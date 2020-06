​Business report: ​Adrian Vasilescu, BNR: Mugur Isărescu nu a colaborat cu Securitatea. Nicu Marcu va fi preşedintele ASF. Foarte multe instituţii se pregătesc să revină la modul de lucru pe hârtie. Ghidul restricţiilor de vacanţă în Europa. Hainele probate în malluri, ținute separat 48 de ore

Adrian Vasilescu, consilier BNR: “Mugur Isărescu nu a colaborat cu Securitatea, are documente de la CNSAS care confirmă” ● "În acest moment foarte multe instituţii se pregătesc asiduu să revină la modul de lucru pe hârtie" - George Anghel, Ghişeul.ro. ● Cristian Grosu : Au început. Cu Mugur Isărescu. ●Fum alb dinspre PSD şi PNL pentru şefia ASF: Nicu Marcu va fi preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară. ● Noi reguli în mall-uri: Timp limitat în cabina de probă, interzicerea testării produselor cosmetice pe piele, impunerea unui triaj. ● Ghidul restricţiilor de vacanţă în Europa. Tot ce trebuie să ştii, ţară cu ţară, dacă vrei să pleci în concediu. ● "Carantina" hainelor în magazine: Hainele probate, ținute separat 48 de ore. ● Cazarea în vreme de pandemie: dezinfecţie între turişti, măşti în spaţiile comune, timp dublu pentru curăţenie.





Adrian Vasilescu, consilier BNR: “Mugur Isărescu nu a colaborat cu Securitatea, are documente de la CNSAS care confirmă”. Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR, a oferit o primă reacție, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, în cazul lui Mugur Isărescu, despre care CNSAS a stabilit că a colaborat cu Securitatea. Întrebat dacă poziția lui Mugur Isărescu este că nu a colaborat cu Securitatea, Adrian Vasilescu a răspuns: ”Da”, apoi a explicat: ”Această poziție este susținută de trei documente ale CNSAS prin care se confirmă că nu a colaborat cu Securitatea”. Acesta a precizat că Mugur Isărescu „a avut de la CNSAS, pe baza unei analize, o decizie de necolaborare”. ”E o adeverință la dosar, mai are încă una în 2002 și încă una după 2002 prin care CNSAS confirmă sau admite că nu a fost colaborator al fostei Securități”, a explicat Vasilescu. Consilierul guvernatorului BNR a adăugat că a existat o cerere adresată către CNSAS de ”un cetățean al țării, cu drept constituțional de petiție”, care a cerut ”să se reanalizeze calitatea de colaborator sau necolaborator al Securității a cetățeanului Mugur Isărescu”. ”Nu are importanță cine este cel care a sesizat, din ce motive a făcut-o… Astea sunt chestiuni care rămân colaterale”, a ținut să sublinieze Adrian Vasilescu. „Domnul Isărescu nu a cerut niciodată o hârtie care să arate că nu a colaborat cu Securitatea”, a adăugat acesta, . Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR, a oferit o primă reacție, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, în cazul lui Mugur Isărescu, despre care CNSAS a stabilit că a colaborat cu Securitatea. Întrebat dacă poziția lui Mugur Isărescu este că nu a colaborat cu Securitatea, Adrian Vasilescu a răspuns: ”Da”, apoi a explicat: ”Această poziție este susținută de trei documente ale CNSAS prin care se confirmă că nu a colaborat cu Securitatea”. Acesta a precizat că Mugur Isărescu „a avut de la CNSAS, pe baza unei analize, o decizie de necolaborare”. ”E o adeverință la dosar, mai are încă una în 2002 și încă una după 2002 prin care CNSAS confirmă sau admite că nu a fost colaborator al fostei Securități”, a explicat Vasilescu. Consilierul guvernatorului BNR a adăugat că a existat o cerere adresată către CNSAS de ”un cetățean al țării, cu drept constituțional de petiție”, care a cerut ”să se reanalizeze calitatea de colaborator sau necolaborator al Securității a cetățeanului Mugur Isărescu”. ”Nu are importanță cine este cel care a sesizat, din ce motive a făcut-o… Astea sunt chestiuni care rămân colaterale”, a ținut să sublinieze Adrian Vasilescu. „Domnul Isărescu nu a cerut niciodată o hârtie care să arate că nu a colaborat cu Securitatea”, a adăugat acesta, scrie Libertatea.ro





