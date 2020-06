Declarația Unică și recuperarea banilor: Trei răspunsuri la unele întrebări sosite pe adresa redacției. Răspunde Romulus Badea (Soter&Partners)

Compensarerea se face cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca, din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, dacă este cazul. Compensarea se constată de catre organul fiscal competent, la cererea contribuabilului sau din oficiu.





Cum se recuperează banii de la ANAF



Romulus Badea: Presupunând că obligatia fiscală suplimentara datorata pentru anul 2019 este stinsă prin plata până la data de 30 iunie 2020, bonificatiile de plata vor fi aplicate asupra obligatiilor fiscale determinate în urma depunerii declarației rectificative. Obligatiile fiscale finale de plată se vor determina prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificațiilor.





Surplusul constatat în urma acordării bonificațiilor va putea fi compensat sau restituit, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.Pentru recuperarea surplusului, contribuabilul va trebui să depună o cerere de restituire la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal.Cererea de restituire trebuie să cuprindă numele solicitantului, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma și natura sumei plătite în plus, codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei și motivul pentru care se solicită restituirea taxei.În cazul unui contribuabil care a estimat inițial că în anul 2019 va realiza venituri din dividende, a căror valoare cumulată depășește plafonul de 12 salarii minime brute (pentru anul 2019, plafonul aplicabil fiind de 24.960 RON) și a plătit în avans CASS datorată pentru anul 2019, ulterior constatând că suma dividendelor nu depășește plafonul mai sus menționat, atunci surplusul constatat în urma depunerii unei declarații rectificative poate fi ori compensat, ori restituit, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Mărimea acestui surplus depinde de calitatea de asigurat a contribuabilului. Dacă este asigurat în calitate de salariat, de exemplu, atunci poate recupera întreaga sumă plătită pentru CASS. Dacă nu este asigurat, atunci poate recupera ceea ce depășește contribuția aferentă pentru 6 salarii minime (contributia minimă pentru a fi asigurat în sistemul public de sănătate).Pentru restituirea sumei plătite în plus, contribuabilul va trebui să depună o cerere de restituire la organul fiscal în a cărui raza teritorială își are domiciliul fiscal.În ceea ce priveste compensarea, surplusul determinat în urma depunerii declaratiei unice rectificative se compensează cu obligatii datorate aceluiași buget, urmand ca din diferența rămasă să fie compensate obligatiile datorate altor bugete, dacă este cazul. Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea contribuabilului sau din oficiu.