Analiștii financiar-bancari încep să respire mai ușurați, după reluarea activităților economice. Va fi mai puțin rău decât se așteptau acum o lună

Analiștilor financiar-bancari începe să le mai vină inima la loc după ce lunile trecute estimările lor privind majoritatea indicatorilor economici erau coborâte în bernă. Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania, pe care aceștia îl calculează lunar, a crescut modest în luna mai cu 3,7 puncte față de aprilie. Pe scurt, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iunie 2021/iunie 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,00%. Media asteptărilor analiștilor financiar-bancari privind cursul euro în următoarele 6 luni: 4,89 lei, iar pentru următoarele 12 luni, așteptările au fost de 4,94 lei/euro. La fel ca in ultimele luni, si acum există o incertitudine ridicata in randul participantilor cu privire la evolutia viitoare a parametrilor economici.





Impactul economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (38,8%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021; Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,5%; Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,0%; Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,8%.

Aproximativ 69% dintre participanti prevazand o crestere a pretului CDS cu scadenta de 5 ani.

De asemenea, peste 69% dintre participanti considera preturile proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate.

Media asteptărilor privind cursul euro în următoarele 6 luni: 4,89 lei (intervalul a variat între 4,78 și 5 lei/euro). Pentru mai 2021, asteptarea a fost de 4,94 lei/euro, intervalul estimărilor fiind între 4,51-5.1 lei/euro)



Indicatorul de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroecnomice.











Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atat elemente specifice unui indicator de sentiment (incredere) care arata perceptia grupului de analisti din comunitatea CFA din Romania privind evolutia pietelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor si riscurilor, cat si un indicator fundamental de prognoza privind evolutiile cursului de schimb, a ratelor dobanzilor si inflatiei.





Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.





• Anticipatiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.





Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului.





Asociatia CFA Romania are 250 de membri, detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Profesionistii care sunt membri ai Asociatiei CFA Romania lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse sectoare economice etc.