"Carantina" hainelor în magazine: Hainele probate, ținute separat 48 de ore. Retailerul de fashion Takko a deschis toate cele 16 magazine pe care le deține în centrele comerciale de luni, 15 iunie. Cele 16 s-au adăugat celor 53 de magazine cu intrare independentă, deschise încă din 15 mai. În toată această perioadă, retailerul de fashion Takko a aplicat măsuri de siguranță suplimentare în magazine pentru a limita răspândirea infecțiilor. Una dintre acestea este “carantina” hainelor probate de clienți, scrie retail.ro. În magazinele Takko, toți angajații poartă mănuși și măști de protecție și pun la dispoziția clienților dezinfectanți atât la intrarea în magazin, cât și la casă. Mai mult, accesul numărului de persoane care intră în fiecare magazin este limitat în funcție de suprafața acestuia, iar la intrare este măsurată temperatura. Retailerul a creat circuite prin pardoseala astfel încât clienții să poată respecta distanțarea socială, iar magazinele și cabinele de probă sunt dezinfectate în fiecare zi. Totodată, Takko rulează permanent spoturi pe radio intern prin care informează clienții cu privire la măsurile luate, . . Retailerul de fashion Takko a deschis toate cele 16 magazine pe care le deține în centrele comerciale de luni, 15 iunie. Cele 16 s-au adăugat celor 53 de magazine cu intrare independentă, deschise încă din 15 mai. În toată această perioadă, retailerul de fashion Takko a aplicat măsuri de siguranță suplimentare în magazine pentru a limita răspândirea infecțiilor. Una dintre acestea este “carantina” hainelor probate de clienți, scrie retail.ro. În magazinele Takko, toți angajații poartă mănuși și măști de protecție și pun la dispoziția clienților dezinfectanți atât la intrarea în magazin, cât și la casă. Mai mult, accesul numărului de persoane care intră în fiecare magazin este limitat în funcție de suprafața acestuia, iar la intrare este măsurată temperatura. Retailerul a creat circuite prin pardoseala astfel încât clienții să poată respecta distanțarea socială, iar magazinele și cabinele de probă sunt dezinfectate în fiecare zi. Totodată, Takko rulează permanent spoturi pe radio intern prin care informează clienții cu privire la măsurile luate, arată wall-street.ro





Cazarea în vreme de pandemie: dezinfecţie între turişti, măşti în spaţiile comune, timp dublu pentru curăţenie. Hotelurile şi pensiunile au implementat mai multe mă­suri pentru ca turiştii care încep să se cazeze să fie în sigu­ranţă pe timpul şederii. Măsurile sunt, în mare, aceleaşi, dar unele reguli variază de la un spaţiu de cazare la altul. „Oaspeţii noştri sunt îndemnaţi să poarte mască în zonele publice ale hotelului, le este măsurată temperatura la sosire, camerele de hotel sunt curăţate şi igienizate temeinic după fiecare oaspete, rămânând vacante timp de 72 de ore, lenjeria şi prosoapele sunt curăţate şi dezin­fec­tate, iar curăţenia în camera unde şederea este mai lungă de o noapte rămâne la opţiunea oaspetelui. De asemenea, au fost retrase din camere obiecte atinse frecvent: meniu­rile şi broşurile cu informaţii despre hotel şi zona înconju­ră­toare au fost înlocuite cu variante online, accesibile prin co­duri QR“, spune Daniel Ben-Yehuda, directorul general al hotelului Sheraton din Bucureşti. Şi la mare, hotelierii sunt atenţi la igienă, mai ales