​Business report: ​Documentul care a dat foc pieței asigurărilor. Cine mai e prost și cine isteț? ”Paracetamolul pentru șapte luni, epuizat în două săptămâni". Ce alte 'povești' au farmaciștii

Documentul care a dat foc pieței asigurărilor. Ce a găsit ASF la Euroins, al doilea mare asigurător RCA, cu 2 milioane de clienți.​ ● Radu Crăciun: Cine mai e prost și cine isteț? ● În pandemie, românii au cumpărat medicamente după recomandările de pe Facebook. Farmacist: "Paracetamolul pentru șapte luni, epuizat în două săptămâni". Ce alte 'povești' au farmaciștii. ● Mallurile s-au redeschis, dar fără cinema şi cu limită de acces. Chiriaşii se aşteaptă la scăderea afacerilor cu 30%. ● Guvernul a suspendat modificările aduse în Parlament la IMM Invest. ● BCE se confruntă că un nivel scăzut de încredere în rândul opiniei publice.





Închiderea centrelor comerciale a determinat chiriaşii din retail să-şi revizuiască aşteptările privind cifra de afaceri estimată pentru acest an, 45% dintre ei aşteptându-se la o scădere de peste 30%, iar 39% la o scădere de până la 30%. Marile malluri au anunţat investiţii de până la jumătate de milion de euro în noi sisteme şi măsuri de siguranţă pentru a nu permite răspândirea noului coronavirus, în contextul în care ieri a fost prima zi de deschidere a acestora după starea de urgenţă instituită în a doua parte a lunii martie. Retailerii de produse nealimentare au fost printre cei mai afectaţi de măsurile luate în timpul stării de urgenţă pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, scrie ZF.ro

Guvernul a suspendat modificările aduse în Parlament la IMM Invest. Guvernul a suspendat aplicarea modificărilor aduse de Parlament programului IMM Invest, prin care este dublat plafonul de garanții disponibil pentru bănci și firme la 30 de miliarde de lei. Proiectul de lege cuprinzând aceste modificări a fost promulgat de președintele Iohannis săptămâna trecută, miercuri, iar după doar o zi, mai exact în ședința de joi noaptea, Guvernul a decis suspendarea aplicării acestor modificări deoarece nu au fost notificate Comisiei Europene, de al cărei acord este nevoie pentru aplicarea oricări scheme de ajutor de stat. Astfel, în Legea 75/2020, printre modificările aduse programului s-au mai numărat introducerea la beneficiari a profesiillor liberale, precum avocații sau notarii, extinderea eligibilității la grupurile de firme cu cifra de afaceri de până la 100 de milioane de euro și 500 de angajați. Totodată, condițiile de disciplină la plată au fost relaxate. Amendamentele la proiectul de adoptare a Ordonanței privind programul IMM Invest au venit atât de la PSD, cât și de la PNL, scrie profit.ro





. Noul virus a luat România prin surprindere. Economia a întâmpinat un blocaj, iar sectorul sanitar, încolțit între propriile lipsuri, a fost forțat să grăbească o formă de organizare din care să iasă învingător. Dacă a ieșit sau nu, vom vedea la finalul acestei crize. Între timp, ne îndreptăm atenția către farmacii, unde criza a lovit în stocuri de medicamente și prețurile acestora. Aflată în sectorul 1, pe strada Gheorghe Ionescu Sisești, Farmacia Sisești este una dintre locațiile dotate cu laborator propriu. Încă de dinaintea izbucnirii crizei în România, în farmacie au fost înregistrate comportamente diferite ale oamenilor, manifestate prin numeroasele solictări pentru măști. Iar odată cu primele cazuri de coronavirus înregistrate în România, cererile românilor în farmacie s-au diversificat, crescând, în mod alarmant, solicitările pentru paracetamol sau vitamina C. ”Imediat după declararea stării de urgență, oamenii s-au panicat și au început să își facă stocuri de medicamente. În primele zile, cererea a fost foarte mare pentru vitamina C, paracetamol, vitamina D, mănuși, dezinfectanți, măști, antiinflamatoare, antitusive și diferite combinații pentru dureri în gât – în general, tratamente pentru infecții respiratorii și alte produse percepute de oameni ca potențial necesare în perioada care avea să vină, scrie wall-street.ro In jargonul cinic al oamenilor care investesc sau intermediaza exista doi termeni consacrati: “smart money” si “dumb money”, bani “isteti” si bani “prosti”. Primii sunt administrati de profesionisti sofisticati, care se presupune ca sunt capabili sa ia deciziile optime in ceea ce priveste banii pe care ii investesc, alegand fundamentat instrumentele financiare, evaluand corect raportul risc-randament, identificand oportunitatile inaintea banilor “prosti”. Acestia din urma sunt mai degraba in mainile cetateanului de rand, sunt guvernati de spiritul de turma si se pun in miscare de obicei tarziu, in apropierea varfului pietei. Probabil administratorii banilor “isteti” sunt la originea butadei: Cand frizerul ajunge sa iti spuna ce actiuni sa cumperi, e timpul sa vinzi, scrie cursdeguvernare.ro Din documentele aflate în posesia economica.net reiese că, cel puțin în cazul dosarelor analizate de cei de la ASF, există situații în care compania întârzie constatarea sau reconstatarea daunelor, constituie rezerve mai mici decât impun normele sau întârzie ori chiar omit să transmită ofertele de despăgubire în cazurile în care reparațiile se fac în service-uri cu care Euroins nu are convenție. De asemena, se vorbește de o subadecvare de 205 milioane lei a rezervei RBNS, dar și despre lipsa unor documente care să certifice că 50% din rezervă este acoperită prin reasigurare, așa cum susține compania în rapoarte. În plus, Euroins ar fi acordat împrumuturi de 300 de milioane de lei fără a avea o strategie, o politică clară în ceea ce privește gestionarea riscului. Euroins contestă, așa cum se poate vedea și în documentul atașat, majoritatea acestor constatări. Actuala dispută dintre Euroins și City Insurance, pe de o parte, și service-uri susținute de transportatori și având alături și unele asociații de consumatori se concentrează, în esență, pe modalitatea în care firmele de asigurare înțeleg să plătească daunele din RCA și felul în care service-urile înțeleg să tarifeze reparațiile și mașina la schimb oferită clienților pe perioada reparației, scrie economica.net Încrederea opiniei publice în Banca Centrală Europeană (BCE) pare să fi scăzut mai mult decât în cazul altor instituţii europene în ultimul deceniu, chiar dacă încrederea în moneda euro se menţine la un nivel robust, arată rezultatului unui studiu publicat luni de BCE, informează Reuters, potrivit Agerpres. În condiţiile în care criza fianciară mondială a dus politica monetară la limită, BCE s-a confruntat cu un val de critici şi provocări juridice, ceea ce a generat semne de întrebare cu privire la politicile băncii şi modul în care comunică aceste politici către opinia publică. BCE a lansat un proces de revizuire a strategiei sale, însă acest proces a trebuit să fie amânat din cauza pandemiei de coronavirus, care a forţat de asemenea instituţia de la Frankfurt să adopte măsuri şi mai radicale, scrie financialintellingence.ro