şi industria HoReCa. Acestea sunt lucruri pe care le vom prelungi până la 25 octombrie", a spus Cîţu, la Digi 24. Măsuri precum executările silite sau popririle au fost oprite temporar, pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus, scrie adevarul.ro .Potrivit cifrelor preliminare publicate astăzi de Comisia Europeană, numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa pe drumurile din UE în 2019 este mai mic decât cel din anii precedenţi. Se estimează că 22 800 de persoane au murit într-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese mai puţin decât în 2010, adică o scădere de 23 %. În comparaţie cu 2018, numărul a scăzut cu 2 %. Cu o medie de 51 de decese cauzate de accidente rutiere la 1 milion de locuitori, Europa rămâne, de departe, cea mai sigură regiune din lume în materie de siguranţă rutieră. Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: Nici decese, nici vătămări grave pe drumurile europene până în 2050. Acesta este obiectivul nostru. Ne-am propus să reducem cu 50 % numărul de decese şi cu 50 % numărul de vătămări grave până în 2030 şi ştim că obiectivul nostru poate fi atins. UE a înregistrat în trecut o scădere substanţială a accidentelor rutiere mortale, însă cifrele au stagnat în ultimul timp. În plus, disparităţile dintre ţări rămân enorme. Numai printr-o combinaţie de măsuri legislative, finanţare adecvată, standarde pentru vehicule şi infrastructură, digitalizare şi schimb de bune practici ne vom putea atinge obiectivul.", scrie bursa.ro . Odată cu încheierea școlii va înceta măsura de sprijin care a fost instituită pe perioada suspendării școlilor, în starea de urgență și de alertă, care a permis unui părinte să poată să stea acasă cu copiii săi, beneficiind de plata a 75% din salariu. Guvernul intenționează să prelungească starea de alertă începând de săptămâna viitoare, dar premierul Orban a arătat că măsura menționată va înceta, de vreme ce anul școlar se încheie. Orban a recomandat părinților care se reîntorc la muncă să găsească soluții în familie pentru a avea grijă de cei mici, în lipsa acestei soluții, Guvernul urmând să permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school pe perioada vacanței de vară. Condițiile de funcționare a acestora vor fi stabilite prin ordin comun al miniștrilor Educației, Sănătății și Muncii,. Asigurătorii mai ratează o ocazie de a pune capac tarifelor din service Discuțiile pe marginea modificării legii RCA se amână cu încă două săptămâni, până după numirea noului președinte al Autorității de Supraveghere Financiară(ASF), al cărui nume a fost deja stabilit în urma negocierilor între partidele parlamentare. Pe de altă parte, ASF, care este însărcinată cu analiza ultimelor modificări discutate, a renunțat la posibilitatea introducerii unei referințe pentru prețurile practicate de service-uri la reparații, așa cum propuseseră firmele de asigurare și se concentrează pe doar trei aspecte, dintre care doar două vor face obiectul unor posibile modificări legislative.Decontare directă obligatorie și introducerea unui sistem prin care firmele de asigurare care nu își achită la timp daunele își vor pierde temporar dreptul de a mai vinde RCA.Acestea sunt cele două modificări legislative care vor face obiectul propunerilor pe care ASF le va înainta Parlamentului și care vor fi discutate în comisiile de specialiate, cel mai probabil peste două săptămâni, au arătat surse politice și din supraveghere, scrie economica.net . Pandemia provocată de noul virus a îngenuncheat industria turismului la nivel mondial. Venirea verii, alături de nevoia oamenilor de a călători și de a intra în normalul ante-pandemic au reprezentat necesarul reluării turismului, cel puțin, la nivel european. După un blocaj de aproximativ trei luni, Europa se lasă traversată, din nou, de turiști. Cu o mai mare precauție și respectând noile măsuri de protecție socială, iată care sunt datele la care statele europene decid să pună capăt restricțiilor de circulație, scrie wall-street.ro