că pe litoral vor fi cei mai mulţi turişti în perioada următoare. „Am montat aparate de dezinfectat la toate intrările, iar clienţilor li se ia temperatura când ajung. Am supli­men­tat personalul care se ocupă de curăţenie în spaţiile publice, precum holuri, lifturi, piscină. În camere se face dezinfecţie după fiecare turist, când eliberează camera. Telecomenzile sunt protejate cu o husă care de asemenea se schimbă după fiecare turist“, spune Florin Butnaru, antreprenorul care deţine hotelul Parc din Mamaia, . . Hotelurile şi pensiunile au implementat mai multe mă­suri pentru ca turiştii care încep să se cazeze să fie în sigu­ranţă pe timpul şederii. Măsurile sunt, în mare, aceleaşi, dar unele reguli variază de la un spaţiu de cazare la altul. „Oaspeţii noştri sunt îndemnaţi să poarte mască în zonele publice ale hotelului, le este măsurată temperatura la sosire, camerele de hotel sunt curăţate şi igienizate temeinic după fiecare oaspete, rămânând vacante timp de 72 de ore, lenjeria şi prosoapele sunt curăţate şi dezin­fec­tate, iar curăţenia în camera unde şederea este mai lungă de o noapte rămâne la opţiunea oaspetelui. De asemenea, au fost retrase din camere obiecte atinse frecvent: meniu­rile şi broşurile cu informaţii despre hotel şi zona înconju­ră­toare au fost înlocuite cu variante online, accesibile prin co­duri QR“, spune Daniel Ben-Yehuda, directorul general al hotelului Sheraton din Bucureşti. Şi la mare, hotelierii sunt atenţi la igienă, mai ales că pe litoral vor fi cei mai mulţi turişti în perioada următoare. „Am montat aparate de dezinfectat la toate intrările, iar clienţilor li se ia temperatura când ajung. Am supli­men­tat personalul care se ocupă de curăţenie în spaţiile publice, precum holuri, lifturi, piscină. În camere se face dezinfecţie după fiecare turist, când eliberează camera. Telecomenzile sunt protejate cu o husă care de asemenea se schimbă după fiecare turist“, spune Florin Butnaru, antreprenorul care deţine hotelul Parc din Mamaia, scrie Zf.ro

Numărul utilizatorilor de pe platforma de plăţi electronice Ghişeul.ro a avut o "creştere fără precedent" în ultimele luni, însă multe instituţii publice au văzut că nu au capacitatea de a gestiona fluxul de documente electronice şi, în acest moment, se pregătesc asiduu ca să se revină la modul de lucru pe hârtie, a declarat într-o conferinţă online despre 5G, George Anghel, Director Executiv Asociația de Plăți Electronice din România (APERO), coordonatorul Ghişeul.ro. "Avem din perspectiva plăţilor electronice, şi se vede foarte clar şi în Ghişeul.ro din ultimele luni de zile, o creştere accelerată a numărului de utilizatori, o creştere fără precedent", a spus George Anghel. El a precizat că la nivelul instituţiilor publice a observat două tendinţe în perioada pandemiei şi anume, cele care sunt reticiente în faţa schimbărilor pe care tehnologia le aduce şi, respectiv, cele care susţin aceste schimbări, notează economica.net Când, în urmă cu vreo lună, atrăgeam atenția (stârnind întrebări și suspiciuni ”în piață” și nedumeriri în mica lume a economiștilor) că BNR a devenit peste noapte – chiar peste noapte – instituția vedetă periculos de puternică a politicilor de relansare economică, nu-mi închipuiam că trupele se puseseră deja în mișcare. Mă gândeam că asaltul asupra BNR va veni Nu printr-o chestie cusută cu alță albă (ce mai secret…: că un om cu CV-ul lui Mugur Isărescu ar fi fost colaborator al Securității); și că în niciun caz nu va începe acum: mă gândeam că or să înceapă pe la căderea toamnei, atunci când pe focul electoral ațâțat și din interiorul și din exteriorul României, va fi turnat gazul BNR, scrie cursdeguvernare.ro . Impunerea unui triaj la intrare, interzicerea testării produselor cosmetice pe piele și limitarea timpului de acces în cabina de probă a magazinelor de haine sunt doarte o parte din noile reguli impuse de autorități în perioada pandemiei pentru marile centre comerciale (mall-uri).Astfel, la intrarea în centrele comerciale va fi efectuat un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (temperatură care depășește 37,3 C, măsurată cu termometru non-contact, tuse, strănut, rinoree). Interzicerea testării produselor cosmetice pe piele și obligația unitățile de alimentație publică din cadrul centrelor comerciale de a asigura servirea de produse alimentare doar în sistem “take away” sunt alte reguli impuse. În cadrul magazinelor va fi redus timpul de acces în cabina de probă. Cum? De exemplu, prin faptul că va fi permis accesul cu doar 3 articole de persoană,. Comisia Europeană a lansat o platformă web intitulată „Re-open EU”, dedicată sprijinirii reluării în siguranţă a călătoriilor şi a turismului în întreaga Europă. În cele ce urmează vă prezentăm principalele informaţii pentru fiecare ţară, exceptând Croaţia şi Suedia, pentru care Comisia Europeană nu a publicat încă datele. Re-open EU conţine şi informaţii practice furnizate de statele membre cu privire la restricţiile de călătorie, la măsurile de protecţie a sănătăţii publice şi de siguranţă, cum ar fi distanţarea fizică sau purtatul măştilor, precum şi alte informaţii utile precum ofertele turistice din fiecare ţară şi din UE, a informat Comisia Europeană. Austria şi Belgia: Frontierele austriece sunt deschise tuturor statelor UE, cu excepţia Suediei, Regatului Unit, Spaniei şi Portugaliei. În ce priveşte Belgia, frontierele sunt deschise pentru călătorii spre şi dinspre Uniunea Europeană, inclusiv Regatul Unit şi celelalte patru ţări Schengen (Elveţia, Liechtenstein, Islanda şi Norvegia). Călătoriile neesenţiale în afara UE şi a statelor asociate Schengen rămân interzise până la 1 iulie, scrie adevarul.ro Deşi încleştate în lupta electorală, PSD şi PNL au finalizat împărţeala pe funcţiile care devin vacante în această vară în câteva instituţii de reglementare importante, iar social-democraţii au renunţat la şefia ASF, astfel că Nicu Marcu va fi preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit informaţiilor noastre. "Orban a anunţat luna trecută că va negocia cu PSD, Orban care, cât huleşte el ciuma roşie, iată că a negociat cu PSD". Negocierile au dat rezultate, si PSD-ul spre surprinderea multora a renunţat la preşedinţia ASF şi a dat-o PNL-ului. Pentru că îi era imposibil să-l susţină pe Nicu Marcu la conducerea ASF, care e susţinut fervent de către Paul Stănescu pentru că îi leagă o veche relaţie de prietenie. Ori, lui Paul Stănescu, chiar dacă e secretar general al PSD acuma, i-ar fi fost greu să vină în partid să zică «nu-l susţinem pe Teodorovici sau pe Zamfir şi-l susţinem pe Marcu», care nu e membru PSD", potrivit unor surse. Nicu Marcu, actual vicepreşedinte la Curtea de Conturi, şi senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir, preşedintele Comisiei economice, erau principalii favoriţi la şefia ASF. În cărţi era şi Eugen Teodorovici, care purta negocieri cu preşedintele PSD Marcel Ciolacu. Problema pentru Zamfir, cel puţin, este că pentru trecerea la şefia ASF este nevoie şi de acordul tacit al Preşedinţiei şi al Băncii Naţionale a României (BNR), instituţii-cheie, chiar dacă nu au atribuţii în numirea şefului ASF. Este ştiut faptul că Daniel Zamfir nu are o relaţie bună cu BNR, senatorul PSD fiind promotorul unor pachete de legi bancare văzute la banca centrală ca fiind anti-bănci, scrie Bursa.ro